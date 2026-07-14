21-летняя Ибрагимова выиграла первый матч в туре. Блинкова растеряла преимущество в Афинах

Во вторник, 14 июля, проводились сражения первого круга на соревновании категории WTA-250 в Яссах и на турнире аналогичного ранга в Афинах. Из российских теннисисток в этот день в борьбу вступили Алевтина Ибрагимова, Елена Приданкина, Алина Корнеева и Анна Блинкова. Но обо всём по порядку.

Яссы пока не успели обзавестись богатой историей, ведь состязания женщин впервые в этом румынском городе состоялись всего четыре года назад — в 2022-м, и тогда турнир носил категорию «челленджера». А вот с 2024-го соревнование получило ранг WTA-250 и вошло в постоянный календарь тура. Сражения теннисисток друг с другом проходят тут на открытых грунтовых кортах.

Несмотря на то что турнир появился не так уж и давно, представительницы нашей страны всё равно успели вписать свои имена в историю. Так, в 2024-м в одиночке Мирра Андреева обыграла в решающем поединке Элину Аванесян, ещё представлявшую тогда Россию. А в парном разряде в том же году чемпионками соревнования стали представительница Казахстана Анна Данилина и отечественная спортсменка Ирина Хромачёва, победившие в битве за трофей чисто российский дуэт Александра Панова/Яна Сизикова. В 2022-м заветный кубок над головой поднимала наша теннисистка Дарья Астахова в тандеме с румынкой Андреей Рошкой.

Мирра Андреева с трофеем турнира в Яссах-2024 Фото: WTA

Первой за выход во второй круг Ясс боролась Алевтина Ибрагимова, попавшая в сетку через квалификацию. Соперницей россиянки стала чешка Доминика Шалькова, с которой она до этого ни разу не пересекалась на корте. В рейтинге WTA 22-летняя спортсменка сейчас располагается на 127-м месте, а в середине мая текущего года она была 113-й ракеткой мира. На уровне тура Доминика не успела завоевать ни одного трофея в одиночном разряде, при этом в её коллекции находится один титул, выигранный на турнире уровня WTA-125 в Ле-Сабль-д’Олоне-2026.

В первой партии теннисистки не добирались до брейк-пойнтов вплоть до четвёртого гейма. В этот момент Ибрагимовой удалось под ноль взять чужую подачу — 3:1. А чуть позже Алевтина со второго шанса смогла увеличить преимущество — 5:1. Россиянке оставалось только подать на сет, но Шалькова вцепилась в этот гейм и добилась брейка — 5:2. Однако счастье Доминики на этом закончилось: Ибрагимова взяла себя в руки и уверенно поставила точку — 6:2 за 38 минут.

Второй отрезок матча получился гораздо упорнее первого: спортсменки обменялись брейками на старте — 1:1, после чего соперница не дала Алевтине реализовать возможность вырваться вперёд — 2:2. В седьмом гейме теннисистки вновь взяли по одной чужой подаче — 4:4. И теперь отводить угрозы соперницы пришлось Ибрагимовой, с чем россиянка и справилась — 5:4. Казалось, дело идёт к тай-брейку, но россиянка на приёме сумела завершить это сражение — 6:2, 7:5 за 1 час 56 минут.

Таким образом, 21-летняя Алевтина Ибрагимова выиграла первый матч на уровне WTA-тура! В лайв-рейтинге наша спортсменка сейчас находится на 233-м месте, поднявшись на 42 строчки. Во втором круге Ясс россиянка поборется с экс второй ракеткой мира Паулой Бадосой, выбившей из сетки четвёртую сеяную Ангелину Калинину.

В этот день в Яссах также сражалась Елена Приданкина, тоже пробившаяся в основу через отборочный турнир. Наша спортсменка сошлась на корте с местной теннисисткой Мирьям Булгару, с которой она ранее никогда не играла. Лучшим результатом 27-летней румынки в мировой классификации является 168-я строчка, достигнутая ей в сентябре 2025-го. Сейчас же Булгару занимает только 248-ю позицию в рейтинге WTA. На уровне тура Мирьям пока ни разу не поднимала над головой чемпионский кубок, зато она побеждала в финале домашнего соревнования категории WTA-125 в Бухаресте-2024.

В стартовом сете Приданкина в первом же гейме отыграла брейк-пойнт Булгару — 1:0. Следом ни у одной из теннисисток не было даже шанса подобраться ближе к подаче друг друга. В седьмом гейме Мирьям сумела вырваться вперёд — 4:3, но Елена ответила обратным брейком — 4:4. Затем спортсменки ещё раз обменялись подачами — 5:5. А в 12-м гейме россиянка проявила характер и закрыла эту партию на приёме — 7:5 за 48 минут.

Во втором сете Приданкина поймала кураж и стала раз за разом забирать геймы. Только после счёта 3:0 в пользу россиянки Булгару смогла размочить счёт. И на этом её борьба окончилась: Елена сделала очередной брейк — 5:1, после чего уверенно подала на поединок — 7:5, 6:1 за 1 час 25 минут. Таким образом, россиянка попала во второй круг Ясс, где поборется с третьей сеяной Александрой Олейниковой. Для Приданкиной это первая победа на уровне тура со времён октябрьского соревнования в Цзюцзяне-2025. А ещё Елена поднялась в лайв-рейтинге с 201-й строчки на 183-ю.

Сражения представительниц нашей страны также состоялись в Афинах. В сезоне-2026 женский турнир дебютировал в расписании WTA-тура, а состязания теннисисток последний раз проводились в этом городе аж 36 лет назад — в 1990-м. Соревнование носит категорию WTA-250, и все поединки проводятся здесь на хардовых кортах. Отметим примечательный факт, что в женском календаре Афины заменили турнир в китайском Цзюцзяне.

За преодоление барьера стартового круга Алина Корнеева билась с японкой Аои Ито, с которой она раньше нигде не сражалась. Ещё в августе предыдущего года 22-летняя спортсменка была 82-й ракеткой мира, однако в данный момент она занимает всего лишь 246-е место в рейтинге WTA. В коллекции у Ито нет ни одного титула на уровне тура, а вот на «челленджерах» ей удалось победить в финале решающего матча в Канберре-2025. Кроме того, Аои является обладательницей четырёх трофеев категории ITF, включая W100 в Такасаки-2024.

На старте первого сета Алина добилась брейка — 1:0, после чего успешно его подтвердила — 2:0. Соперница включилась в игру и взяла сначала свою подачу — 2:1, а затем и гейм соперницы — 2:2. И на этом Корнеева больше не стала давать поблажек Ито: россиянка сделала брейк — 3:2 — и чуть позже ещё больше увеличила преимущество, реализовав свой шанс с третьей попытки — 5:2. Следом наша теннисистка с четвёртого сетбола завершила этот отрезок сражения — 6:2 за 28 минут.

Алина Корнеева Фото: Dan Istitene/Getty Images

В начале второй партии спортсменки обменялись брейками — 1:1. И после этого сет прошёл в одну калитку: Корнеева раз за разом стала забирать подачи соперницы — 4:1. Победную точку в поединке Алина поставила на приёме — 6:2, 6:1 за 55 минут. Таким образом, россиянка вышла во второй круг Афин, где её дальше ждёт победительница матча Мария Тимофеева — Энн Ли. Для Корнеевой это первый выигранный матч на уровне тура с мая 2026-го, когда она уступила Калинской во втором круге «РГ».

Последней из отечественных теннисисток в этот день выступила Анна Блинкова, боровшаяся с Александрой Саснович. В рейтинге WTA 32-летняя белоруска сейчас находится всего лишь на 143-й позиции, при этом в сентябре 2022-го она входила в тридцатку лучших теннисисток и была 29-й ракеткой мира. За всю свою долгую карьеру Александре не удалось завоевать ни одного трофея в одиночке, при этом она пять раз доходила до титульных поединков, включая «пятисотник» в Брисбене-2018. В парном разряде Саснович тоже ни разу не поднимала над головой заветный чемпионский кубок.

По личным встречам с Анной у Александры безоговорочное лидерство — 5-0, белоруске не хватает ещё одной победы до «баранки». Саснович справлялась с Блинковой во втором круге турниров категории WTA-125 в Лиможе-2019 (3:6, 6:1, 7:5) и Париже-2026 (7:5, 6:4), в квалификации Дубая-2020 (6:1, 6:2) и Вашингтона-2025 (6:3, 7:5), а также в первом круге Брисбена-2026 (7:5, 6:1).

Первый сет начался с брейка Анны — 1:0 и последующей выигранной подачей соперницы — 4:1. В шестом гейме Саснович с первого же брейк-пойнта сумела чуть сократить отставание — 4:2. Блинковой хватило бы и этого преимущество для завершения партии в свою пользу, однако под конец сета она добилась ещё одного брейка — 6:3 за 36 минут.

Во втором отрезке битвы белоруска сумела вырваться вперёд — 1:0, после чего отвела от себя четыре угрозы Анны — 2:0. И под ноль взяла чужой гейм — 3:0. Тут же Блинкова размочила счёт, забрав подачу Саснович — 3:1, но Александра отыграла упущенное — 4:1. А затем белоруска поставила победную точку в партии — 6:2 за 35 минут.

Третий сет получился совсем уж неудачным для Блинковой: уже в третьем гейме Саснович сделала брейк — 2:1, и следом белоруска взяла ещё одну подачу Анны — 5:2. В итоге Александра завершила сражение со счётом 3:6, 6:2, 6:2 за 1 час 58 минут. Таким образом, россиянка проиграла Саснович уже шестую встречу подряд! Тем самым белоруска повесила Блинковой своеобразную «баранку» — 6-0.

Турниры в Яссах и Афинах проходят с 13 по 19 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».