«Его мог бы обыграть только Сафин». Синнер исторически разнёс Джоковича и вызвал восторг

Первая ракетка мира Янник Синнер уверенно прошёл Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4) в полуфинале Уимблдона-2026. Синнер по разу брал подачу Джоковича в каждой партии и уверенно держал свою, позволив сопернику заработать всего один брейк-пойнт за матч, который тот не реализовал.

Борьбы в этой встрече не получилось, несмотря на все ожидания очередного подвига от 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Джоковича. Похоже, легендарный серб потратил практически все силы в изнурительном пятисетовом четвертьфинале с Феликсом Оже-Альяссимом.

24-летний Синнер второй год подряд вышел в финал Уимблдона. Он действующий чемпион турнира. Синнер стал 18-м игроком Открытой эры, пробившимся в два финала британского «Шлема» подряд. Среди действующих теннисистов этого добивались только Новак Джокович и Карлос Алькарас. В целом итальянец седьмой раз вышел в финал турнира «Большого шлема», опередив россиянина Даниила Медведева (6). Его статистика на этой стадии – 4-2.

Янник в шестой раз сыграет в титульном матче в этом сезоне – все предыдущие на престижных «Мастерсах» итальянец забрал (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим). Также Синнер одержал 26-ю победу на Уимблдоне. В Открытой эре только три игрока выиграли больше встреч в своих первых 30 играх на этом турнире – Джон Ньюкомб, Борис Беккер и Бьорн Борг (по 27).

Янник Синнер Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Ещё один впечатляющий рекорд – Синнер стал третьим игроком в истории тенниса, который трижды одолел Джоковича на турнирах «Большого шлема» со счётом 3:0 по партиям (Уимблдон-2025 и 2026, «Ролан Гаррос» — 2025). Ранее подобное делали только Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Реванш за поражение от Новака в полуфинале Australian Open в начале этого года удался на славу — итальянец сделал соответствующие выводы после той неудачи в Мельбурне.

«Конечно, когда играешь против Новака, понимаешь, насколько он хорош. То, что он продолжает показывать такой уровень, вдохновляет не только болельщиков, но и новое поколение теннисистов. Это просто невероятно. У нас всегда очень-очень тяжёлые матчи. Он победил меня в полуфинале Australian Open. Я постарался внести несколько корректировок, хотя на траве это очень сложно. У него был тяжёлый матч с Феликсом, который мы будем помнить на этой арене ещё долго. Я старался играть достаточно агрессивно, очень хорошо подавал – это сильно помогло сегодня. С моей точки зрения, он принимает лучше всех в нашем спорте. Поэтому я пытался менять игру и не давать ему привыкнуть. Очень доволен сегодняшним выступлением», – сказал Синнер в интервью на корте.

Джокович проиграл пять из шести своих последних полуфиналов на турнирах «Большого шлема». В прошлом году он уступил на данной стадии всех четырёх «Шлемов», а в этом сезоне добрался до финала Australian Open, одолев Янника. В целом Джокович 55-й раз сыграл в полуфинале мэйджора. Его статистика на этой стадии – 38:17.

Новаку не оставалось ничего иного, кроме как признать заслуженную победу Синнера.

«Это был старый добрый разгром. Я мало что мог сделать, на полшага опаздывал при каждом ударе. Всё очень просто – Янник был на другом уровне. Я был недостаточно резким, недостаточно быстро реагировал, не сохранял нужный баланс, чтобы ему противостоять. Вот и всё. На корте мало что мог сделать», – сказал Джокович на пресс-конференции.

Новак Джокович Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Теннисное сообщество тоже восхищается Янником.

«Неважно, кто находится на другой стороне корта, если Синнер играет на своём привычном уровне, его фактически невозможно победить. Только Карлос Алькарас в расцвете сил мог бы его обыграть. Итальянец провёл один из тех матчей, где всё сложилось идеально. Абсолютно непобедимый. Мастерски владея травяным кортом, он показал, почему является первой ракеткой мира», — написал испанский журналист Хосе Морон.

«Янник Синнер безупречен, какое выступление!» — отметил официальный аккаунт Уимблдона.

«Это было потрясающее выступление Синнера. 16 эйсов, 0 двойных ошибок, 40 виннеров, 15 невынужденных ошибок, 88% выигранных очков на первой подаче, 61% – на второй подаче, один брейк-пойнт у соперника за матч (отыгранный)», — привёл показательную статистику португальский обозреватель Жозе Моргаду.

«Моё поколение не в счёт. Я могу вспомнить только одного парня из моего поколения, который, играя в свой лучший теннис, мог бы соревноваться на таком уровне и одолеть Синнера. Один-единственный: Марат Сафин. Великий российский игрок. Этот парень мог подавать с такой невероятной скоростью, отскоком и недосягаемостью, что кажется, будто мяч падает сверху с дерева. Он мог загонять тебя по разным углам. Он знал, что делает. Рост 196 см, отлично двигался. Для конкуренции на таком уровне необходимы все эти навыки», — заявил восьмикратный чемпион ТБШ Андре Агасси, вспомнив легендарного российского теннисиста.

За свой второй титул Уимблдона и пятый на ТБШ Синнер поборется с немцем Александром Зверевым, который в своём полуфинале выбил главную сенсацию турнира британца Артура Фери (7:6, 6:2, 6:4).

Синнер ведёт 10-4 по личным встречам за карьеру со Зверевым, в финалах – 3-0, в этом сезоне – 4-0. В последний раз Янник уступал Александру в четвертьфинале US Open – 2023. С тех пор он одолевал немца в девяти встречах подряд, в последних шести Синнер не отдавал ни единого сета.

Синнер и Зверев впервые встретятся на траве. Это делает Янника ещё более явным фаворитом финала, поскольку данное покрытие считается самым неудобным для Александра. Хотя Зверев в последнее время научился ломать негативные для себя тренды. Во-первых, месяц назад он выиграл «Ролан Гаррос» и наконец-то добыл статус чемпиона турнира «Большого шлема». Да, немцу явно повезло – Карлос Алькарас отсутствовал из-за травмы, а Синнер в связи с физическим недомоганием после жары вылетел во втором круге от аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло, растеряв лидерство 2:0 по сетам. Таким шансом ещё нужно было воспользоваться. Зверев упускал множество возможностей раньше, но в Париже наконец-то взял то, что «плохо лежало».

После «Ролан Гаррос» Александр в первую очередь заметно прибавил в психологическом плане и продолжил разбивать отрицательные тенденции. На Уимблдоне он впервые прошёл дальше четвёртого круга. Раньше Зверев брал в Лондоне максимум три матча, а сейчас как минимум удвоил этот показатель. Среди прочего, в четвертьфинале Александр одолел американца Тейлора Фрица (6:4, 6:4, 6:2) – своего самого неудобного соперника после Синнера. У Зверева была серия из семи поражений от Фрица на уровне тура и восьми, если учитывать престижный выставочный турнир Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Казалось, что на траве Уимблдона у Александра практически нет шансов, но он прошёл Тейлора крайне уверенно. Отчасти помогла травма колена у американца, однако уровень игры Зверева настолько высок, что он наверняка одолел бы соперника даже в идеальном состоянии.

Александр Зверев Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Зверев постарается преодолеть ещё один барьер и завершить неудачную серию противостояний с Синнером. Сделать это будет сложно, но совсем списывать со счетов немца не стоит. Зверев полтора месяца назад и сейчас – два совершенно разных игрока, что признаёт сам Синнер.

«Победа на турнире «Большого шлема» даёт серьёзный заряд уверенности. Мы видим это здесь – сейчас он играет агрессивно и очень мощно подаёт. Он стал более сложным соперником после «Ролан Гаррос». Саша и раньше был очень сильным игроком, однако теперь стал опаснее благодаря этой уверенности. Я следил за ним на протяжении этих двух недель, но не слишком много. Однако я смотрел полуфинал, потому что он играл передо мной. Он уверен в себе и очень спокойно чувствует себя на корте – это хороший знак для него. Так что посмотрим. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, а дальше будет видно. Но это будет очень тяжёлый матч. Он будет сильно отличаться от всех предыдущих», – сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер решил избежать излишней самоуверенности, что выглядит логично. Янник в любом случае будет считаться фаворитом финала со Зверевым, однако шапкозакидательством ему точно не стоит заниматься. Предстоящий матч с Александром действительно обещает стать более сложным испытанием для итальянца, чем их последние личные встречи. Синнер это осознаёт, поэтому у него есть неплохие шансы на успех в случае надлежащего настроя.