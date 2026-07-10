Зверев — впервые в финале Уимблдона! Выбил главную сенсацию турнира и обошёл Алькараса

Сегодня, 10 июля, на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» проходят полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Первыми путёвку в финал Уимблдона оспаривали немец Александр Зверев и британец Артур Фери.

Месяц назад 29-летний Зверев добился едва ли не главной победы в своей карьере, наконец-то добравшись до вожделенного титула на ТБШ. Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде впервые выиграл мэйджор, став триумфатором «Ролан Гаррос». На Уимблдон Зверев приехал в качестве третьей ракетки мира, но выход в финал травяного «Шлема» гарантировал ему место в топ-2 мирового рейтинга. Испанец Карлос Алькарас, пропускающий по состоянию здоровья второй мэйджор кряду, в таком случае сдвигается со второй позиции.

При этом ранее в английской столице Зверев никогда не добирался даже до четвертьфинала Уимблдона. Однако на текущем турнире немец сумел прервать череду провальных выступлений в Англии. Уверенная победа в четвертьфинале над американцем Тейлором Фрицем (6:4, 6:4, 6:2) помогла Александру пробиться в полуфинал на третьем турнире «Большого шлема» подряд и продлить серию побед на соревнованиях этого уровня до 12. Зверев впервые в карьере вышел в полуфинал ТБШ трижды за один сезон, а вообще для немецкого спортсмена это 12-й полуфинал «Шлема» в карьере и первый – на Уимблдоне.

За выход в финал Александру предстояло сразиться с главной сенсацией нынешнего турнира. 23-летний Фери попал в основную сетку домашнего мэйджора благодаря полученной уайлд-кард от организаторов соревнования. Но вряд ли кто-то мог вообразить, насколько оправданным станет участие Артура в Уимблдоне. Фери стал всего вторым в истории обладателем специального приглашения, который прошёл в полуфинал Уимблдона. 25 лет назад это сделал хорват Горан Иванишевич, впоследствии выигравший турнир.

Артур Фери Фото: Matthias Hangst/Getty Images

До этого соревнования в активе 23-летнего Фери было всего шесть побед в матчах на уровне основного тура, две из которых он одержал в первых кругах «Больших шлемов»: на Уимблдоне-2025 и Australian Open – 2026. Благодаря выходу в полуфинал английского «Шлема» начинавший турнир в статусе 114-й ракетки мира британец на следующей неделе уже точно дебютирует в топ-40 – перед матчем со Зверевым в лайв-рейтинге он располагался на 36-й позиции.

Считавшийся очевиднейшим фаворитом сегодняшнего полуфинала Зверев вроде бы начал с места в карьер подтверждать этот статус. Уже второй выход британского теннисиста на подачу обернулся первым брейком в поединке. Зверев захватил лидерство 40:15 на приёме и дождался быстрой ошибки Фери в розыгрыше, сразу оторвавшись на два гейма – 3:1. Но лёгкой прогулки конкретно в стартовой партии Александру уготовано не было. Артур не собирался сдаваться без боя. Британец следом потрясающе сыграл на приёме, моментально совершил ответный брейк и продолжил борьбу за партию – 3:3.

Теннисисты обменялись брейками в течение пяти минут, после чего в равной борьбе стали уверенно забирать геймы на своих подачах. В подобном ключе они дошли до тай-брейка, который и определил исход первого сета. Решающий гейм партии Фери откровенно провалил, отыграв его крайне неудачно. Сначала Артур дал двойную ошибку, а в следующем розыгрыше допустил грубый срыв. Александр быстро оторвался на два мини-брейка и хладнокровно довёл сет до победы – 7:6 (7:0). Фери отчаянно сражался весь сет, однако на тай-брейке никакой борьбы не получилось.

Александр Зверев Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Несмотря на победу, игра Зверева в первом сете была далека от оптимального уровня. Достаточно сказать, что за партию немец допустил 18 невынужденных ошибок. Но положительный итог партии помог Александру почувствовать себя намного увереннее на корте. Немец улучшил свою игру, став в разы меньше ошибаться, что позволило ему намного быстрее двигаться к победе.

В начале второго сета немец снова сделал быстрый брейк и на сей раз уже не позволил своему оппоненту вернуться в партию. В какой-то момент у поймавшего кураж Зверева начало получаться абсолютно всё на Центральном корте. Роскошный обводящий в пятом гейме принёс Александру двойной брейк-пойнт, который чемпион последнего «Ролан Гаррос» реализовал, дождавшись очередной ошибки посыпавшегося Фери. Второй сет Зверев выиграл с разгромным счётом 6:2.

В каждой из двух предыдущих партий Артур позволял Александру сделать брейк при своём втором выходе на подачу в сете. В первом сете британцу сразу удалось вернуть потерянную подачу, а во втором он рассыпался и нарвался на разгром. В третьем сете Фери сумел продержаться до третьего выхода на подачу. Зверев брейканул британца при счёте 2:2, после чего довёл встречу до предсказуемой победы, подведя черту под сказочной историей Артура на домашнем мэйджоре – 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

29-летний немец впервые в карьере пробился в финал Уимблдона, став 13-м игроком в Открытую эру, выходившим в финал на всех ТБШ. Зверев оказался седьмым действующим игроком и всего пятым немцем, пробившимся в решающую стадию английского «Шлема». Также Александр стал третьим игроком в Открытую эру, вышедшим в финал следующего мэйджора сразу после завоевания первого титула ТБШ (после британца Энди Маррея (титул USO-2012 и финал AO-2013) и россиянина Даниила Медведева (титул USO-2021 и финал AO-2022).

Сегодняшняя победа над Фери заодно позволит немецкому теннисисту подняться на второе место в обновлённом мировом рейтинге, Зверев сместит оттуда заканчивающего своё восстановление Алькараса. Предстоящий матч станет для Александра пятым в карьере финалом на турнирах «Большого шлема». В решающей встрече Уимблдона-2026 Зверев сразится с кем-то из пары Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия).