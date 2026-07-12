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Прямая онлайн-трансляция финала Уимблдона-2026: Янник Синнер, Александр Зверев, сетка, расписание, где смотреть, подробности

Синнер и Зверев бьются за титул Уимблдона-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Даниил Сальников
Янник Синнер, Александр Зверев
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В воскресенье закончится травяной «Шлем». На центральный корт выйдут сильнейшие теннисисты мира.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 14-го игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В воскресенье мужчины разыграют главный трофей в финале, до которого дошли два лидера посева — действующий чемпион Янник Синнер (1) и Александр Зверев (2). Теннисисты ранее играли уже 14 раз, и счёт пока 10-4 в пользу итальянца. Причём он оказался сильнее в девяти последних их встречах. На счету Янника четыре покорённых мэйджора, а Александр взял последний из них — «Ролан Гаррос» — 2026. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

Уимблдон-2026. Мужчины. Сетка
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Завершается Уимблдон. В воскресенье пройдёт последний игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

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