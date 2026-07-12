Российский теннисист провёл два финала за день. Ранее он играл за американский университет

Новая неделя – новые чемпионы! В эти выходные – 11 и 12 июля – не только на Уимблдоне шла борьба за трофеи. На турнирах World Tennis (ITF) российские теннисисты сразились в финалах. Рассказываем, кому удалось добраться до заветного кубка.

Вторую неделю подряд порадовала Полина Лейкина! 31-летняя россиянка в прошлые выходные на турнире серии W15 в Хиллкресте, ЮАР, выиграла первый с 2022 года трофей. Теперь Полина в той же локации, но уже на соревнованиях категорией выше (W35) вышла в финал сразу в двух разрядах.

В паре с 18-летней Ксенией Смирновой Лейкина в решающем матче уступила первым сеяным Астри Сиротт/Дженни Дюрст – 6:4, 2:6, [7:10]. А вот в одиночном разряде для Полины всё сложилось лучше. Россиянка (№841 рейтинга) в финале переиграла Яну Хоссам Салах (№1230). Встреча завершилась в двух партиях и со счётом 6:4, 6:2.

На турнире серии W15 в Луане, Китай, победу одержала 23-летняя Алина Тихонова (№873 рейтинга). В финале россиянка оказалась сильнее восьмой сеяной, китаянки Чеук Ин Шек (№644). Алина прошла непростую соперницу в двух сетах (7:5, 6:3) и выиграла второй турнир на про-уровне! В Луане Тихонова побеждала два месяца назад. Тот трофей стал для уроженки Самары дебютным.

Тихонова четыре года (2022-2026) не ездила по международным турнирам. За это время Алина окончила Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, сыграла не одни российские соревнования и вышла замуж. Теперь россиянка победно возвращается на про-уровень.

Алина Тихонова Фото: World Tennis Tour (ITF)

Ещё один выдающийся финал в женской одиночке состоялся на турнире категории W15 в Астане, Казахстан. Там хозяйка кортов Аружан Сагандыкова (№664) приняла россиянку Екатерину Маклакову (№488). 22-летняя уроженка Екатеринбурга оперативно разобралась с соперницей и одержала победу со счётом 6:0, 6:1.

Прошлый трофей Маклакова также выиграла в Астане. Всего за про-карьеру Екатерина взяла три титула. Теннисистка базируется в родном Екатеринбурге и Москве. Однако с осени, как следует со страницы спортсменки в социальных сетях, она начнёт выступать за Оклахомский университет на уровне NCAA.

Екатерина Маклакова Фото: Из личного архива Екатерины Маклаковой

В Астане и в парном финале приняла участие российская теннисистка. 22-летняя Мария Шолохова в дуэте с 19-летней Гаэль Чжан одолела первых сеяных Асылжан Арыстанбекову/Ингкар Дюссебай — 6:4, 6:2. С 2022-го по весну 2026-го Шолохова тренировалась и выступала в США. Мария училась в Университете Висконсин — Мэдисон.

А на турнире серии W15 в Ранчо-Санта-Фе, США, 28-летняя россиянка Вероника Мирошниченко в паре с 22-летней украинкой Анитой Сахдиевой завоевала трофей! Этот кубок стал для Вероники восьмым в карьере и первым — с 2023 года.

Единственный одиночный финал у парней с участием наших ребят состоялся в Куршумлия-Бане, Сербия. 23-летний Антон Аржанкин (№793) в третий раз за месяц поборолся за трофей. Прошлые два матча россиянин проиграл. При новой попытке Антон встретился с хозяином кортов Огненом Миличем (№357). В этом году парни пересеклись на февральском турнире в Шарм-эш-Шейхе, тогда победа осталась за сербом (7:6, 6:4).

Взять реванш Аржанкину, увы, не удалось. Россиянин потерпел поражение со счётом 3:6, 6:2, 4:6 и вновь не сумел добраться до дебютного взрослого трофея. Однако успех пришёл к Антону в парном разряде. В дуэте с 26-летним россиянином Семёном Панькиным они завоевали трофей, подтвердив первый номер посева. Ранее Аржанкин играл на уровне NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта). Россиянин учился в Western Michigan University и представлял свой университет.

Хорошие новости пришли и от Никиты Янина. 24-летний уроженец Тольятти выиграл второй турнир в сезоне! Успех пришёл к россиянину на соревнованиях категории M15 в Монастире, Тунис. В паре с Каримом Мабруком Никита одолел Роана Джонса/Виктора Маркова – 5:7, 6:2, [10:8].

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