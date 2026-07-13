Синнер получил за победу на Уимблдоне $ 4,8 млн. А за карьеру у него набралось $ 70 млн

В этом сезоне мужской Уимблдон, в отличие от женского, подарил полностью ожидаемый состав участников финала. Янник Синнер в решающем матче одолел Александра Зверева — именно они и должны были сражаться за титул, если исходить из номеров посева. А вот в женской сетке Линда Носкова обыграла Каролину Мухову — мало кто ожидал увидеть этих чешских спортсменок на решающей стадии. Сколько заработали лучшие теннисисты и теннисистки на Уимблдоне-2026? Давайте считать.
На травяном мэйджоре, как и на всех остальных турнирах «Большого шлема», мужчины и женщины получают одинаковые призовые. Синнер и Носкова за титулы заработали по £ 3,6 млн, что по текущему курсу составляет примерно $ 4 млн 825 тыс. Это не самые крупные призовые для отдельно взятого игрока на турнирах «Большого шлема». На US Open 2025 года Карлос Алькарас и Арина Соболенко заработали ровно по $ 5 млн. Но и это не рекорд. На Итоговом чемпионате ATP 2025 года Синнер выиграл все пять матчей — три в группе и два в плей-офф — и заработал за это $ 5 млн 71 тыс. Абсолютное же достижение принадлежит Елене Рыбакиной, победительнице Итогового чемпионата WTA — 2025. Тогда Рыбакина тоже победила во всех пяти встречах и увезла $ 5 млн 235 тыс.
Вместе с тем призовые чемпиону Уимблдона с лихвой перекрывают заработки обладателей трофеев Australian Open и «Ролан Гаррос». За одиночный титул AO в этом году выплатили по $ 2,79 млн (Карлосу Алькарасу и Елене Рыбакиной), на «РГ» — по $ 3,25 млн (Александру Звереву и Мирре Андреевой).
Александр Зверев и Каролина Мухова, проигравшие свои финалы Уимблдона, заработали ровно вдвое меньше, чем победители, — по £ 1,8 млн, или по $ 2 млн 412 тыс. Для Зверева это не рекорд — своё высшее достижение он, разумеется, установил на победном «Ролан Гаррос». А вот Мухова ещё никогда не зарабатывала столько за один турнир. В 2023 году Каролина играла в финале «Ролан Гаррос», и тогда её призовые составили € 1 150 000, что по текущему курсу составляет примерно $ 1,3 млн. Что касается Носковой, то она, само собой, тоже установила личный рекорд.
В общеисторической таблице Синнер и Зверев упрочили свои позиции. Итальянец вышел на пятое место, и впереди — только «Большая тройка», а также Серена Уильямс, лидер среди женщин. Сводную топ-6 замыкает Зверев, опережающий Алькараса.
Призовые за карьеру, ATP и WTA
|Место
|Теннисист(-ка)
|Сумма, $
|1
|Новак Джокович
|194 675 626
|2
|Рафаэль Надаль
|134 946 100
|3
|Роджер Федерер
|130 594 339
|4
|Серена Уильямс
|94 932 705
|5
|Янник Синнер
|69 662 801
|6
|Александр Зверев
|68 429 932
|7
|Карлос Алькарас
|64 997 598
|8
|Энди Маррей
|64 687 542
|9
|Даниил Медведев
|52 196 560
|10
|Арина Соболенко
|50 259 610
|11
|Ига Швёнтек
|45 886 749
|12
|Пит Сампрас
|43 280 489
|13
|Винус Уильямс
|43 095 580
|14
|Симон Халеп
|40 236 618
|15
|Стэн Вавринка
|38 570 397
Примечание. Официальные суммы с точностью до доллара могут незначительно отличаться в ту или иную сторону в связи с колебаниями курсов валют.
А Носкова и Мухова, которые не могут похвастаться такими мощными карьерными призовыми, как Синнер и Зверев, заработали внушительные суммы в процентном соотношении. Линда за всю карьеру до этого собрала $ 5 894 854, а Каролина — $ 12 470 282. Таким образом, Носкова за последние две недели заработала почти 82% от суммы призовых за всю предыдущую карьеру! У Муховой этот же показатель составляет почти 39% — тоже неплохо.
Линда Носкова и Каролина Мухова
Фото: Cameron Spencer/Getty Images
Сколько заработали российские теннисисты на Уимблдоне
Представители России увезли из Лондона не такие внушительные суммы. Лучшим стал Роман Сафиуллин, единственный россиянин, сумевший выйти во вторую неделю в одиночном разряде. Его призовые составили £ 300 тыс., или примерно $ 402 тыс. На второй строчке оказалась Екатерина Александрова, опередившая Даниила Медведева, Карена Хачанова, Анну Калинскую и Людмилу Самсонову. Вся эта пятёрка выбыла в третьем круге, но Александрова заработала ещё £ 14 500 за то, что дошла до второго круга в парном разряде. Поэтому Медведев, Хачанов, Калинская и Самсонова заняли места с третьего по шестое. На седьмом месте в одиночестве расположилась Диана Шнайдер, а Мирра Андреева, Анна Блинкова и Анастасия Гасанова разделили 8-10-е места.
Призовые россиян на Уимблдоне-2026
|Место
|Теннисист(-ка)
|Одиночный разряд
|Парный разряд
|Микст
|Сумма, £
|Сумма, $
|1
|Роман Сафиуллин
|300 000
|300 000
|402 000
|2
|Екатерина Александрова
|185 000
|14 500
|199 500
|267 330
|3
|Даниил Медведев
|185 000
|185 000
|247 900
|4
|Карен Хачанов
|185 000
|185 000
|247 900
|5
|Анна Калинская
|185 000
|185 000
|247 900
|6
|Людмила Самсонова
|185 000
|185 000
|247 900
|7
|Диана Шнайдер
|126 000
|9000
|135 000
|180 900
|8
|Мирра Андреева
|126 000
|126 000
|168 840
|9
|Анна Блинкова
|126 000
|126 000
|168 840
|10
|Анастасия Гасанова
|126 000
|126 000
|168 840
|11
|Андрей Рублёв
|80 000
|80 000
|107 200
|12
|Анастасия Захарова
|80 000
|80 000
|107 200
|13
|Алина Корнеева
|80 000
|80 000
|107 200
|14
|Вера Звонарёва
|24 000
|2600
|26 600
|35 644
|15
|Ирина Хромачёва
|24 000
|24 000
|32 160
|16
|Александра Панова
|14 500
|14 500
|19 430
|17
|Анастасия Тихонова
|14 500
|14 500
|19 430
|18
|Мария Козырева
|9000
|9000
|12 060
|19
|Елена Приданкина
|9000
|9000
|12 060