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Прямая онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона 2026: Анна Пушкарёва, Мухова, Носкова, сетка, расписание, где смотреть, подробности

Пушкарёва бьётся за титул Уимблдона-2026! Ещё сразятся Мухова и Носкова. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона 2026
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В субботу продолжится травяной «Шлем». На корты выйдут лучшие теннисистки турнира.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию предпоследнего, 13-го игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В субботу у мужчин будет выходной, а женщины разыграют финал. В этот день за титул сразятся Каролина Мухова (10-й номер посева) и Линда Носкова (9). Чешские теннисистки ещё ни разу не побеждали на ТБШ и кто-то из них впервые станет чемпионкой. У девушек до этой стадии добралась россиянка Анна Пушкарёва, которая сразится за титул с китаянкой Синьжань Сунь. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

Уимблдон - 2026. Женщины. Сетка
Уимблдон - 2026. Юниорский турнир. Девушки. Сетка
Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:00 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Расписание субботы

Продолжается Уимблдон. В субботу пройдёт 13-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

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