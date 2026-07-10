Синнер сразится за титул на Уимблдоне. Он обошёл Медведева по числу выходов в финал ТБШ

Новак Джокович не взял ни сета в матче с Янником. У итальянца 16 эйсов и ни одной двойной ошибки.

В пятницу, 10 июля, на Уимблдоне прошли полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Во второй встрече игрового дня сошлись четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер и 24-кратный победитель мэйджоров Новак Джокович, которые до старта турнира считались главными его фаворитами в отсутствие травмированного Карлоса Алькараса. Синнер, прошлогодний чемпион Уимблдона, и Джокович, семь раз выигрывавший травяной ТБШ, оправдали ожидания и вышли друг на друга.

Синнер, имевший первый номер посева, как ни странно, самый сложный матч провёл в стартовом круге. Тогда итальянец в пяти партиях одолел Миомира Кецмановича — 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3. В четвертьфинале Янник уверенно расправился с Ян-Леннардом Штруффом — 7:5, 7:6 (7:4), 6:3. А Джокович, который на пути к полуфиналу выбил, в частности, таких игроков, как Стефанос Циципас и Роман Сафиуллин, в 1/4 финала провёл тяжелейший пятисетовик с Феликсом Оже-Альяссимом — 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) за 5 часов 14 минут.

Синнер и Джокович в 12-й раз играли друг с другом, и минимальное преимущество было на стороне Янника: 6-5. На траве Новак вёл 2-1 (и все эти матчи были на Уимблдоне), но последняя встреча на самом быстром покрытии осталась за итальянцем. В полуфинале прошлогоднего Уимблдона Синнер не отдал ни партии: 6:3, 6:3, 6:4. Вместе с тем единственный предыдущий очный матч в 2026-м выиграл Джокович, одержавший волевую победу в полуфинале Australian Open — 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

«Сейчас ситуация отличается от той, что была в Австралии. Тогда я подошёл к турниру, будучи гораздо свежим после нескольких месяцев подготовки, а затяжной матч сыграл уже в полуфинале. Здесь же такой поединок пришёлся на четвертьфинал, а теперь мне предстоит встретиться с Янником Синнером в полуфинале.

Новак Джокович Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Но для меня это всё равно ещё одно большое достижение на турнире «Большого шлема». Именно это имеет наибольшее значение. Я по-прежнему стараюсь доказать и самому себе, и окружающим, что способен конкурировать с лучшими теннисистами мира и побеждать их на крупнейших турнирах. Мне удалось сделать это в Австралии, получилось и здесь. Надеюсь, в Лондоне у меня получится сделать это ещё в двух матчах», — говорил Новак на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Синнер тоже выражал уверенность в победе. «Знаю, что могу победить его, если покажу хорошую игру, но также прекрасно понимаю, что могу и проиграть. Давление есть, однако я воспринимаю его совершенно естественно. Рад выходить на корт и делать всё, что в моих силах. Если хочу, чтобы у меня был хоть какой-то шанс в полуфинале, мне определённо нужно прибавить. Сейчас играю довольно хорошо, думаю, с каждым днём становлюсь лучше.

Я достаточно уверен, что способен пройти дальше. Не факт, что получится, но обычно мне нравится играть полуфиналы. На самых важных стадиях турниров люблю рисковать», — говорил Янник на пресс-конференции.

Янник Синнер Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В первом сете, как и ожидалось на траве, огромное преимущество было у подающей стороны. Однако чуть лучше был всё-таки Синнер, у которого и на приёме были свои шансы. На задней линии итальянец оказался очень хорош и в пятом гейме вышел на брейк-пойнт, но не реализовал его. А в девятом гейме Янник использовал второй брейк-пойнт, после чего подал на партию — 6:4 за 40 минут. Синнер закончил сет с прекрасным соотношением виннеров/невынужденных ошибок — 14 (в том числе четыре эйса) против четырёх. А его показатель качества приёма составил космические 9,5 из 10, при том что в предыдущих матчах на турнире в среднем было 7,9. Что касается Джоковича, не заработавшего ни одного брейк-пойнта, то он в этой партии собрал семь активно выигранных очков и пять невынужденных ошибок.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во второй партии фактически ничего не поменялось, разве что процент попадания первой подачи немного упал у обоих теннисистов. Как и в первом сете, Синнер вышел на брейк-пойнты в пятом гейме, однако Джокович удержался. А в седьмом гейме Новак на втором брейк-пойнте даже не дёрнулся к укороченному от Янника, и итальянец вышел вперёд — 4:3 с брейком. После этого Синнер дважды отподавал под ноль и очутился в сете от выхода в финал — 6:4 за 49 минут.

Янник Синнер Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В третьей партии всё стало ясно после первого же гейма. Синнер отказывался ошибаться и с четвёртого брейк-пойнта взял подачу соперника, после чего спокойно подтвердил брейк — 2:0. Задача Джоковича усложнилась до невозможности, особенно если учесть, что у него и брейк-пойнтов-то не было до этого. В четвёртом гейме серб на «ровно» укоротил и впервые в этой встрече вышел на брейк-пойнт, но итальянец ответил очередным эйсом и в результате сохранил подачу — 3:1.

В седьмом гейме Новак, уступая 2:4, отыграл ещё один брейк-пойнт, то есть уже скрытый матчбол. Этот локальный успех принёс ему разве что моральное удовлетворение, не более. Синнер при 5:4 подал на матч, закончив его с 16 эйсами без единой двойной ошибки, — 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 21 минуту.

Синнер, одержавший 99-ю победу в матчах ТБШ, стал первым итальянцем, не менее двух раз выходившим в финал Уимблдона. Среди действующих игроков подобным могут похвастаться только Новак Джокович и Карлос Алькарас. По количеству выходов в финал ТБШ Янник обогнал Даниила Медведева — семь против шести. Синнер одержал четвёртую победу подряд над игроком топ-10 на Уимблдоне. Также он стал 18-м игроком в Открытую эру, дважды подряд выходившим в финал Уимблдона.

В первом полуфинале Александр Зверев победил Артура Фери. Об этой встрече читайте в отдельном материале.

В финале Уимблдона сыграют Янник Синнер и Александр Зверев. В 18-й раз в Открытую эру за титул на этом турнире сразятся первый и второй сеяные (счёт 11-6 в пользу первых двух номеров). Кроме того, в 56-й раз в Открытую эру в финале ТБШ сыграют первый и второй сеяные (а тут счёт 28-27 — тоже в пользу первых двух номеров).

В личных встречах Синнер ведёт со Зверевым — 10-4. При этом итальянец выиграл последние девять матчей, в том числе последние шесть — без потери партий. На траве они, правда, пока не играли друг с другом.

Мужской финал Синнер — Зверев состоится в воскресенье, 12 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».