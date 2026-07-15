«Его камбэк наберёт обороты». Возвращение Алькараса ждут на «Мастерсе» в Цинциннати

Совсем скоро начнётся американская хардовая серия соревнований, а вместе с ней болельщиков тенниса ждёт и камбэк семикратного чемпиона мэйджоров Карлоса Алькараса. Испанец выбыл из строя после травмы, полученной на апрельском турнире категории ATP-500 в Барселоне. Рассказываем всё, что известно о грядущем возвращении экс первой ракетки мира.

На домашнем «пятисотнике» Алькарас вышел во второй круг, обыграв финского спортсмена Отто Виртанена — 6:4, 6:2. Несмотря на победу с уверенным счётом, по ходу сражения Карлос испытывал сильную боль в кисти и даже вызывал на корт физиотерапевта. Испанец должен был побороться за попадание в следующий раунд Барселоны с чехом Томашем Махачем, но в итоге вместе со своей командой принял решение не усугублять ситуацию и сняться с соревнования.

На пресс-конференции домашнего турнира Алькарас объяснил своё решение журналистам, а ещё выразил надежду появиться на следующих соревнованиях. «С учётом сегодняшних обследований, травма оказалась немного серьёзнее, чем мы все ожидали. Мне нужно прислушаться к своему телу и сделать то, что будет лучше для меня, чтобы это не сказалось на моём будущем. Поэтому я снимаюсь с этого турнира, который для меня всегда был замечательным и очень особенным. Мне никогда не нравится сниматься с турниров, но особенно — с этого.

Мне нужно вернуться домой, чтобы как можно скорее начать восстановление вместе с моей командой, врачами и физиотерапевтом. Я постараюсь вернуться в максимально хорошей форме как можно быстрее к предстоящим турнирам. Надеюсь, вы скоро снова увидите меня на теннисном корте», — заявил семикратный чемпион ТБШ.

Карлос Алькарас Фото: Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Увы, одной Барселоной дело не ограничилось, так что Карлос снялся с «Мастерсов» в Мадриде и Риме, а также с мэйджоров на грунте и траве — «Ролан Гаррос» и Уимблдон соответственно. Отметим, что на парижском ТБШ Алькарасу предстояла защита титула, а на лондонском соревновании испанец должен быть отстаивать рейтинговые баллы за решающий матч. В Мадриде-2025 спортсмен не принимал участие, в то время как в Риме он завоевал трофей. Таким образом, учитывая ещё и чемпионство на «пятисотнике» в Лондоне, теннисист разом потерял 4800 очков!

Бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха с болью прокомментировал отсутствие испанца в туре, отметив, что с его пропажей исчезла интрига и волшебство. «То, что Карлоса нет на корте — это просто ад. Мы потеряли частичку нашей магии, нашей сути. Отсутствие Алькараса — это уже не только вопрос тенниса, это вопрос интриги и того волнения, которое ощущаешь в день его матча. Когда он не играет, на корт выходят Синнер или Джокович, но ощущения совсем другие», — приводит слова Корретхи Marca.

На момент турнира в Барселоне Алькарас находился на втором месте в мировой классификации, а после всех этих снятий он опустился на одну строчку, отдав свою позицию Александру Звереву. В данный момент между испанцем и представителем Германии разрыв составляет всего 320 очков, так что после возвращения Карлосу не составит труда вернуть упущенное. Ситуация с лидерством в рейтинге складывается куда сложнее: первая ракетка мира Янник Синнер обходит Алькараса аж на 5290 баллов.

Но когда же Карлос планирует продолжить баталии в туре? Издание La Verdad сообщает, что семикратный чемпион ТБШ не планирует выступать на «Мастерсе» в Монреале, зато спортсмен рассчитывает принять участие в соревновании аналогичного категории в Цинциннати. Обозреватели также рассказали, что Алькарас сейчас тренируется под наблюдением врачей с постепенно увеличивающейся нагрузкой. Кроме того, на этой неделе теннисист ожидает разрешение от специалистов на возобновление полноценных занятий.

Обладатель шести титулов на мэйджорах Борис Беккер радостно отреагировал на известия о скором возвращении испанца. «Наконец-то хорошие новости относительно травмы Алькараса! Надеюсь, он вернётся на Цинциннати и US Open… Скрещиваю пальцы!» — написал немец в соцсетях.

С пропуском канадского «Мастерса» Карлос ничего не потеряет, потому что не принимал в нём участие и в прошлом сезоне. А вот с Цинциннати испанцу придётся сложнее: в 2025-м он завоевал трофей на этом соревновании после сенсационного снятия Янника Синнера по ходу решающей встречи — 5:0, отказ итальянца. Алькарас также стал чемпионом US Open — 2025, победив в решающем поединке всё того же Синнера. Тем самым семикратному чемпиону ТБШ суммарно нужно будет отстаивать 3000 рейтинговых очков.

Карлос Алькарас с трофеем US Open — 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Image

Во время восстановления после травмы Карлос не терял времени зря и отлично провёл время на Амальфитанском побережье. Издание Hola заявило, что Алькараса в компании неизвестной блондинки заметили на роскошной яхте, стоимость которой оценивается почти в € 12 млн. Сообщается, что теннисист купался в море вместе с этой девушкой, а ещё во время путешествия молодые люди отправились в итальянский город Позитано, где поужинали в небольшой бухте в романтической обстановке при свечах.

В преддверии камбэка Алькараса бывший тренер Серены Уильямс, Рик Макки, ярко высказался о возвращении Карлоса и даже сравнил спортсмена с магом. «Испанский волшебник вскоре снова будет показывать фокусы. Играть вдолгую с этой травмой было более чем разумно. Как только он вернётся, почувствует себя и начнёт действовать в реальных выступлениях, его камбэк наберёт обороты. Скоро не будет ни сомнений, ни промедлений, уверенность взлетит, и его захватывающий магический номер снова будет демонстрироваться во всей красе», — написал Макки в социальных сетях.

На пресс-конференции после завоёванного титула на Уимблдоне-2026 Янник Синнер выразил мнение, что теннису нужен Алькарас. «Мы тоже надеемся, что Карлос скоро вернётся… Потому что теннис нуждается в нём. Когда Новак [Джокович] всё ещё играет, а вместе с ним появляются молодые игроки, это действительно здорово. Но в то же время всегда нужно работать всё усерднее и усерднее, чтобы иметь такие моменты», — сказал Синнер.

А экс первая ракетка мира Энди Роддик заявил, что испанец не сможет сразу же заиграть на том же уровне после возобновления выступлений. «Синнер всё равно должен оставаться безоговорочным фаворитом в Нью-Йорке, даже если Алькарас вернётся в строй. Хватит ли у него сил в ногах? Нужна игровая практика. Нельзя просто так вернуться на корт и внезапно снова стать лучшей версией Карлоса Алькараса», — приводит слова Роддика Sportskeeda со ссылкой на эфир его подкаста Served with Andy Roddick.

Что ж, до предполагаемого возвращения Алькараса осталось чуть меньше месяца. «Мастерс» в Цинциннати стартует 11 августа и завершится 23-го числа. Посмотрим, каким получится камбэк семикратного чемпиона ТБШ после травмы. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».