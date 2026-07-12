Сидела прямо возле принцессы Кэтрин. Шарапова поразила всех визитом на Уимблдон

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова посетила женский финал Уимблдона-2026 между чешками Линдой Носковой и Каролиной Муховой (6:2, 5:7, 6:3).

Рядом с Марией в Королевской ложе сидели принцесса Уэльская Кэтрин, а также знаменитые теннисистки Билли Джин Кинг, Мартина Навратилова, Марион Бартоли, Петра Квитова и Симона Халеп, которые в своё время становились чемпионками травяного мэйджора.

Шарапова разместилась прямо за 18-кратной чемпионкой ТБШ Навратиловой и принцессой Кэтрин, с которой во время поединка о чём-то общалась. По соседству с Марией сидела российская модель и художница Юлия Мильнер.

Мария Шарапова на финале Уимблдона Фото: Karwai Tang/Getty Images

Мария выбрала для визита довольно строгий наряд – длинную юбку и блузку светлых тонов, что во многом отражает стилистику Уимблдона, где основным правилом дресс-кода для теннисистов является «всё в белом».

Шарапова не выходит на корт с 2020 года, но ещё хорошо помнит моменты игровой карьеры. Среди прочего, Мария выиграла Уимблдон в 2004-м, когда ей было 17 лет 75 дней. Тогда она сломила в финале легендарную американку Серену Уильямс.

Россиянка по сей день остаётся самой молодой чемпионкой в истории турнира, с отрывом опережая Винус Уильямс (20 лет 21 день), Петру Квитову (21 год 116 дней) и последнюю победительницу Линду Носкову (21 год 236 дней).

Ради поездки на Уимблдон Шарапова даже прервала свой отпуск в Италии с возлюбленным Александром Гилксом. Травяной «Шлем» действительно очень много значит для россиянки. Мария периодически появляется на других мэйджорах, однако Уимблдон старается не пропускать никогда.

Популярный аккаунт The Tennis Letter в своём посте отметил, что Мария Шарапова, Петра Квитова, Мартина Навратилова, Билли Джин Кинг, Марион Бартоли и Симона Халеп на всех взяли 20 титулов Уимблдона. Конечно, бо́льшая часть заслуг в этом принадлежит Навратиловой (9) и Кинг (6), но не они стали главным объектом для обсуждения в комментариях.

Мария Шарапова и другие чемпионки Уимблдона на финале-2026 Фото: Кадр из трансляции

Любители тенниса активно отмечали стиль и эффектный вид Шараповой: «Все они хороши, но Мария Шарапова просто божественная», «Шарапова родила ребёнка, но всё ещё такая красавица. У меня нет слов», «Мария является эталоном красоты в этой компании», «Мария Шарапова – моя любимая теннисистка с самого детства. Всегда рад видеть её на матчах».

Неизвестно, посетит ли Шарапова воскресный мужской финал между Янником Синнером и Александром Зверевым или ограничится только просмотром женской битвы за титул. В любом случае можно констатировать, что очередное публичное появление Шараповой произвело настоящий фурор. Уимблдон – особенное место для Марии, поэтому она определённо станет постоянно приезжать сюда в будущем.