На глазах у Шараповой! Носкова с шестого матчбола выиграла драматичный финал Уимблдона

В субботу, 11 июля, на Уимблдонском турнире состоялся финальный матч в женском одиночном разряде. Его участницами оказались чешские теннисистки Каролина Мухова и Линда Носкова. Обе спортсменки ранее не становились чемпионками турниров «Большого шлема» и были полны решимости покорить новую для себя вершину. Впервые с 2009 года в финале Уимблдона встретились представительницы одной страны. Тогда Серена Уильямс обыграла свою старшую сестру Винус.

У Муховой, посеянной под 10-м номером, путь к финалу был сложнее, чем у Носковой (9). Каролина на этом турнире выбила таких теннисисток, как Барбора Крейчикова, Наоми Осака, Кори Гауфф — всё это победительницы ТБШ. Линда же лишь однажды на этом турнире встретилась с чемпионкой мэйджора. В четвёртом круге она одолела Мэдисон Киз. А в полуфинале Носкова остановила украинку Марту Костюк.

После побед в полуфиналах Мухова и Носкова на пресс-конференциях высказались об успехах чешского тенниса. «У чешского тенниса богатая история. Когда я была маленькой, видела, как игроки, которые были всего на пять лет старше меня, добивались успеха на самом высоком уровне, и это заставило меня поверить, что я тоже смогу этого достичь. Замечательно, что в такой маленькой стране так много хороших игроков», — сказала Каролина.

Каролина Мухова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Такие результаты на Уимблдоне для Чехии уже стали традицией. У нас у всех схожая теннисная школа, хотя стиль игры у каждой свой. Мы креативные игроки, а трава позволяет использовать самые разные элементы: игру с лёта, резаные удары, агрессивный теннис. Думаю, именно поэтому чешские теннисисты так успешно выступают на Уимблдоне.

Что касается меня, то последние пару лет я очень много работала над подачей, и сейчас она действительно мне помогает. На траве и харде подача может стать главным оружием, поэтому я всегда стараюсь уделять особое внимание своим геймам на подаче. На приёме не всё зависит только от меня, а вот подача – тот элемент, на котором я концентрируюсь больше всего», — сказала Линда.

Линда Носкова Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Теннисистки во второй раз играли друг с другом на уровне тура. В третьем круге US Open 2025 года Мухова победила Носкову со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Каролина была намерена повторить успех — Линда, соответственно, нацеливалась на реванш. Носкова выиграла жеребьёвку, выбрала приём и со старта захватила инициативу. Она без проблем удерживала подачу, а в четвёртом гейме и на брейк-пойнты выбралась, воспользовавшись ошибками Муховой (преимущественно по длине). Один брейк-пойнт Каролина отыграла эйсом, а вот второй не смогла, и Носкова оторвалась в счёте — 3:1.

Линда, шикарно подававшая на протяжении всей партии, хотя и с не очень хорошим процентом попадания первым мячом (59%), подтвердила этот брейк, несмотря на то что её соперница впервые дошла до «ровно» на приёме. Мухова так и не смогла спасти сет — старалась, но ошибалась при этом. Восьмой гейм стал последним в этой партии. Носкова упустила тройной сетбол на приёме, потом — ещё один, а с пятой попытки наконец-таки добилась своего, исполнив свечу, — 6:2 за 32 минуты. И всё это происходило на глазах у пятикратной чемпионки ТБШ Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 2004 году.

Мария Шарапова Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Во второй партии Мухова проиграла первые шесть мячей, но всё же смогла перенастроиться и даже стала оказывать давление на приёме. В третьем гейме Каролина впервые добралась до брейк-пойнтов, однако Носкова отразила все три шанса, которые были у соперницы. И это, как казалось тогда, был едва ли не определяющий момент. Линда не давала соотечественнице хоть сколько-нибудь полидировать. В шестом гейме Носкова сделала важный рывок, отдав лишь один мяч на приёме. Подтверждая брейк, она взяла гейм под ноль — 5:2.

Линда Носкова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Матч мог закончиться в восьмом гейме. Но там Линда не реализовала три матчбола на приёме. Такое развитие событий, по идее, должно было воодушевить Мухову — Каролина раскрепостилась. Однако Носковой предстояло подавать на матч. Состоялся ещё один затяжной гейм, в котором Линда, в игре которой наблюдался перекос (бэкхенд ощутимо уступал форхенду), нервничала, но отыгрывала брейк-пойнты благодаря подаче. Носкова упустила ещё один матчбол, и Мухова с седьмого (!) брейк-пойнта всё-таки дожала её. После этого Каролине необходимо было брать гейм на подаче. Тут Линда упустила ещё один матчбол на приёме, и её соперница сравняла счёт — 5:5.

Мухова перехватила инициативу и в концовке сета сделала второй брейк подряд — Носкова отдала гейм с 30:0. В 12-м гейме Каролина, выигравшая в итоге пять геймов подряд, подала на партию — 7:5 за 1 час 12 минут.

Каролина Мухова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Решающий сет Мухова попыталась начать с раннего брейка, но упустила все три брейк-пойнта. А Носковой удался ранний брейк — во втором гейме. После этого Линда отыграла ещё один брейк-пойнт и ушла в отрыв — 3:0. Все эти геймы проходили в целом в равной борьбе, однако Каролина вновь оказалась в положении догоняющей. На второй мини-камбэк её не хватило. Носкова собранно проводила свои геймы и в девятом гейме подала на титул, использовав первый матчбол (шестой с учётом всех предыдущих) — 6:2, 5:7, 6:3 за 2 часа 28 минут.

Вот так Носкова завоевала второй титул в сезоне и третий — в карьере (см. список ниже). Чешская теннисистка повторила достижение Марии Шараповой, которая в 2004 году перед победным для себя Уимблдоном успела взять в сезоне ещё один травяной турнир. У Шараповой это был Бирмингем, у Носковой — Берлин. Также Линда стала третьей чемпионкой Уимблдона, отыгравшей матчбол по ходу турнира (против Сораны Кырсти в третьем круге), — после Винус Уильямс в 2005 году и её младшей сестры Серены в 2009-м.

21-летняя Носкова оказалась самой молодой чемпионкой Уимблдона со времён ещё одной чешки Петры Квитовой в 2011-м. Линда впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира и поднимется на седьмое же место в Чемпионской гонке WTA. Она в 14-й раз обыграла теннисистку из топ-10. Что касается Муховой, то она впервые в карьере станет шестой ракеткой мира, а в Чемпионской гонке будет четвёртой. Кроме того, Носкова за титул заработала £ 3,6 млн (более $ 4,8 млн) призовых, а Мухова за финал — £ 1,8 млн (более $ 2,4 млн).

Все титулы Линды Носковой

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