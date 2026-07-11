Пушкарёва бьётся за титул Уимблдона-2026! Ещё сразятся Мухова и Носкова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию предпоследнего, 13-го игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В субботу у мужчин будет выходной, а женщины разыграют финал. В этот день за титул сразятся Каролина Мухова (10-й номер посева) и Линда Носкова (9). Чешские теннисистки ещё ни разу не побеждали на ТБШ и кто-то из них впервые станет чемпионкой. У девушек до этой стадии добралась россиянка Анна Пушкарёва, которая сразится за титул с китаянкой Синьжань Сунь. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.