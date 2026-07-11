С российского тенниса отказываются снимать санкции. Когда же ждать окончания бана?

Вполне вероятно, наши парни и девушки уже в следующем году будут выступать под триколором. А в страну вернут турниры.

История с отстранением России от мирового спорта, хочется верить, близка к завершению. Теннисисты ощущают на себе всё это в меньшей степени, нежели представители многих других видов спорта. Однако в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг наши парни и девушки по-прежнему не имеют права участвовать. Кроме того, в России и Беларуси в настоящий момент не проходят международные теннисные соревнования — едва ли не главный минус во всей этой истории.

Ранее в этом месяце Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года. Отмечается, что организация приняла такое решение, в частности, в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, а также необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.

Также МОК публично рекомендовал спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов. Однако World Tennis оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Рекомендации МОК обязательными не является, так что каждая федерация по тому или иному виду спорта принимает решение самостоятельно.

Вице-президент ФТР Евгений Кафельников, двукратный чемпион ТБШ, негативно отнёсся к такому решению World Tennis. «Бог им судья. Рано или поздно все закончится. Как они потом в лицо будут смотреть президентам федераций и всем спортсменам?» — цитирует Кафельникова «Спорт-экспресс».

Несмотря на решение руководящего органа, глава ФТР Шамиль Тарпищев полагает, что в начале следующего года отстранение закончится. «Моё мнение — российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже всё сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом», — приводит его слова Sport24.

Болельщики с флагом России на матче Даниила Медведева в 2020 году Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Проведение турниров на территории России — очень важный момент. И речь не только и не столько о соревнованиях ATP и WTA, сколько о состязаниях, проводимых под эгидой World Tennis: «челленджерах», «фьючерсах». Многие спортсмены не имеют возможности выезжать на международные соревнования и могут зарабатывать очки и призовые как раз на таких вот мелких турнирах, проводимых в стране. Лишение этих турниров мощно бьёт по развитию тенниса в стране — юным спортсменам крайне затруднительно прогрессировать в условиях изоляции.

Тема с отстранением важна ещё и потому, что позади уже половина олимпийского цикла. Игры-2028 пройдут в Лос-Анджелесе. Но на них спортсмены ещё должны квалифицироваться. И если слова Тарпищева оправдаются и ITF снимет бан в начале сезона-2027, то российские теннисисты и теннисистки выступят на американской Олимпиаде уже с флагом и гимном, а не в нейтральном статусе, как было в Париже-2024.

Многие федерации не стали дожидаться рекомендаций МОК и приняли свои решения по допуску ещё до них. Россияне уже могут выступать на международной арене в фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке (все — пока в нейтральном статусе), волейболе, велоспорте, спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, спортивной акробатике, спортивной аэробике, фехтовании, греко-римской и вольной борьбе, грэпплинге, панкратионе, самбо, тхэквондо, кикбоксинге, тайском боксе, боксе, дзюдо, плавании, прыжках в воду, синхронном плавании, водному поло, тяжёлой атлетике.

Напомним историю, касающуюся тенниса. Отстранение России от международных теннисных соревнований началось весной 2022 года в ответ на ситуацию на Украине, когда Международная федерация тенниса (тогда ITF, а ныне World Tennis) приостановила членство Федерации тенниса России (ФТР) и запретила проведение любых турниров под своей эгидой на территории страны. Главным ударом по российскому теннису стало исключение мужской и женской сборных из командных чемпионатов мира — Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. В то же время руководящие органы индивидуальных туров, ATP и WTA, заняли более мягкую позицию по сравнению с другими видами спорта, разрешив российским и белорусским теннисистам продолжать выступления на регулярных коммерческих турнирах, но исключительно в нейтральном статусе, то есть без флага, гимна и упоминания национальной принадлежности.

Наиболее острый кризис в теннисном сообществе произошел в апреле 2022 года, когда организаторы Уимблдона в одностороннем порядке запретили российским игрокам участвовать в британском мэйджоре. Это решение вызвало жесткий конфликт с ATP и WTA, которые в знак протеста лишили Уимблдон рейтинговых очков и оштрафовали Британскую теннисную ассоциацию, защищая право игроков выступать на основе спортивного принципа. Остальные турниры «Большого шлема», то есть «Ролан Гаррос», US Open и Australian Open, не стали следовать примеру Великобритании и допустили спортсменов в нейтральном статусе. Столкнувшись с санкциями и давлением со стороны туров, организаторы Уимблдона сдались уже к 2023 году, отменив бан и вернув россиян на свои корты.

В последующие годы выработался устойчивый статус-кво, который сохраняется до сих пор. Наши парни и девушки продолжают оставаться заметными фигурами в мировых рейтингах ATP и WTA и беспрепятственно заявляются на индивидуальные соревнования, однако командные санкции ITF остаются в силе.