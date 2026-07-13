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Уимблдон-2026, призовые: сколько заработали Янник Синнер, Александр Зверев, Линда Носкова, Каролина Мухова за сезон, за карьеру

Синнер получил за победу на Уимблдоне $ 4,8 млн. А за карьеру у него набралось $ 70 млн
Александр Насонов
Уимблдон-2026, призовые
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Линда Носкова за титул почти удвоила сумму, заработанную за все предыдущие выступления.

В этом сезоне мужской Уимблдон, в отличие от женского, подарил полностью ожидаемый состав участников финала. Янник Синнер в решающем матче одолел Александра Зверева — именно они и должны были сражаться за титул, если исходить из номеров посева. А вот в женской сетке Линда Носкова обыграла Каролину Мухову — мало кто ожидал увидеть этих чешских спортсменок на решающей стадии. Сколько заработали лучшие теннисисты и теннисистки на Уимблдоне-2026? Давайте считать.

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На травяном мэйджоре, как и на всех остальных турнирах «Большого шлема», мужчины и женщины получают одинаковые призовые. Синнер и Носкова за титулы заработали по £ 3,6 млн, что по текущему курсу составляет примерно $ 4 млн 825 тыс. Это не самые крупные призовые для отдельно взятого игрока на турнирах «Большого шлема». На US Open 2025 года Карлос Алькарас и Арина Соболенко заработали ровно по $ 5 млн. Но и это не рекорд. На Итоговом чемпионате ATP 2025 года Синнер выиграл все пять матчей — три в группе и два в плей-офф — и заработал за это $ 5 млн 71 тыс. Абсолютное же достижение принадлежит Елене Рыбакиной, победительнице Итогового чемпионата WTA — 2025. Тогда Рыбакина тоже победила во всех пяти встречах и увезла $ 5 млн 235 тыс.

Вместе с тем призовые чемпиону Уимблдона с лихвой перекрывают заработки обладателей трофеев Australian Open и «Ролан Гаррос». За одиночный титул AO в этом году выплатили по $ 2,79 млн (Карлосу Алькарасу и Елене Рыбакиной), на «РГ» — по $ 3,25 млн (Александру Звереву и Мирре Андреевой).

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Александр Зверев и Каролина Мухова, проигравшие свои финалы Уимблдона, заработали ровно вдвое меньше, чем победители, — по £ 1,8 млн, или по $ 2 млн 412 тыс. Для Зверева это не рекорд — своё высшее достижение он, разумеется, установил на победном «Ролан Гаррос». А вот Мухова ещё никогда не зарабатывала столько за один турнир. В 2023 году Каролина играла в финале «Ролан Гаррос», и тогда её призовые составили € 1 150 000, что по текущему курсу составляет примерно $ 1,3 млн. Что касается Носковой, то она, само собой, тоже установила личный рекорд.

В общеисторической таблице Синнер и Зверев упрочили свои позиции. Итальянец вышел на пятое место, и впереди — только «Большая тройка», а также Серена Уильямс, лидер среди женщин. Сводную топ-6 замыкает Зверев, опережающий Алькараса.

Призовые за карьеру, ATP и WTA

МестоТеннисист(-ка)Сумма, $
1Новак Джокович194 675 626
2Рафаэль Надаль134 946 100
3Роджер Федерер130 594 339
4Серена Уильямс94 932 705
5Янник Синнер69 662 801
6Александр Зверев68 429 932
7Карлос Алькарас64 997 598
8Энди Маррей64 687 542
9Даниил Медведев52 196 560
10Арина Соболенко50 259 610
11Ига Швёнтек45 886 749
12Пит Сампрас43 280 489
13Винус Уильямс43 095 580
14Симон Халеп40 236 618
15Стэн Вавринка38 570 397

Примечание. Официальные суммы с точностью до доллара могут незначительно отличаться в ту или иную сторону в связи с колебаниями курсов валют.

А Носкова и Мухова, которые не могут похвастаться такими мощными карьерными призовыми, как Синнер и Зверев, заработали внушительные суммы в процентном соотношении. Линда за всю карьеру до этого собрала $ 5 894 854, а Каролина — $ 12 470 282. Таким образом, Носкова за последние две недели заработала почти 82% от суммы призовых за всю предыдущую карьеру! У Муховой этот же показатель составляет почти 39% — тоже неплохо.

Линда Носкова и Каролина Мухова

Линда Носкова и Каролина Мухова

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Сколько заработали российские теннисисты на Уимблдоне

Представители России увезли из Лондона не такие внушительные суммы. Лучшим стал Роман Сафиуллин, единственный россиянин, сумевший выйти во вторую неделю в одиночном разряде. Его призовые составили £ 300 тыс., или примерно $ 402 тыс. На второй строчке оказалась Екатерина Александрова, опередившая Даниила Медведева, Карена Хачанова, Анну Калинскую и Людмилу Самсонову. Вся эта пятёрка выбыла в третьем круге, но Александрова заработала ещё £ 14 500 за то, что дошла до второго круга в парном разряде. Поэтому Медведев, Хачанов, Калинская и Самсонова заняли места с третьего по шестое. На седьмом месте в одиночестве расположилась Диана Шнайдер, а Мирра Андреева, Анна Блинкова и Анастасия Гасанова разделили 8-10-е места.

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Призовые россиян на Уимблдоне-2026

МестоТеннисист(-ка)Одиночный разрядПарный разрядМикстСумма, £Сумма, $
1Роман Сафиуллин300 000300 000402 000
2Екатерина Александрова185 00014 500199 500267 330
3Даниил Медведев185 000185 000247 900
4Карен Хачанов185 000185 000247 900
5Анна Калинская185 000185 000247 900
6Людмила Самсонова185 000185 000247 900
7Диана Шнайдер126 0009000135 000180 900
8Мирра Андреева126 000126 000168 840
9Анна Блинкова126 000126 000168 840
10Анастасия Гасанова126 000126 000168 840
11Андрей Рублёв80 00080 000107 200
12Анастасия Захарова80 00080 000107 200
13Алина Корнеева80 00080 000107 200
14Вера Звонарёва24 000260026 60035 644
15Ирина Хромачёва24 00024 00032 160
16Александра Панова14 50014 50019 430
17Анастасия Тихонова14 50014 50019 430
18Мария Козырева9000900012 060
19Елена Приданкина9000900012 060
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