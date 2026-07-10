Бросила школу ради тенниса и занимается волонтёрством в Африке. Кто такая Линда Носкова?

Линда Носкова — 21-летняя чешская теннисистка, которая ворвалась в финал Уимблдона-2026, обыграв нескольких соперниц из топ-20. В субботу, 11 июля, она поборется в первом в своей карьере решающем матче ТБШ. Носкова стала самой молодой финалисткой травяного «Шлема» в женском одиночном разряде за последние 12 лет.

История Носковой — это настоящий образец стремительного взлёта. Ещё два года назад она только входила в топ-100, а её главным достижением была победа на юниорском «Ролан Гаррос». С тех пор Линда одержала несколько громких побед и приблизилась к завоеванию первого большого титула. Рассказываем о пути чешки от первых шагов на корте до финала Уимблдона.

Линда Носкова родилась в 2004 году в маленькой чешской деревне Быстржичка. Её отец, Драгос Носек, работал в железнодорожной компании, и именно он привёл девочку в теннис, записав на тренировки в академию в соседнем городе Валашске-Мезиржичи. Мать Носковой, Ивана, владела местным магазином одежды. С ранних лет Линда увлекалась разными видами спорта. Она признавалась, что в детстве была большой поклонницей профессионального реслинга. А кумиром в мире тенниса для неё стала легендарная Серена Уильямс, однако главной вдохновительницей и примером для подражания чешка называет свою соотечественницу Петру Квитову: «Когда я была молодой и ещё мало что понимала, Петра Квитова была лицом чешского тенниса. Когда она выиграла два Уимблдона, я, конечно, обратила на неё внимание. Думаю, это даже помогло мне ещё больше полюбить этот вид спорта. Она всегда была примером для подражания», — рассказала она на одной из пресс-конференций Уимблдона-2026.

Линда Носкова и Петра Квитова Фото: Robert Prange/Getty Images

Стоит отметить, что на протяжении многих десятилетий в Чехии рождались чемпионки, способные побеждать практически на всех крупных турнирах. Носкова — представительница нового поколения, стремящегося сохранить наследие этого вида спорта в своей стране. Любопытно, что в этом году Линда стала самой юной полуфиналисткой Уимблдона со времён самой Квитовой. «Я бы хотела пойти по её стопам. Если результат будет таким же, я не могла бы желать ничего лучшего. Чешские теннисистки всегда были невероятными. Если оглянуться на 10, 20 или 30 лет назад, то всегда можно найти кого-то, кто выступал на самом высоком уровне. Мы маленькая страна, но постоянно доказываем, что можем добиваться великих результатов», — отмечала спортсменка.

Теннисный талант Носковой проявился ещё в юном возрасте. В 2021 году она завоевала титул в одиночном разряде среди девушек на «Ролан Гаррос». В том же году чешка выиграла несколько турниров ITF. Всего за время выступлений по юниорам Линда забрала шесть трофеев в одиночке и один – в паре. Из-за тенниса и плотного графика турниров теннисистке пришлось даже бросить школу, которую она так и не окончила.

Линда Носкова с трофеем юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 Фото: Julian Finney/Getty Images

Дебют на уровне WTA случился у чешки в 2022-м, когда она впервые вышла в основную сетку Открытого чемпионата Франции. Носкова стала самой молодой за 13 лет спортсменкой, пробившейся в основную сетку «РГ». Однако теннисистка проиграла в первом же круге действующей на тот момент чемпионке US Open Эмме Радукану в трёх сетах. В этом же сезоне Линда смогла войти в топ-100 рейтинга WTA, что позволило ей напрямую попадать в основную сетку ТБШ.

Следующий год стал для Носковой настоящим прорывом. Она уверенно стартовала в 2023-м, дойдя до финала турнира в Аделаиде и одолев на пути к нему россиянку Дарью Касаткину, белоруску Викторию Азаренко и представительницу Туниса Онс Жабер. Но в решающем матче чешка потерпела поражение от Арины Соболенко. В течение сезона Линда одерживала победы над спортсменками из топ-30 рейтинга: Амандой Анисимовой (Индиан-Уэллс), Петрой Квитовой (Цинциннати), Людмилой Самсоновой (Цинциннати). А уже в начале 2024-го Носкова достигла своего лучшего результата (до Уимблдона-2026) на турнирах «Большого шлема». На Australian Open Линда дошла до четвертьфинала, обыграв в третьем круге первую ракетку мира польку Игу Швёнтек — 3:6, 6:3, 6:4. В том же сезоне чешка завоевала и первый титул на взрослом уровне — взяла трофей на «пятисотнике» в Монтеррее (Мексика).

За четыре сезона в WTA-туре (2022-2025) Носкова поднялась более чем на 300 позиций в рейтинге и теперь считается одной из самых перспективных молодых теннисисток. В 2025-м Линда дошла до финалов на «тысячнике» в Пекине, WTA-500 в Токио и WTA-250 в Праге, а уже в этом году добралась до полуфинала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и завоевала трофей на «пятисотнике» в Берлине. Чешка уверенно закрепилась в топ-20, а несколько недель назад даже была 10-й ракеткой мира.

Линда зарекомендовала себя как одна из лучших теннисисток благодаря упорному труду. Её выход в финал Уимблдона-2026 не стал неожиданностью, а лишь подтвердил, что она готова бороться за самые большие титулы. С момента попадания во взрослый тур прогресс Носковой был стабильным, без резких скачков, но и без серьёзных провалов. Этот рост сопровождался заметной эволюцией в её игре. С 2022 года Линду тренирует Томаш Крупа, известный по работе с финалистом Уимблдона Томашем Бердыхом. С конца 2025 года к команде присоединился Лукаш Длуги, выступавший ранее в парном разряде. Если поначалу чешка выделялась в основном мощью своих ударов, то на данный момент её арсенал гораздо шире: она значительно улучшила игру у сетки, часто использует укороченные и резаные удары, чтобы сбивать темп, и научилась проводить длинные розыгрыши.

Линда Носкова с трофеем WTA-500 в Берлине Фото: Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images

Эта вариативность объясняет, почему именно трава стала для Линды удобным покрытием: «Я чувствую, что здесь могу использовать многие грани своего тенниса. Могу делать укороченные удары, резаные удары, выходить к сетке, хорошо использовать свою подачу… Мой стиль игры очень помогает мне в сложные моменты. Так было не всегда. Думаю, я по-настоящему начала чувствовать себя комфортно на траве в прошлом году. С тех пор я снова с нетерпением жду этой части сезона», — говорила Носкова перед стартом полуфинального матча на текущем ТБШ в Лондоне.

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова даже сравнила Линду с одной из многократных чемпионок ТБШ. В эфире Tennis Channel Мартина сказала, что Носкова очень похожа на Линдсей Дэвенпорт. Навратилова также похвалила чешку за её настрой на корте и за то, как она сохраняет постоянный ритм: «Её игра, о которой вы сказали, напоминает мне Линдсей Дэвенпорт. У неё очень эффективные удары с отскока, и это работает, потому что она вкладывает в удар всё тело. Поэтому ей не нужно придавать мячу такую большую скорость рукой. Она немного эксцентрична, но вы знаете, что она переживает внутри, хотя снаружи выглядит очень спокойной. Что меня впечатляет, так это то, что она разыгрывает каждое очко в одинаковом темпе. Никакого стресса, а если он и есть, то вы его не заметите. Она не торопится между розыгрышами, но и не тянет. В важных моментах она не начинает отбивать мяч по 10 раз вместо обычных двух-трёх».

Несмотря на свои успехи, 21-летняя чешка остаётся скромной и разумно оценивает свои силы на каждом турнире: «На самом деле я просто не знаю, как праздновать такие вещи. Я смотрю на них трезво. Не жду победы в каждом поединке. Даже когда чувствую себя очень хорошо на корте, это не значит, что я автоматически выиграю. Некоторые матчи могут просто ускользнуть от тебя, и именно поэтому нужно получать огромное удовольствие от игры», — сказала она на одной из пресс-конференций на Уимблдоне.

Кроме того, Линда занимается благотворительностью и волонтёрством в свободное от турниров время. По окончании сезона-2025 Носкова отправилась на Занзибар, Танзания, где помогала детям в местной школе. По её словам, она стремилась передать хотя бы немного своего опыта ученикам, которые оказались в трудной жизненной ситуации: «Конечно, всё совсем по-другому. В школе, где я работаю волонтёром, есть дети-сироты, без семьи, без денег, без дома. Здесь около 300 детей и около шести учителей. Представьте себе, какой хаос. Невероятно грустно осознавать, что им, вероятно, никогда не повезёт так же, как мне в детстве, хотя моё детство тоже нельзя назвать богатым. Поэтому я провожу с ними как можно больше часов в день и стараюсь заодно чему-то их научить», — написала тогда Носкова на своей странице в социальных сетях.

Линда Носкова в Танзании Фото: Из личного архива Носоковой

Уимблдон завершится 12 июля. За всеми событиями и успехами теннисистов следите на «Чемпионате».