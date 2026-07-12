Синнер защитил титул на Уимблдоне! Он сделал камбэк в финале, ни разу не отдав свою подачу

Сегодня, 12 июля, подошёл к своему концу третий в сезоне турнир «Большого шлема». В заключительном матче Уимблдона-2026 титул в мужском одиночном разряде оспаривали итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев.

24-летний Синнер в прошлом году впервые в карьере стал чемпионом английского «Шлема» и в матче со Зверевым защищал это достижение. Нынешний сезон складывался для Янника с переменным успехом. С одной стороны, итальянец взял пять титулов, не потерпев ни одного поражения на турнирах серии «Мастерс» и не проиграв ни одного финала. С другой – на турнирах «Большого шлема» Синнер выступал неудачно. В Австралии он проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале, а во Франции сенсационным и непостижимым образом уступил во втором круге «Ролан Гаррос» аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло, столкнувшись с проблемами со здоровьем.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После вылета с «РГ»-2026 итальянец взял небольшую паузу в выступлениях и пропустил все подготовительные турниры к Уимблдону. Отсутствие травяной практики едва не сыграло злую шутку с Янником на самом старте английского «Шлема». В матче первого круга Янник уступал 1:2 по сетам во встрече с сербом Миомиром Кецмановичем, но добыл волевую победу, после чего прибавлял от игры к игре. К полуфиналу Синнер набрал оптимальные кондиции и взял убедительный реванш у Джоковича за поражение на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

До решающей стадии Уимблдона-2026 довольно закономерно добрались первый и второй сеяный турнира. Интересно, что перед началом соревнования 29-летний Зверев занимал третью строчку в мировом рейтинге, но на травяном «Шлеме» Александр получил второй посев из-за отказа от выступления испанца Карлоса Алькараса. 23-летний Алькарас по состоянию здоровья пропустил второй мэйджор кряду, чем сполна воспользовался Зверев.

Месяц назад немецкий теннисист добился едва ли не главной победы в своей карьере, наконец-то добравшись до вожделенного титула на ТБШ. Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде впервые выиграл мэйджор, став триумфатором «Ролан Гаррос». До нынешнего сезона на Уимблдоне Александр никогда не проходил дальше четвёртого круга, но в этом году он сумел впервые выйти в финал соревнования. В полуфинале Александр не испытал особых проблем во встрече с местным теннисистом Артуром Фери (7:6, 6:2, 6:4).

Выход в финал травяного «Шлема» гарантировал Звереву с предстоящего понедельника возвращение в топ-2 мирового рейтинга. Александр стал 13-м игроком в Открытую эру, выходившим в финал на всех ТБШ. Зверев является седьмым действующим игроком и всего пятым немцем, пробившимся в решающую стадию английского «Шлема». Также Александр стал третьим игроком в Открытую эру, вышедшим в финал следующего мэйджора сразу после завоевания первого титула ТБШ (после британца Энди Маррея (титул USO-2012 и финал AO-2013) и россиянина Даниила Медведева (титул USO-2021 и финал AO-2022).

Александр Зверев Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Любопытно, что в финале последнего «Ролан Гаррос» Зверев сломил сопротивление как раз итальянца, но при всём уважении к Флавио Коболли очевидно, что его соотечественник является игроком совершенного иного полёта. Так что Александр подходил к сегодняшнему финалу в статусе очевидного аутсайдера, тем более в последнее время у Зверева не получалось противопоставить Синнеру ровным счётом ничего. Перед началом сегодняшнего матча итальянец вёл по личным встречам – 10-4, в финалах – 3-0, в этом сезоне – 4-0. На «Больших шлемах» у них была ничья – 2-2.

Однако вся проблема для немецкого спортсмена заключалась в том, что Зверев не обыгрывает Синнера с четвертьфинала US Open — 2023. Янник взял самый первый их поединок, на «Ролан Гаррос» — 2020, затем Александр одержал четыре победы подряд (с 2020 по 2023 год), а дальше немец уступил итальянцу в последних девяти матчах. Кроме того, он не смог взять у Синнера ни одного сета в последних шести матчах. Так произошло в том числе и в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025. В нынешнем сезоне Зверев за четыре встречи с Синнером лишь раз смог добраться до тай-брейка в партии, а в остальных семи сетах ни разу не взял больше четырёх геймов.

На старте финала Уимблдона Зверев шикарно подавал и до поры до времени максимально уверенно выигрывал свои геймы. В начале первой партии Александр местами смотрелся даже получше, нежели его оппонент. Дважды немец лидировал и на приёме (в первом гейме он вёл 30:15, а в пятом имел даже 30:0), однако добраться до брейковых мячей в обоих случаях у него не получилось.

В результате первым в этом матче брейк-пойнт заработал Синнер. И это был очень странный гейм. При счёте 3:4 Зверев имел 40:15 на своей подаче, но дальше проиграл два мяча подряд и резко занервничал. При счёте «ровно» немец допустил первую в поединке двойную ошибку, предоставив итальянцу скрытый сетбол. Однако в этот момент два подряд крайне нехарактерных для себя срыва допустил Синнер, после чего Зверев закрыл нервный гейм классной подачей – 4:4.

Cумев спасти гейм с брейк-пойнта, Зверев вернулся к базовым настройкам и вновь начал уверенно удерживать свою подачу. Но теперь уже и Синнер без каких-либо треволнений продвигался к тай-брейку, который в итоге и увенчал стартовый сет. И здесь судьбу всего первого сета решил фактически один мяч. Итальянец и немец вообще без мини-брейков дошли до счёта 8:7 в пользу Зверева.

Для Александра это был уже второй сетбол на приёме. Первый чуть ранее он упустил, а этот реализовал! В розыгрыше завязался обмен ударами, Александр выждал момент и провёл отличную атаку обратным кроссом – 7:6 (9:7). Таким образом, впервые с финала 2025 года в Вене Зверев сумел взять сет у Синнера, прервав серию из 14 проигранных партий в очных матчах с Янником.

Александр Зверев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете немец и итальянец продолжили поистине шикарно действовать на своих подачах. Тот самый упущенный Синнером брейк-пойнт в середине предыдущего сета очень долгое время оставался единственным для обоих теннисистов во всём матче. Более того, на сей раз, действуя на приёме, Александр и Янник за целый сет так не смогли хотя бы раз добраться даже до счёта «ровно». Без единого намёка на брейк теннисисты второй раз подряд дошли до тай-брейка.

В этот раз Синнер с первого розыгрыша решающего гейма взял быка за рога. Янник сразу же забрал очко на подаче Александра, затем взял два своих розыгрыша, после чего оформил ещё один мини-брейк – 4:0. Зверев продолжил сражение за партию и сумел сократить отставание, сделав один ответный мини-брейк (2:4). Но созданного отрыва на старте тай-брейка Синнеру с лихвой хватило, чтобы довести 13-й гейм до своей победы, тем более что его концовку Зверев провалил – 7:6 (7:2) в пользу Синнера.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Спустя 2 часа 8 минут после начала решающей встречи первый и второй сеяный английского «Шлема» обменялись выигранными тай-брейками, установив равенство 1:1 по партиям. Впервые за 11 лет в мужском финале Уимблдона тай-брейки решили судьбу первых двух сетов. Тогда в решающей стадии турнира свои отношения выяснили Джокович и швейцарец Роджер Федерер (7:6, 6:7, 6:4, 6:3).

После победы во втором сете Синнер завладел моральным преимуществом и сразу начал давить на Зверева. Янник выиграл шесть из первых семи розыгрышей в партии, легко взяв свою подачу и поведя 30:0 на приёме. Однако и в этот раз до брейковых мячей дело снова не дошло – 1:1. При следующем выходе на подачу Александр ещё раз успешно прошёл через 30:30 – 2:2.

Сам же Синнер впервые столкнулся с трудностями в седьмом гейме, получив 0:30 на его старте. Из этой ситуации Янник выбрался максимально цинично для своего оппонента, трижды подряд взяв очко первой подачей, однако Зверев не только сделал счёт «ровно», но и впервые за весь финал смог заработать брейк-пойнт.

В этот момент у Янника не прошла первая подача, завязалась игра в розыгрыше, где всё закончилось укороченным от Синнера, на который Зверев не смог среагировать из-за падения на корт. После окончания розыгрыша итальянец подошёл к сопернику и помог подняться, а затем доиграл этот гейм до своей победы – 4:3.

В итоге первый в матче брейк произошёл в тот самый момент, когда ситуация по счёту в ходе гейма его вроде бы уже никак не предвещала. В восьмом гейме Зверев уверенно лидировал 40:15 на своей подаче и находился в одном розыгрыше от продолжения равной борьбы. Но две подряд простые ошибки со стороны немца дали Синнеру необходимый воздух. Он мёртвой хваткой вцепился в приём и дождался брейк-пойнта, на котором в очередной раз проявил своё мастерство и характер.

В ходе розыгрыша Янник упал на траву и оказался почти в безнадёжном положении, но успел подняться и продолжил сражение за брейк. Зверев упустил игровое преимущество в розыгрыше и ещё одной своей ошибкой в обмене ударами проиграл ключевое очко в этом сете. Синнер впервые в финале Уимблдона взял подачу немецкого теннисиста и следом под ноль подал на партию – 6:3.

Янник Синнер Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В начале четвёртого сета Янник вроде бы предоставлял Александру возможности бороться за брейк, однако тут же сразу их у него отнимал, не позволяя размечтаться. Сначала итальянец закрыл свой гейм с «ровно» (1:1), а затем легко отыгрался с 0:30 – 2:2. На моменте Зверев где-то даже увереннее брал свои геймы, но в середине партии перед ним всерьёз замаячила перспектива максимального приближения поражения во всём поединке.

Невероятный уровень игры в защите помог Синнеру заработать двойной брейк-пойнт. Зверев сумел отыграться с 15:40, но Янник своего уже не отпустил. Он выиграл два следующих розыгрыша и оформил всего второй брейк в этом матче – 4:3. И этого ему вполне хватило для защиты чемпионского титула. За всю финальную встречу, которая продолжалась без малого почти четыре часа, Синнер так и не проиграл ни одного (!) гейма на своей подаче – 6:7, 7:6, 6:3, 6:4.

Благодаря сегодняшнему триумфу Янник выиграл пятый «Шлем» в карьере и стал 10-м теннисистом в Открытую эру, защитившим титул на травяном мэйджоре. Также Синнер оказался 14-м игроком в Открытую эру, взявшим не менее двух Уимблдонов. За карьеру итальянец одержал юбилейную 100-ю победу на ТБШ (при 22 поражениях) и стал восьмым действующим игроком с не менее 100 победами на мэйджорах (у Джоковича 409 побед).

Синнер стал восьмым игроком в Открытую эру, взявшим титул на Уимблдоне, не выступив на других травяных турнирах в сезоне. Итальянец завоевал шестой титул в 2026 году, 30-й – в карьере и третий – на траве. Победная серия Янника в решающих стадиях различных турниров достигла отметки в 10 матчей. В свою очередь, Зверев потерпел от Синнера 10-е поражение кряду. Не помог Александру даже шикарно выигранный первый сет.