Синнер получил за победу на Уимблдоне $ 4,8 млн. А за карьеру у него набралось $ 70 млн

В этом сезоне мужской Уимблдон, в отличие от женского, подарил полностью ожидаемый состав участников финала. Янник Синнер в решающем матче одолел Александра Зверева — именно они и должны были сражаться за титул, если исходить из номеров посева. А вот в женской сетке Линда Носкова обыграла Каролину Мухову — мало кто ожидал увидеть этих чешских спортсменок на решающей стадии. Сколько заработали лучшие теннисисты и теннисистки на Уимблдоне-2026? Давайте считать.

На травяном мэйджоре, как и на всех остальных турнирах «Большого шлема», мужчины и женщины получают одинаковые призовые. Синнер и Носкова за титулы заработали по £ 3,6 млн, что по текущему курсу составляет примерно $ 4 млн 825 тыс. Это не самые крупные призовые для отдельно взятого игрока на турнирах «Большого шлема». На US Open 2025 года Карлос Алькарас и Арина Соболенко заработали ровно по $ 5 млн. Но и это не рекорд. На Итоговом чемпионате ATP 2025 года Синнер выиграл все пять матчей — три в группе и два в плей-офф — и заработал за это $ 5 млн 71 тыс. Абсолютное же достижение принадлежит Елене Рыбакиной, победительнице Итогового чемпионата WTA — 2025. Тогда Рыбакина тоже победила во всех пяти встречах и увезла $ 5 млн 235 тыс.

Вместе с тем призовые чемпиону Уимблдона с лихвой перекрывают заработки обладателей трофеев Australian Open и «Ролан Гаррос». За одиночный титул AO в этом году выплатили по $ 2,79 млн (Карлосу Алькарасу и Елене Рыбакиной), на «РГ» — по $ 3,25 млн (Александру Звереву и Мирре Андреевой).

Александр Зверев и Каролина Мухова, проигравшие свои финалы Уимблдона, заработали ровно вдвое меньше, чем победители, — по £ 1,8 млн, или по $ 2 млн 412 тыс. Для Зверева это не рекорд — своё высшее достижение он, разумеется, установил на победном «Ролан Гаррос». А вот Мухова ещё никогда не зарабатывала столько за один турнир. В 2023 году Каролина играла в финале «Ролан Гаррос», и тогда её призовые составили € 1 150 000, что по текущему курсу составляет примерно $ 1,3 млн. Что касается Носковой, то она, само собой, тоже установила личный рекорд.

В общеисторической таблице Синнер и Зверев упрочили свои позиции. Итальянец вышел на пятое место, и впереди — только «Большая тройка», а также Серена Уильямс, лидер среди женщин. Сводную топ-6 замыкает Зверев, опережающий Алькараса.

Призовые за карьеру, ATP и WTA

Место Теннисист(-ка) Сумма, $ 1 Новак Джокович 194 675 626 2 Рафаэль Надаль 134 946 100 3 Роджер Федерер 130 594 339 4 Серена Уильямс 94 932 705 5 Янник Синнер 69 662 801 6 Александр Зверев 68 429 932 7 Карлос Алькарас 64 997 598 8 Энди Маррей 64 687 542 9 Даниил Медведев 52 196 560 10 Арина Соболенко 50 259 610 11 Ига Швёнтек 45 886 749 12 Пит Сампрас 43 280 489 13 Винус Уильямс 43 095 580 14 Симон Халеп 40 236 618 15 Стэн Вавринка 38 570 397

Примечание. Официальные суммы с точностью до доллара могут незначительно отличаться в ту или иную сторону в связи с колебаниями курсов валют.

А Носкова и Мухова, которые не могут похвастаться такими мощными карьерными призовыми, как Синнер и Зверев, заработали внушительные суммы в процентном соотношении. Линда за всю карьеру до этого собрала $ 5 894 854, а Каролина — $ 12 470 282. Таким образом, Носкова за последние две недели заработала почти 82% от суммы призовых за всю предыдущую карьеру! У Муховой этот же показатель составляет почти 39% — тоже неплохо.

Линда Носкова и Каролина Мухова Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Сколько заработали российские теннисисты на Уимблдоне

Представители России увезли из Лондона не такие внушительные суммы. Лучшим стал Роман Сафиуллин, единственный россиянин, сумевший выйти во вторую неделю в одиночном разряде. Его призовые составили £ 300 тыс., или примерно $ 402 тыс. На второй строчке оказалась Екатерина Александрова, опередившая Даниила Медведева, Карена Хачанова, Анну Калинскую и Людмилу Самсонову. Вся эта пятёрка выбыла в третьем круге, но Александрова заработала ещё £ 14 500 за то, что дошла до второго круга в парном разряде. Поэтому Медведев, Хачанов, Калинская и Самсонова заняли места с третьего по шестое. На седьмом месте в одиночестве расположилась Диана Шнайдер, а Мирра Андреева, Анна Блинкова и Анастасия Гасанова разделили 8-10-е места.

Призовые россиян на Уимблдоне-2026