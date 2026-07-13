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Теннисисты после Уимблдона-2026: где провели отпуск Соболенко, Рыбакина, Гауфф, Потапова, де Минор, купальники, свадьба, фото

«Дресс-код = купальники». Соболенко и Рыбакина отжигают после неудачного травяного сезона
Маргарита Сальникова
Арина Соболенко и Елена Рыбакина
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А де Минор и Бултер сыграли свадьбу! Показываем, как теннисисты отдыхают между крупными турнирами.

Третий турнир «Большого шлема» в сезоне-2026 — Уимблдон — завершился, совсем скоро настанет американская серия соревнований. После неудачных выступлений на травяном мэйджоре лучшим теннисистам мира ничего не остаётся, кроме как восстанавливать силы на пляже и готовиться к грядущим сражениям. Рассказываем, как же отдыхают спортсмены после баталий в Лондоне.

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Лидер рейтинга Арина Соболенко покинула Уимблдон-2026 слишком рано: белоруска должна была защищать очки за прошлогодний полуфинал, однако спортсменка зачехлила ракетку уже в четвёртом круге после сенсационного поражения от Наоми Осаки — 2:6, 6:7 за 1 час 29 минут. Тем самым Соболенко впервые с 2019-го не попала в восьмёрку сильнейших на травяном мэйджоре, а ещё теннисистка не смогла продлить свою рекордную серию из 21 выигранного тай-брейка на ТБШ. После проигрыша Арина оставила философское послание в соцсетях. «Благодарна за поддержку, Уимблдон. Забираю уроки из этого опыта и двигаюсь дальше. Увидимся скоро», — написала белоруска на своей странице.

А на пресс-конференции четырёхкратная чемпионка ТБШ горестно отметила, что хочет забыть о теннисе и напиться. «Никаких эмоций (смеётся). Я просто знаю, что сейчас умею гораздо лучше держать себя в руках, чем в прошлом году. Так что, ребята, если вы ждали чего-то очень весёлого, этого не будет (смеётся). Наверное, сегодня будут только короткие ответы. В этом году я всё запорола. В следующем постараюсь выступить немного лучше. На данный момент я и есть первая ракетка мира, но по уровню игры сегодня — нет, я не была первой ракеткой мира, а вчера была. Сейчас я вообще не хочу думать о рейтинге. Просто хочу как следует напиться, забыть о теннисе и постараться привести себя в лучшую форму», — сказала теннисистка.

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Накануне женского финала травяного мэйджора Арина поделилась в соцсетях весёлыми фотографиями с отдыха. На кадрах первая ракетка мира в компании подруг и любимого щенка Эша наслаждается досугом у бассейна. Четырёхкратная чемпионка ТБШ успела примерить несколько купальников, позагорать, поплавать и съесть большую тарелку с фруктами. «Выделила минутку для себя», — так подписала снимки белоруска, добавив впридачу весёлые эмодзи.

После этого Соболенко отправилась в Грецию, где чудесно провела время со своим женихом Георгиосом Франгулисом. Будущие супруги насладились обществом друг друга под солнечными лучами, счастливо поплавали на корабле и прогулялись по пляжу. В отношениях Арина и Георгис находятся уже больше двух лет, а о помолвке лидер рейтинга объявила перед турниром в Майами — в марте текущего года. Фотографии из отпуска теннисистка подписала так: «Дресс-код = купальники».

Арина Соболенко с Георгиосом Франгулисом

Арина Соболенко с Георгиосом Франгулисом

Фото: Из личного архива Соболенко

Перед US Open — 2026 четырёхкратной чемпионке ТБШ предстоит защита всего лишь 215 рейтинговых баллов: в предыдущем сезоне Соболенко приняла участие только в одном турнире — «тысячнике» в Цинциннати, где потерпела поражение от Елены Рыбакиной уже на стадии четвертьфинала. Белоруска также должна была участвовать в соревновании аналогичной категории в Монреале, однако приняла решение сняться. На самом же американском мэйджоре Арина будет отстаивать прошлогодний титул и 2000 очков соответственно.

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина тоже отправилась отдыхать после сенсационного вылета с Уимблдона-2026. На лондонском соревновании двукратная чемпионка ТБШ не справилась с Элисе Мертенс, занимавшей тогда 27-е место в рейтинге, и проиграла в третьем круге со счётом 6:7, 1:6 за 1 час 38 минут. В 2022-м представительница Казахстана стала чемпионкой травяного мэйджора, но после этого не доходила даже до решающего поединка: 2023-й — четвертьфинал, 2024-й — полуфинал, 2025-й, 2026-й — третий круг.

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На пресс-конференции Рыбакина поделилась с журналистами своими мыслями и эмоциями, а ещё заявила, что после такого результата что-то определённо нужно менять. «Не тот результат, которого я хотела, так что недовольна. Стараюсь двигаться дальше. Я столько раз проигрывала, уверена, у меня и дальше будут поражения, всё ведь выиграть невозможно. Да, сейчас я расстроена, но это пройдёт через день-два. Пару недель назад я играла не лучшим образом. Честно, не знаю, последние недели я хорошо работаю. У меня много возможностей для работы, потому что я рано вылетала с турниров. Да, тут точно нужно всё проанализировать и что-то поменять, потому что сейчас это не работает», — подчеркнула спортсменка.

В соцсетях Елена показала поклонникам кадры со своего отдыха: вторая ракетка мира прогулялась по пристани, покаталась на корабле, съела различные фрукты, полежала под зонтиком на пляже и даже показала фотографию из тренировочного зала, а также снимки кортов с грунтовым и хардовым покрытиями. Текстовую подпись к этой подборке двукратная чемпионка ТБШ не оставила, зато добавила эмодзи в летнем стиле: солнце, арбуз и волну.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Из личного архива Рыбакиной

В прошлом сезоне Рыбакина привезла аж 975 рейтинговых баллов с американских хардовых соревнований! Теннисистка дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Вашингтоне (проиграла канадке Лейле Фернандес), завершила путь по сетке «тысячника» в Монреале на аналогичной стадии (уступила ещё одной представительнице Канады Виктории Мбоко) и потерпела поражение от Иги Швёнтек в битве за решающий матч на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати. При этом на US Open — 2025 Елена зачехлила ракетку уже в четвёртом круге, так что там ей нужно будет защищать только 240 очков.

Экс-россиянка Анастасия Потапова тоже похвасталась фотографиями в купальнике. После обидного поражения в первом круге Уимблдона-2026 представительница Австрии решила отправиться на пляж, чтобы справиться с грустью там. На одном из кадров теннисистка позирует на камеру, сидя в волнах, а на остальных снимках очаровательно улыбается. К этой подборке Анастасия решила не добавлять никакого текста и оставила только эмодзи в виде голубого сердца.

Анастасия Потапова

Анастасия Потапова

Фото: Из личного архива Потаповой

Двукратная чемпионка ТБШ Кори Гауфф в компании финалистки Уимблдона-2025 Аманды Анисимовой и ещё одной подруги посетила в Майами четвертьфинальный матч между Англией и Норвегией на чемпионате мира по футболу. Девушки от души насладились зрелищем, радостно попозировали на трибунах и повеселились в буфете. К этим снимкам Анисимова оставила забавную подпись: «Мы больше не на теннисе», — написала теннисистка. Для Аманды травяной мэйджор завершился на стадии третьего круга, а Кори покинула соревнование в полуфинале.

Аманда Анисимова и Кори Гауфф

Аманда Анисимова и Кори Гауфф

Фото: Из личного архива Анисимовой

Шестая ракетка мира Алекс де Минор и Кэти Бултер, располагающаяся на 67-й строчке в рейтинге WTA, тоже интересно провели время после Уимблдона: австралиец и британка наконец сыграли свадьбу после шести лет отношений! Кэти и Алекс начали встречаться в 2020-м, а в 2024-м объявили о помолвке. Церемония бракосочетания между теннисистами прошла в узком семейном кругу в графстве Лестершир. На лондонском ТБШ теннисист зачехлил ракетку в 1/8 финала, а спортсменка не сумела преодолеть даже стартовый барьер. Примечательно, что торжество состоялось 12 июля — в день мужского финала на травяном ТБШ. Значит ли это, что молодожёны даже не рассчитывали на выход де Минора в решающую стадию?

24-кратная чемпионка ТБШ Серена Уильямс боль от поражения в стартовом круге Уимблдона решила залечить поездкой в парижский Диснейленд. В одиночке легендарная американка уступила австралийке Майе Джойнт в тяжёлом трехсетовике, а с парного разряда, где должна была выступить вместе со старшей сестрой Винус, Уильямс-младшая и вовсе снялась из-за полученной травмы колена. В соцсетях многократная победительница Олимпийских игр поделилась совместными фотографиями с ростовой куклой Минни Маус в компании своей дочки Адиры, сами снимки Серена подписала так: «Парижский Диснейленд… Да, пожалуйста!»

Серена Уильямс с дочкой

Серена Уильямс с дочкой

Фото: Из личного архива Уильямс

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