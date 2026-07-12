«Думала, проиграю в первом круге». Как уроженка Владивостока взяла юниорский Уимблдон-2026

Анна Пушкарёва – имя, которое ещё долго будет греметь в юниорском теннисе! Финальный год в молодёжном туре 17-летняя россиянка решила провести ярко и выиграла Уимблдон! Анна стала первой за 10 лет россиянкой, победившей на юниорском травяном «Шлеме». До неё того же добивалась Анастасия Потапова в сезоне-2016. Также трофей в Лондоне забирала Софья Жук (2015) и Вера Душевина (2002).

Пушкарёва родилась во Владивостоке, где поначалу тренировалась под руководством отца Николая. В 2023 году Анна выиграла престижный юниорский турнир Les Petits As, а после рассказала «Чемпионату» о влиянии папы на её карьеру.

«Теннис скорее выбор отца? Или у меня было желание? Нет, даже не буду лгать. Я с детства очень ленивый ребёнок: не хотела никуда идти, хотела с ребятами шататься по дворам, всё время отдыхать. В детстве говорила папе, что не хочу, а он: «Тебя никто не спрашивает!» И в итоге заиграла», — сказала Пушкарёва в интервью для «Чемпионата».

Позже Анна перебралась в Химки и в 2019 году присоединилась к академии Александра Островского. Стоит отметить, что теннисистка из этой академии Екатерина Тупицына в этом году играла в финале юниорского Australian Open.

В тренерах у Анны значатся Георгий Салбиев, Дмитрий Новиков. В Лондоне россиянку сопровождал отец Николай и агент Александр Островский.

Анна Пушкарёва с отцом Николаем после победы на Уимблдоне Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

На Уимблдон Пушкарёва приехала в качестве 28-й ракетки мира среди юниоров. Примечательно, что Анна свой первый трофей на молодёжном уровне выиграла только в прошлом сезоне (J200 в Кастрикюме). На взрослом уровне спортсменка провела лишь семь турниров. На дебютном – W15 в Шарм-эш-Шейхе – она добралась до финала, но, что любопытно, проиграла Синьжань Сунь. Той самой, которую одолела в борьбе за травяной «Шлем».

В разговоре с пресс-службой World Tennis (ITF) Пушкарёва поделилась секретом победы на Уимблдоне и реванша с Сунь.

«Мой большой секрет – я просто стараюсь не думать. Так проще. Я просто выхожу на корт и делаю свою работу. Лучше не думать об арене, зрителях, факте, что это финал Уимблдона. Когда начинаешь думать – нагоняешь давление», — поделилась Анна.

Также из важного: Пушкарёва и Сунь провели самый затяжной финал на юниорском Уимблдоне – 2 часа 24 минуты. Анна после победы отреагировала на такое достижение.

«Это вообще мой первый сезон на траве, до этого я сыграла только турнир в Хэмптоне, вылетела там в первом круге. Так что… В любом случае Лондон — прекрасный город, здесь потрясающая атмосфера. Я такой атмосферы не видела до этого турнира», — сказала Пушкарёва в интервью на корте.

Анна Пушкарёва на Уимблдоне Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Обращаясь к интервью трёхлетней давности, хорошо вспомнить, как Пушкарёва тогда отзывалась о травяном покрытии.

«На траве играла единственный турнир в жизни — до 13 лет в Хабаровске. Но её даже травой не назовёшь — она была очень скользкая после дождя, так что опыта на траве, по сути, и нет. Всё же приятнее играть на харде, ведь я больше пытаюсь атаковать. Даже медленный хард в Тарбе для меня был не самым удобным, так как всё-таки лучше, когда покрытие быстрее», — поделилась Анна в интервью для «Чемпионата».

Анна Пушкарёва после победы на Les Petits As Фото: Пресс-служба турнира Les Petits As

Теннисный мир сразу отреагировал на такой успех российской теннисистки на «Шлеме».

«Знаю, что она тренируется в Москве. Искренне рад за девочку. Она большая молодец. Знаю, что её преследовали травмы — прошлый год мучилась. Восстановилась вот и добилась блестящего результата», — приводит слова Евгения Кафельникова ТАСС.

«Это историческая победа. Особенная победа, победа на Уимблдоне. Это всегда стоит особняком. Поздравляю Анну. Для неё это долгожданный результат», — цитирует Елену Веснину «Спорт-экспресс».

В этом году на каждом юниорском «Шлеме» россиянки сыграли в финале. Екатерина Тупицына – в Австралии, Алиса Октябрёва – в Париже, и теперь Анна Пушкарёва – в Лондоне. Теперь, выходит, ждём Нью-Йорк.