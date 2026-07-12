В воскресенье закончится травяной «Шлем». На центральный корт выйдут сильнейшие теннисисты мира.

Синнер и Зверев бьются за титул Уимблдона-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 14-го игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В воскресенье мужчины разыграют главный трофей в финале, до которого дошли два лидера посева — действующий чемпион Янник Синнер (1) и Александр Зверев (2). Теннисисты ранее играли уже 14 раз, и счёт пока 10-4 в пользу итальянца. Причём он оказался сильнее в девяти последних их встречах. На счету Янника четыре покорённых мэйджора, а Александр взял последний из них — «Ролан Гаррос» — 2026. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.