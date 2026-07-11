Даниил прекратил сотрудничество с Томасом Юханссоном после неудачного выступления на Уимблдоне, где вылетел в третьем круге.

Медведев расстался с именитым тренером. С ним он взял 3 титула, но не убрал провалы на ТБШ

Девятая ракетка мира Даниил Медведев прекратил сотрудничество с тренером Томасом Юханссоном, сообщил теннисист в соцсети.

Шведский специалист вошёл в команду россиянина после US Open – 2025, когда Даниил решил расстаться со своим многолетним наставником Жилем Сервара.

Медведев за время сотрудничества с Юханссоном выиграл турниры категории ATP-250 в Алма-Ате и Брисбене, а также «пятисотник» в Дубае. Из ярких моментов следует выделить и финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, когда Даниил навязал серьёзнейшее сопротивление Яннику Синнеру (6:7, 6:7), а до этого выбил тогдашнюю первую ракетку мира Карлоса Алькараса.

Можно отметить определённый прогресс Даниила под руководством Юханссона. Хотя бы из-за того, что он начал брать титулы на уровне ATP в принципе. До Алма-Аты в октябре 2025-го засуха Даниила без трофеев длилась почти два с половиной года – с «Мастерса» в Риме в 2023-м.

Медведев ударно начал сезон-2026, взяв ещё один титул в Брисбене. Затем был четвёртый круг Australian Open с вылетом от неудобного американца Лёнера Тьена. Не тот результат, на который рассчитывал Даниил, но всё-таки он дошёл до второй недели турнира «Большого шлема», чего в сезоне-2025 вообще не было.

Томас Юханссон на матче Даниила Медведева Фото: Jean Catuffe/Getty Images

В феврале был ударный Дубай, где Медведев взял 23-й титул за карьеру и снял своеобразное «проклятие», впервые завоевав кубок в одном городе. Затем – упомянутый выше финал Индиан-Уэллса, когда Медведев впервые за полтора года заработал право сразиться с первыми ракетками мира Карлосом Алькарасом и Янником Синнером. Испанца россиянин обыграл, итальянца почти сломил – Янник забрал две партии на напряжённых тай-брейках. Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP и прямо сейчас идёт пятым в Чемпионской гонке с хорошими шансами поехать на Итоговый в Турин в конце года.

Весной игра Даниила несколько разладилась. Феноменальных подвигов от него на грунте никто не ждал, но две «баранки» от итальянца Маттео Берреттини на «Мастерсе» в Монте-Карло настораживали. Медведев во многом реабилитировался в Риме, где дошёл до полуфинала и снова изрядно потрепал нервы Синнеру, затянув того в трёхсетовую рубку, однако после этого начался кризис.

Причины расставания Медведева с Юханссоном не называются, но очевидно, что россиянин рассчитывал сделать весомый шаг вперёд – в первую очередь на «Шлемах». Этого не случилось. Даниил проиграл австралийцу Адаму Уолтону в первом круге «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне уступил в третьем круге немцу Ян-Леннарду Штруффу.

Медведев в интервью не раз лестно отзывался о Юханссоне. Даниил особо отмечал игровой опыт Томаса, который в бытность выступления в туре выиграл девять титулов ATP, в том числе турнир «Большого шлема» Australian Open – 2002, где в финале одолел легендарного россиянина Марата Сафина.

«Юханссон сам был в туре, поэтому иногда мы можем даже после матча поговорить, например, о том, что он чувствовал, когда играл на этих этапах, и всё такое. Просто это что-то новое. В это же время в прошлом году, когда я решил заняться этим, мне как раз нужно было что-то новое, и пока всё идёт отлично. Томас – отличный тренер. Так что мы просто работаем и стараемся изо всех сил», – поделился Медведев на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

Даниил Медведев Фото: BSR Agency/Getty Images

С момента Индиан-Уэллса ситуация изменилась. Отношения между игроком и тренером если не разладились, то заметно охладели. Даниил всё чаще высказывал недовольство своему ложе во время неудачных матчей. В конечном счёте стороны прекратили сотрудничество, не вдаваясь в детали и ограничившись стандартными заявлениями.

«После почти года совместной работы мы решили расстаться. Хочу поблагодарить Даниила за доверие и усердную работу в течение этого времени и пожелать ему и его команде всего наилучшего в будущем», — написал Юханссон в соцсети.

«Благодарен Томасу за отличную работу. Это был приятный период. Ценю всё, что ты сделал», — отметил Даниил.

Новая команда 30-летнего Медведева пока остаётся неизвестной. Даниил ничего не говорил о судьбе Рохана Гётцке, который помогал Юханссону. Возможно, Гётцке получит повышение до первого тренера, однако пока ясности по этому вопросу нет. Понятно одно – Медведева не устраивает текущее положение вещей, несмотря на улучшение ситуации по сравнению с провальным сезоном-2025. Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open – 2021 определённо ещё хочет пошуметь на «Шлемах», поэтому решился на очередное изменение в команде.