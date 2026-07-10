Российская теннисистка пробилась в финал юниорского Уимблдона! Такого не было 10 лет

На юниорском Уимблдоне-2026 в одиночном разряде из представителей России осталась только одна теннисистка — Анна Пушкарёва. В пятницу, 10 июля, наша единственная спортсменка боролась за выход в титульное сражение с 15-й сеяной Полиной Скляр, выступающей под флагом Украины. Но обо всём по порядку.

В юниорской мировой классификации Пушкарёва в данный момент занимает 28-е место, благодаря чему получила на травяном ТБШ хороший номер посева (14) и попала в нижнюю часть сетки. При этом совсем недавно, а точнее, в конце июня текущего года, Анна находилась на наивысшей для себя 19-й позиции в молодёжном рейтинге. А в рейтинге WTA спортсменка сейчас является 1015-й ракеткой мира. У россиянки на юниорском уровне в коллекции есть всего один трофей категории J200, завоёванный на нидерландском турнире в 2025-м. А вот по взрослым нашей теннисистке пока не удалось выиграть ни одного титула ранга ITF.

В 2023 году в интервью «Чемпионату» после победы на турнире Les Petits As Анна рассказывала, что в теннисе не так много российских спортсменок её года рождения, с которыми ей хотелось бы соперничать. «Мне уже немного скучно в этом возрасте, потому что в России нет таких игроков, с которыми мне было бы интересно играть.

Бóльшая часть из них тренируется за границей. Не думаю, что по 2009 году мне есть с кем играть — буквально пара девочек. В том же Тарбе у нас были две-три россиянки, и они отлетели в квале, в первом-втором кругах», — заявила теннисистка.

По ходу молодёжного Уимблдона-2026 Пушкарёва в двух сетах справилась с китаянкой Юй Цзюнь Линь (7:6, 6:4), во втором круге теннисистка переиграла австралийку Рени Алам (6:4, 6:3), в третьем круге россиянка одержала волевую победу над представительницей США Чуквумелие Кларк (3:6, 7:5, 6:1) и в четвертьфинале Анна одолела ещё одну теннисистку из Поднебесной Ихань Цюй (6:3, 3:6, 6:3).

За путёвку в решающий матч травяного ТБШ наша теннисистка сражалась с 15-й сеяной Полиной Скляр. 15-летняя украинка в юниорском рейтинге сейчас располагается на рекордной для себя 20-й строчке, а на уровне WTA — только на 971-м месте. На молодёжных турнирах Скляр успела завоевать уже восемь титулов, включая два трофея в нынешнем сезоне. При этом на состязаниях категории ITF украинке пока не удавалось поднимать над головой чемпионский кубок. Скляр и Пушкарёва играли всего однажды — на соревновании категории J200 в Ганновере-2025, и победу в трёх партиях тогда добыла Полина (5:7, 6:1, 6:3).

На пути к сражению с Анной украинка в первом круге выбила россиянку Екатерину Доценко (6:4, 6:3), затем Полина разгромила теннисистку из Ямайки Алиссу Джеймс (6:3, 6:2), в третьем круге Скляр одержала волевую победу над румынкой Маей Илинкой Бурческу (6:7, 6:3, 6:2) и в четвертьфинале спортсменка одолела ещё одну представительницу нашей страны Марию Макарову (6:3, 6:7, 6:4).

Начало первого отрезка матча получилось разгромным: Анна уверенно сделала брейк — 1:0 — и затем забрала ещё одну подачу Полины. В итоге Пушкарёва довела счёт в партии до 4:0 в свою пользу. Следом украинке удалось включиться в игру и размочить счёт — 4:1. И тут же Скляр смогла сделать брейк — 4:2. В девятом гейме россиянка на приёме добралась до двойного сетбола, но соперница устояла — 5:4. А вот на своей подаче у Анны всё получилось с третьего сетбола — 6:4 за 34 минуты.

Анна Пушкарёва Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

По проценту попадания первой подачи Пушкарёва немного обошла соперницу — 63% против 57%. Анна также сделала большее количество эйсов (3), чем Полина (1). При этом Скляр не допустила двойных ошибок, тогда как россиянка позволила себе одну.

Во второй партии спортсменки взяли по одному гейму — 1:1, после чего обменялись подачами — 2:2. И после этого у Скляр началась удачная череда: Полина лихо добилась брейка — 4:2 — и на приёме сумела поставить победную точку в этом отрезке поединка — 6:2 за 28 минут.

Процент попадания первой подачи у Полины ещё больше снизился — 52%, в то время как Анна сумела его увеличить — 74%. В этот раз Скляр сделала три двойные ошибки, а вот Пушкарёва не допустила ни одной. Лидером по эйсам стала россиянка — два против одного.

А вот третий сет сложился в пользу Пушкарёвой: Анна на старте партии сделала брейк — 1:0, после чего подтвердила его — 2:0. Полине удалось размочить счёт — 2:1, но на этом всё закончилось для неё. Россиянка взяла ещё один чужой гейм — 4:1 — и завершила сражение на приёме — 6:1 за 23 минуты.

Таким образом, Пушкарёва пробилась в финал юниорского Уимблдона, где сразится с Синьжань Сунь. Любопытно, что китаянка уже принимала участие в решающем матче «Ролан Гаррос» — 2026 молодёжной категории и потерпела поражение от Алисы Октябрёвой, выступающей за Россию. Последний раз представительница нашей страны выходила в титульный поединок на юниорском травяном ТБШ в 2016 году. Этой спортсменкой была Анастасия Потапова, и ей тогда удалось победить и завоевать трофей. Примечательно, что россиянки уже третий раз в текущем сезоне добираются до финалов молодёжных мэйджоров: Australian Open (Тупицына), «Ролан Гаррос» (Октябрёва) и Уимблдон (Пушкарёва)!

Соревнования юниорок на Уимблдоне проходят с 4 по 11 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».