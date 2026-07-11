Пушкарёва — чемпионка юниорского Уимблдона! Это 12-й трофей для отечественных теннисисток

В субботу, 11 июля, на юниорском Уимблдоне-2026 в одиночном разряде среди девушек проводилось сражение за заветный трофей травяного ТБШ. В финале сошлись 17-летняя российская теннисистка Анна Пушкарёва и 15-летняя представительница Китая Синьжань Сунь. Но обо всём по порядку.

В решающую стадию Пушкарёва пробилась благодаря победе над Полиной Скляр, которой россиянка до этого уступала по личным встречам со счётом 0-1. Анна в трёх партиях справилась с 15-й сеяной и не только восстановила равновесие в статистике сражений с украинкой, но и впервые в карьере вырвала путёвку в финал юниорского ТБШ — 6:4, 2:6, 6:1 за 1 час 25 минут. Таким образом, 17-летняя спортсменка стала уже третьей представительницей нашей страны в этом сезоне, добравшейся до битвы за трофей на молодёжных мэйджорах! До этого в аналогичной стадии принимали участие Тупицына (Australian Open, поражение) и Октябрёва («Ролан Гаррос», победа).

В 2023 году после победы на соревновании Les Petits As Анна поделилась с «Чемпионатом», что для неё примерами для подражания являются Роджер Федерер и Мария Шарапова. Отметим, что в 2004-м россиянка в 17 лет стала победительницей взрослого Уимблдона, а швейцарец завоевал рекордные для мужчин восемь трофеев травяного ТБШ. «Бóльшую часть теннисной карьеры ориентировалась на Машу Шарапову. Хотелось, чтобы мы были из одной страны — так проще понимать человека. Тогда же читала её биографию. Возможно, брала пример с Роджера Федерера. Почему-то он всегда нравился», — заявила спортсменка.

В финале юниорского Уимблдона-2026 Пушкарёва сошлась с 15-летней Синьжань Сунь. В юниорском рейтинге китаянка является первой ракеткой мира, тогда как во взрослой мировой классификации она находится на 620-й позиции. На молодёжных турнирах спортсменка победила в 10 финалах, включая и решающий матч на престижном соревновании категории J500 в Милане-2026. При этом на состязаниях ранга ITF Синьжань тоже отлично проявляет себя и в прошлом году завоевала два трофея уровня W15.

Любопытно, что на пути к поединку с Анной Сунь не отдала соперницам ни одного сета! В первом круге спортсменка разгромила теннисистку из Китайского Тайбэя Линь Юй Чэнь (6:1, 6:1), следом Синьжань победила чешку Денису Золдакову (7:5, 6:1), в третьем круге китаянка справилась с американкой Ти Фродин (6:3, 6:4), затем теннисистка повесила «баранку» австрийке Анне Пирхер (6:0, 6:3), а в полуфинале лидер юниорского рейтинга выбила ещё одну представительницу США Джейни Престон (6:1, 6:3).

До поединка Пушкарёвой и Сунь на лондонском мэйджоре история их очных встреч складывалась в пользу китаянки — 2-0. Синьжань оказывалась сильнее Анны на турнире категории W15 в Шарм-эш-Шейхе-2025 (6:1, 2:6, 6:2) и на юниорском соревновании уровня J500 в Милане-2026 (7:5, 6:4). Отметим, что битва теннисисток на Уимблдоне стала их первым матчем на травяном покрытии.

В первом сете россиянка уже во втором гейме обзавелась двумя возможностями забрать чужую подачу, однако соперница своего не отдала — 1:1. Чуть позже у Анны вновь появилось два шанса сделать брейк, которыми она опять не сумела воспользоваться — 2:2. И в шестом гейме Пушкарёвой не удалось перевернуть ход игры — 3:3. А вот чуть позже всё получилось: наша теннисистка взяла подачу Сунь и увеличила преимущество — 5:3.

Россиянке оставалось только подать на партию, и она даже добилась сетбола, но Синьжань вцепилась в этот гейм и не позволила завершить этот отрезок матча — 5:4. Затем у Пушкарёвой забрали ещё одну подачу — 5:6, и следом Анна не смогла реализовать брейк-пойнт — 5:7 за 58 минут. Так наша спортсменка упустила четыре гейма подряд, а вместе с ними — и сам сет.

Процент попадания первой подачи у Сунь получился крайне низким в этой партии — 47%, в то время как у Пушкарёвой этот аспект был достаточно стабильным — 70%. При этом Анна допустила три двойные ошибки, а вот Синьжань не сделала ни одной. Китаянка также обошла россиянку по количеству эйсов — два против одного.

Во второй партии Пушкарёва упустила свой гейм на старте — 0:1 — и не смогла ничего поделать на подаче соперницы — 0:2. Но Анне удалось отыграться: сначала она взяла своё — 1:2, а затем и добилась брейка — 2:2. После этого россиянка довела счёт до 4:2 и спокойно завершила этот отрезок сражения — 6:3 за 37 минут.

Анна Пушкарёва Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Лидером по эйсам вновь стала Синьжань — два против одного. Китаянка также не сделала двойных ошибок, тогда как Пушкарёва позволила себе одну. Процент попадания первой подачи у Сунь повысился — 61%, но она всё равно не смогла сравняться с Анной — 69%.

На старте решающего сета россиянка не сумела реализовать двойной брейк-пойнт — 1:0. А вот в седьмом гейме Пушкарёва с первой же попытки забрала чужую подачу — 4:3. И с этим минимальным преимуществом Анна завершила сражение с пятого матчбола — 5:7, 6:3, 6:4 за 2 часа 24 минуты.

Таким образом, Пушкарёвой удалось завоевать титул на юниорском Уимблдоне-2026! Для отечественных спортсменок это уже 28-й выигранный ТБШ в молодёжной категории, а на лондонском соревновании по этому возрасту — 12-й. Сама Анна впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

Все отечественные теннисистки, выигравшие юниорский Уимблдон:



1. Галина Бакшеева — 1961, 1962.

2. Ольга Морозова — 1965.

3. Марина Крошина — 1971.

4. Наталья Чмырёва — 1975, 1976.

5. Наталья Зверева — 1986, 1987.

6. Вера Душевина — 2002.

7. Софья Жук — 2015.

8. Анастасия Потапова — 2016.

9. 1. Галина Бакшеева — 1961, 1962.2. Ольга Морозова — 1965.3. Марина Крошина — 1971.4. Наталья Чмырёва — 1975, 1976.5. Наталья Зверева — 1986, 1987.6. Вера Душевина — 2002.7. Софья Жук — 2015.8. Анастасия Потапова — 2016.9. Анна Пушкарёва — 2026.

Соревнования юниорок на Уимблдоне проходили с 4 по 11 июля. Продолжайте следить за всеми подробностями на «Чемпионате».