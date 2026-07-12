«Мы поставим на матч наши гонорары». Хачанов и Бублик устроили теннисный праздник в Москве

С 7 по 12 июля в Москве проходил «Фестиваль тенниса» — мероприятие, организованное Департаментом спорта города в рамках проекта «Лето в Москве». «Фестиваль тенниса» был рассчитан на самую широкую аудиторию: от преданных болельщиков до тех, кто ни разу не держал ракетку в руках. Кульминацией стала шоу-программа, прошедшая 11 июля на территории Дворца тенниса в «Лужниках». Рассказываем, чем запомнился этот день.

С самого начала мероприятия гости могли бесплатно испытать свои силы на корте, принять участие в интерактивах и окунуться в праздничную теннисную атмосферу. Никакой предварительной записи, опыта или личного инвентаря не требовалось — организаторы предоставляли всё необходимое. Однако 11 июля программа была особенно насыщенной.

Первыми на корт вышли 17-я ракетка мира Карен Хачанов и обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP Евгений Донской, чтобы провести мастер-класс для воспитанников теннисных школ: академий «Спартак», «Теннис Парк» и других. Тренировка началась с классической разминки: дети выстроились в колонны на обеих сторонах корта и менялись каждые три-четыре удара, чтобы каждый успел подержать мяч с известным теннисистом. Карен и Евгений попутно делали подсказки юным игрокам, всячески помогая им улучшать удары как у сетки, так и на задней линии. Затем формат сменился на парный. Две команды — сторона Хачанова и сторона Донского — соревновались в количестве выигранных розыгрышей. При этом позицию слева всегда занимал профессиональный игрок, а справа дети менялись с каждым розыгрышем. По окончании мини-турнира победу одержала команда Карена с минимальным преимуществом 30-28.

«Фестиваль тенниса» Фото: tennis.sport.moscow

Через несколько минут после первого мастер-класса начался второй в таком же формате. Только на этот раз с воспитанниками академий потренировались 11-я ракетка мира Александр Бублик и олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина. Розыгрыши запомнились привычной разнообразной игрой Бублика: резаными и укороченными мячами, твиннерами и ударами рукояткой ракетки. А в самом конце Александр даже устроил конкурс для детей: нужно было отбить мяч рукояткой и попасть в определённую цель. С этой задачей справились аж две юные теннисистки.

После мастер-классов и автограф-сессий с Еленой Весниной, Кареном Хачановым и Александром Бубликом на корте состоялся турнир в уникальном формате с участием теннисных легенд — «Решающий мяч». Подобные выставочные соревнования проходили в этом году в преддверии Открытого чемпионата Австралии. Концепция очень простая: один розыгрыш определяет исход всей встречи. Турнир проходил по олимпийской системе на выбывание. Право первой подачи определялось жеребьёвкой, подача выполнялась с одной попытки без возможности взять повтор, а победитель каждого розыгрыша сразу проходил дальше по сетке. Участие принимали как Веснина, Хачанов, Бублик, Донской, так и любители, победители отборов, представители бизнеса, медиа и приглашённые гости. В финале сошлись профессионал Александр Бублик и любитель Даниил Егоров. Со второго удара Егоров мощным смэшем попал точно в корт, не оставив шансов Бублику, и стал победителем. Кубок Даниил получил из рук Карена Хачанова.

Карен Хачанов Фото: Кадр из трансляции

Кульминацией насыщенного дня стал выставочный шоу-матч с участием Александра Бублика и Карена Хачанова. В общении с представителями СМИ Александр признался, что очень рад возможности снова сыграть с Кареном перед публикой в России: «С Кареном у нас уже традиционные выставочные матчи. Когда мы первый раз сыграли в Санкт-Петербурге, все получили огромное удовольствие, и мы решили, что хотим продолжать эту традицию. Потом мы ещё раз сыграли в Петербурге, и затем уже пришла идея сыграть в Москве. Очень здорово, что нам помогли всё это организовать, и вот мы приехали. Действительно, мне кажется, это очень важно для тенниса в целом, для спорта и для страны тоже. Поэтому очень здорово, что у нас получается организовывать такие матчи не только в Петербурге, но и в Москве».

А Карен сказал, что очень рад такому высокому уровню интереса людей к теннису: «Когда люди, которые смотрят теннис и болеют за нас в течение всего сезона, видят нас где-то на улице в Москве, они очень рады. А здесь все ещё и собрались на корте в теннисном формате. Самое главное, что люди любят теннис, дети хотят играть в теннис. Сегодня настоящий праздник, день тенниса. Поэтому, в принципе, мы для этого здесь и собрались».

Теннисисты также поделились своими планами на ближайшую часть сезона и рассказали, за какую команду болеют на чемпионате мира по футболу. Хачанов пока останется тренироваться в Москве, а потом сыграет на турнирах ATP-250 в Лос-Кабосе, Мексика, «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати, а затем поедет на US Open. Бублику же предстоит защита двух титулов ATP-250 в Гштааде, Швейцария, и Кицбюэле, Австрия. После них он сделает паузу до начала последнего в сезоне турнира «Большого шлема». Любопытно, что и Карен, и Александр активно следят за текущими футбольными соревнованиями и болеют за одну и ту же команду — Англию. Хачанов отметил, что хотел бы увидеть финал Испания – Англия и победу англичан.

Перед стартом игры Бублик также шуточно ответил на вопрос о том, что должно произойти, чтобы в выставочном матче он и Карен включились и сражались уже не по-товарищески: «Мы поставим наши гонорары. Это единственное, что сегодня нас заставит бегать на полную», — сказал Александр.

Матч начался на равных, и теннисисты по очереди забирали свои подачи. Однако затем Хачанову удалось сделать брейк. Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу Карена. Спортсменам удалось сыграть только одну полную партию, а в начале второй заморосил дождь, который начал быстро расходиться и превратился в настоящий ливень. Но даже здесь Бублик нашёл способ развлечь зрителей: на один из розыгрышей он вышел с зонтиком. Этот мяч он, кстати, выиграл.

Александр Бублик Фото: Кадр из трансляции

Во втором сете Карен с Александром провели всего два гейма. Матч был остановлен из-за дождя при счёте 2:0 в пользу Бублика. Продолжать играть в таких условиях было не только некомфортно, но и травмоопасно.

«Фестиваль» в Москве стал первым в столице масштабным мероприятием, посвящённым теннису. Тысячи людей провели несколько дней на кортах, получили автографы любимых спортсменов, встретились со звёздами и стали частью большого спортивного события.