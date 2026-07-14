Медведев переходит на хард, а Рублёв и Хачанов — на грунт. Расписание турниров июля

Едва завершился третий в сезоне турнир «Большого шлема» – Уимблдон, как теннисный тур стремительно разбрёлся по странам и континентам. Во второй половине июля состоятся небольшие турниры на грунте и харде в Европе и Америке. При этом некоторые лидеры на пару недель взяли небольшой отпуск. Но не все. Посмотрим, кто и где из топовых игроков собирается сыграть в ближайшее время.

ATP-250. Гштаад (Швейцария). 13-19 июля

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Александр Бублик (11-я ракетка мира на дату заявки на турнир), Каспер Рууд (14), Валантен Вашеро (20), Артур Риндеркнеш (24), Игнасио Бусе (35), Хауме Мунар (43), Хуан-Мануэль Серундоло (45), Миомир Кецманович (50).

Полный заявочный лист.

Чемпионат Швейцарии берёт своё начало в 1897 году, а с 1915 года турнир обосновался в Гштааде. Рекордсменом по количеству титулов тут является австралиец Рой Эмерсон – пять. Чемпионами среди прочих был и россияне – Евгений Кафельников (1995) и Михаил Южный (2013). Также финалистом становился Игорь Андреев (2004, 2008). Действующим победителем турнира является Александр Бублик из Казахстана, который возглавил и сетку нынешнего розыгрыша. Второй номер посева получил чемпион-2021 и 2022 норвежец Каспер Рууд.

ATP-250. Бостад (Швеция). 13-19 июля

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Андрей Рублёв (13), Лучано Дардери (17), Алехандро Табило (31), Мариано Навоне (39), Тьяго Агустин Тиранте (52), Нуну Боржеш (54), Ботик ван де Зандсхулп (56), Себастьян Баэс (57).

Полный заявочный лист.

Международный турнир в Швеции проводится с 1948 года. Рекордсменом по количеству титулов тут является местный теннисист Магнус Густафссон – четыре. Побеждали здесь также Карлос Мойя (2002), Рафаэль Надаль (2005), Давид Феррер (2007, 2012, 2017), Каспер Рууд (2021). Отличались и отечественные теннисисты – Александр Метревели (1966) и Андрей Рублёв (2023). Финалистом тут также был Николай Давыденко (2006). А действующим чемпионом Бостада является итальянец Лучиано Дардери. Рублёв и Дардери и возглавили как раз список сеяных розыгрыша-2026 и начнут борьбу со второго круга.

ATP-250. Умаг (Хорватия). 13-18 июля

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Флавио Коболли (10), Алехандро Давидович-Фокина (22), Томас Мартин Этчеверри (30), Маттео Арнальди (34), Александр Блокс (37), Камило Уго Карабельи (58), Фабиан Марожан (61), Роман Андрес Бурручага (62).

Полный заявочный лист.

Турнир в Умаге проводится с 1990 года. Чемпионами тут среди прочих становился советский теннисист Дмитрий Поляков (1991), россияне Николай Давыденко (2009) и Андрей Рублёв (2017), до финала добирался Игорь Андреев (2008). В 2021-м чемпионом стал Карлос Алькарас, в 2022-м его в финале обыграл Янник Синнер. Действующим победителем является всё тот же итальянец Лучано Дардери, поскольку год назад Бостад и Умаг разыгрывались на разных неделях. Сетку хорватского турнира в этом году возглавили Флавио Коболли и Алехандро Давидович-Фокина.

WTA-250. Афины (Греция). 13-19 июля

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Клара Таусон (23), Энн Ли (29), Барбора Крейчикова (39), Мария Саккари (41), Сара Бейлек (47), Магда Линетт (48), Джессика Бузас Манейро (55), Тереза Валентова (63), Алина Корнеева (97), Анна Блинкова (106).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Афинах – новобранец в туре. Он будет разыгрываться на олимпийском стадионе Игр-2004. В своё время в столице Греции проводились женские соревнования Athens Trophy (1986-1990) и мужские Athens Open (1986-1994). В 2025-м в этом городе на один раз получил лицензию турнир ATP семьи Джоковичей, но на нынешний год её не смог продлить. И вот в 2026-м разыгрывается турнир WTA-250. Посев первого розыгрыша возглавили датчанка Клара Таусон и американка Энн Ли. Среди участниц значатся и две россиянки – Алина Корнеева и Анна Блинкова.

WTA-250. Яссы (Румыния). 13-19 июля

Грунт, открытые корты.

Топ-участницы: Александра Олейникова (51), Петра Марчинко (52), Панна Удварди (68), Ангелина Калинина (71), Анна Бондарь (74), Эльза Жакемо (82), Юлия Путинцева (85), Симона Вальтерт (88), Елена Приданкина (209/Q), Алевтина Ибрагимова (310/Q).

Полный заявочный лист.

Челленджер в Яссах появился в 2020 году – сначала у мужчин, а затем – и у женщин. В 2024-м тут впервые был разыгран турнир категории WTA-250, и первой чемпионкой стала юная Мирра Андреева. В следующем розыгрыше первенствовала румынка Ирина Бегу. В этом году в основную сетку пробились через квалификацию две россиянки – Елена Приданкина и Алевтина Ибрагимова, причём каждая из них уже одержала по победе и прошла во второй круг.

ATP-250. Кицбюэль (Австрия). 20-25 июля

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Флавио Коболли (10), Александр Бублик (11), Валантен Вашеро (20), Артур Риндеркнеш (28), Томас Мартин Этчеверри (32), Игнасио Бусе (34), Мариано Навоне (38), Рафаэль Коллиньон (43).

Полный заявочный лист.

Чемпионат Австрии проводится с 1894 года. Он разыгрывался в Праге, Вене, Зальцбурге, Пёрчахе, Кицбюэле, Граце, а с 1969 года окончательно обосновался в Кицбюэле. Рекордсменом по количеству титулов в Открытую эру тут является аргентинец Гильермо Вилас – четыре. Действующим чемпионом является Александр Бублик, которые в этом году попробует защитить титул.

ATP-250. Эшторил (Португалия). 20-26 июля

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Каспер Рууд (12), Андрей Рублёв (13), Лучано Дардери (16), Алехандро Давидович-Фокина (25), Алехандро Табило (33), Маттео Арнальди (35), Александр Блокс (37), Ботик ван де Зандсхулп (56).

Полный заявочный лист.

Турнир в Португалии проводился с 1990 года в Оэйраше, затем с 2015-го переехал в Эшторил. Чемпионами среди прочих становился и россиянин Николай Давыденко (2003). Финалистами были Марат Сафин (2004) и тот же Давыденко (2006, 2008). В 2025-м турнир на один сезон лишился статуса ATP-250 и относился к «челленджерам», но в этом году снова вернул предыдущую категорию. Заявочный список возглавили Каспер Рууд и Андрей Рублёв.

Каспер Рууд Фото: Dan Istitene/Getty Images

WTA-250. Гамбург (Германия). 20-26 июля

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Майя Хвалиньска (21), Жаклин Кристиан (38), Александра Олейникова (49), Юлия Стародубцева (55), Виктория Голубич (64), Ангелина Калинина (70), Панна Удварди (71), Анна Бондарь (75).

Полный заявочный лист.

Женский турнир разыгрывается с перерывами с 1983 года. Последняя длительная пауза была с 2003 по 2020 год. После ковида соревнования возобновились, а в 2024-м на сезон понизили статус до WTA-125. После возвращения категории 250 турнир в сезоне-2025 выиграла француженка Лоис Буассон. Список участниц нынешнего розыгрыша возглавили сенсация «Ролан Гаррос» — 2026 Майя Хвалиньска и румынка Жаклин Кристиан.

WTA-250. Прага (Чехия). 20-26 июля

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Мари Боузкова (22), Элисе Мертенс (26), Барбора Крейчикова (37), Мария Саккари (39), Сара Бейлек (45), Никола Бартунькова (46), Диан Парри (47), Джессика Бузас Манейро (48), Алина Корнеева (94).

Полный заявочный лист.

Этот турнир появился в 2010 году под эгидой ITF, а с 2015-го получил лицензию WTA-250 (WTA International). До него был турнир WTA, образованный в 1995 году и с 2011 года понизивший уровень до ITF. Чемпионками среди прочих тут были и россиянки – Динара Сафина (2005), Вера Звонарёва (2008), финалисткой-2022 становилась Анастасия Потапова. В 2023 году турнир печально прославился скандалом с недопуском российских теннисисток на территорию страны. В нынешнем году в заявку среди прочих попала Алина Корнеева.

ATP-500. Вашингтон (США). 27 июля — 2 августа

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Феликс Оже-Альяссим (4), Бен Шелтон (5), Алекс де Минор (6), Тейлор Фриц (7), Даниил Медведев (9), Лоренцо Музетти (15), Лёнер Тьен (17), Якуб Меншик (18).

Полный заявочный лист.

Турнир в Вашингтоне разыгрывается с 1969 года. Рекордсменом по количеству титулов тут является Андре Агасси – пять. До финала среди прочих добирались россияне Евгений Кафельников (1999) и Даниил Медведев (2019). Действующим чемпионом Вашингтона является австралиец Алекс де Минор, который после Уимблдона взял паузу на свадьбу, и это будет его первый турнир в статусе женатого теннисиста. Кстати, с этого же турнира вернётся в тур и Даниил Медведев, который после неудачного Уимблдона расстался с тренером Томасом Юханссоном.

ATP-250. Лос-Кабос (Мексика). 27 июля — 1 августа

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Иржи Легечка (14), Лучано Дардери (16), Франсиско Серундоло (21), Карен Хачанов (22), Кэмерон Норри (29), Мариано Навоне (38), Корентен Муте (39), Денис Шаповалов (41).

Полный заявочный лист.

Мексиканский турнир появился в 2016 году. Среди прочих чемпионом в 2022-м тут стал и россиянин Даниил Медведев, одолевший в финале британца Кэмерона Норри. Действующим победителем является канадец Денис Шаповалов. В нынешнем году в заявочном списке, кроме Иржи Легечки и Лучано Дардери, значится россиянин Карен Хачанов.

WTA-500. Вашингтон (США). 27 июля — 2 августа

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Джессика Пегула (4/WC), Элина Свитолина (8), Марта Костюк (13), Наоми Осака (14), Диана Шнайдер (15), Ива Йович (16), Жасмин Паолини (17), Анна Калинская (20), Людмила Самсонова (41).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Вашингтоне проводится с 2012 года, а переехал он из Колледж-Парка. Чемпионками тут становились среди прочих и россиянки – Надежда Петрова (2011), Светлана Кузнецова (2014, 2018), Екатерина Макарова (2017), Людмила Самсонова (2022). До финала доходили Анастасия Павлюченкова (2012, 2015) и Анна Калинская (2025), которая проиграла в решающем матче канадке Лейле Фернандес. В этом году в заявке среди прочих значатся и россиянки – полуфиналистка «Ролан Гаррос» Диана Шнайдер, а также уже упомянутые Самсонова и Калинская.

WTA-250. Мемфис (США). 27 июля — 2 августа

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Екатерина Александрова (19), Петра Марчинко (47), Кэти Макнэлли (50), Зейнеп Сёнмез (51), Юлия Стародубцева (55), Солана Сьерра (56), Маккартни Кесслер (57), Талия Гибсон (58), Анастасия Захарова (85).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Оклахома-Сити разыгрывался с 1986 по 2001 год, а затем он переехал в Мемфис, где проводился до 2013 года. Чемпионками среди прочих тут становились и отечественные теннисистки – Вера Звонарёва (2004, 2005) и Мария Шарапова (2010), а до финала доходили Лейла Месхи (1989) и Елена Лиховцева (1995). А в 2026 году после долгой паузы соревнования вновь появились в WTA-туре. Среди прочих на турнир заявились и россиянки – Екатерина Александрова и Анастасия Захарова.