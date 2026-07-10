«Больше, чем тренер». Экс-наставник Шараповой ведёт Мухову к первому «Шлему» на Уимблдоне

Свен Грёнефельд добился наибольшего успеха в карьере с Марией, но теперь у него снова появилась чрезвычайно талантливая подопечная.

Чешка Каролина Мухова в полуфинале Уимблдона победила американку Кори Гауфф (6:2, 1:6, 7:6). На решающем тай-брейке Каролина отыграла матчбол.

29-летняя Мухова второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема». Ранее она делала подобное на «Ролан Гаррос» — 2023, но уступила Иге Швёнтек. Теперь Каролина попробует наконец-то взять заветный мэйджор, одолев в решающем матче соотечественницу Линду Носкову.

Девятая ракетка мира Мухова одержала десятую победу подряд – до Уимблдона она взяла трофей на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге. Это самая длинная победная серия чешки на уровне WTA. В целом Каролина добыла 21-ю победу над соперницей из топ-10 при 29 поражениях.

Мухова – пятая теннисистка, обыгравшая трёх чемпионок ТБШ на второй неделе. В четвёртом круге она прошла Барбору Крейчикову, в четвертьфинале – Наоми Осаку, а в полуфинале – Гауфф. Таким образом, чешка стала пятой теннисисткой в Открытой эре, которая добилась подобного. Ранее такое количество победительниц мэйджора удавалось выбить Крис Эверт (Уимблдон-1978), Серене Уильямс (US-Open — 1999 и Уимблдон-2015), Елене Рыбакиной (Australian Open — 2023) и Онс Жабер (Уимблдон-2023).

Каролина Мухова и Линда Носкова стали первой парой теннисисток из одной страны с 2009-го, которая сыграет в финале женского одиночного разряда Уимблдона. Тогда в решающем матче американка Серена Уильямс обыграла свою старшую сестру Винус. Кроме того, Мухова (Бад-Хомбург) и Носкова (Берлин) – первая пара финалисток женского Уимблдона с 1990-го, которые перед турниром выиграли титулы на траве на уровне WTA. В том году в решающем матче сыграли Мартина Навратилова и Зина Гаррисон.

Мухова ведёт у 12-й ракетки мира Носковой 1-0 по личным встречам перед финалом Уимблдона. Единственный раз они встречались на US Open — 2025. Тогда в третьем раунде Каролина одержала волевую победу над Линдой (6:7, 6:4, 6:2). В субботу обе теннисистки поборются за первый титул на ТБШ в карьере.

Каролина Мухова на Уимблдоне Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Мухова считается фавориткой решающего матча с 21-летней Носковой. У Каролины больше опыта на уровне поздних стадий «Шлемов», а уровень её игры на Уимблдоне действительно впечатляет. Реальные проблемы возникли только в матче с Гауфф, но стоит отметить, что американка со своим защитным стилем является для Каролины самой неудобной соперницей. Каролина отдала Кори шесть стартовых личных встреч, но две последние в этом году забрала (до Уимблдона в апреле в Штутгарте). Мухова доказывает, что прямо сейчас способна ломать негативные для себя тенденции.

Каролина многими экспертами давно называется одной из наиболее талантливых теннисисток своего поколения, но, как ни странно, в её активе был всего один титул WTA на конец 2025 года – мелкий турнир категории 250 в Сеуле (2019). Казалось, что Мухова страдает от какого-то проклятия. В решающие моменты её часто подкашивали травмы, что оказало немалое влияние и на ментальную составляющую.

Всё изменилось в лучшую сторону после назначения на должность тренера нидерландца Свена Грёнефельда на старте сезона-2026. Практически моментально это дало результат. В феврале Каролина выиграла «тысячник» в Дохе. Пауза после предыдущего трофея в Сеуле составила колоссальные 2337 дней, но по престижности катарский кубок заметно превосходит корейский.

Следующий титул пришлось ждать не так долго – через четыре месяца Мухова взяла травяной «пятисотник» в Бад-Хомбурге. Каролина закрепилась в топ-10 рейтинга WTA и со следующей недели поднимется как минимум на рекордную в карьере шестую позицию, а в случае победы над Носковой в финале станет четвёртой ракеткой мира.

Сотрудничество с Грёнефельдом, очевидно, является более чем продуктивным для Муховой и вполне может закончиться завоеванием «Шлема» всего через полгода после начала работы. 60-летний нидерландец действительно умеет работать с талантливыми теннисистками.

Свён Гренефельд и Каролина Мухова Фото: Robert Prange/Getty Images

Грёнефельд ранее сотрудничал с чемпионками турниров «Большого шлема» Аной Иванович (2008-2009), Марией Шараповой (2013-2018), Слоан Стивенс (2019) и Бьянкой Андрееску (2021-2022), консультировал Каролину Возняцки, Анастасию Павлюченкову, Лору Робсон, Энди Маррея и Фернандо Вердаско, а до Муховой был тренером Ботика ван де Зандсхулпа (2023-2024) и Сораны Кырсти (2024-2025).

Авторитет и тренерские навыки Свена не подлежат сомнению, что он в очередной раз доказывает с Муховой. Именно под руководством нидерландца Каролина наконец-то начала по-настоящему реализовывать свой потенциал на корте. Особо впечатляет, что делает она это в 29 лет, причём результаты первой половины сезона-2026 вряд ли являются её потолком. Скорее следует рассчитывать на то, что она ещё больше наберёт обороты с именитым тренером.

«Свен – замечательный человек. У него большой опыт, мы с ним на одной волне в теннисе. Он вселяет в меня уверенность и всегда сохраняет позитивный настрой», — отмечала влияние тренера Мухова на этом Уимблдоне.

Мария Шарапова – наиболее успешная и талантливая бывшая подопечная Грёнефельда. Свен пришёл в команду россиянки в ноябре 2013 года и пробыл там до марта 2018-го. За четыре с половиной года работы с ним Мария прошла через большие испытания и выиграла семь заключительных титулов в своей карьере, включая триумф на «Ролан Гаррос» — 2014, а также «тысячники» в Мадриде, Пекине, Риме, «пятисотники» в Штутгарте и Брисбене.

Грёнефельд остался с Шараповой даже в сложнейший период допингового скандала в 2016 году и помог взять последний за карьеру и единственный после дисквалификации трофей в Тяньцзине (2017), что многое говорит о его человеческих качествах. Не зря Мария во время речи на церемонии включения в Зал славы удостоила Свена отдельного упоминания.

«Мы со Свеном мгновенно сошлись друг с другом. Он стал для меня больше, чем тренер. Он мой поверенный, советчик, друг. Как можно отличить настоящего друга от фальшивого? Друзья – это те, кто остается с тобой и в горе, и в радости. Остальные исчезают при первых признаках шторма, ну да и бог с ними. Свен был рядом всё время», — говорила Шарапова о Грёнефельде в своей автобиографии.

Свен Грёнефельд и Мария Шарапова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Мария — настоящий профессионал и одна из самых трудолюбивых теннисисток из всех, с которыми я когда-либо работал. Шарапова – сильная личность, обладающая несгибаемым боевым духом. Глубоко уважаю её как игрока и как человека», — отмечал Грёнефельд.

Подобное партнёрство сейчас выстраивается между Грёнефельдом и Муховой. У Каролины есть потенциал побеждать на турнирах «Большого шлема», особенно в период турбулентности женского тенниса, когда первые ракетки мира Арина Соболенко и Елена Рыбакина далеки от оптимальной формы и всё чаще прекращают борьбу на ранних стадиях крупных турниров. Первая попытка будет на Уимблдоне-2026 и она вполне может оказаться успешной.