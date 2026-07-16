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Тейлор Фриц и Эжени Бушар встречаются – правдива ли информация о романе известных теннисистов, что известно об их личной жизни

Топ-игроку приписали роман с ярчайшей теннисной красоткой. Неужели это правда?
Михаил Георгиев
Тейлор Фриц и Эжени Бушар
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Есть причины сомневаться в отношениях между Тейлором Фрицем и Эжени Бушар.

Десятая ракетка мира Тейлор Фриц весной расстался с популярной блогершей Морган Риддл. Фриц и Риддл были едва ли не самой медийной парой в теннисе, поскольку девушка была очень активна в соцсетях и с помощью своего контента стремилась популяризировать вид спорта.

Разрыв Тейлора и Морган стал настоящей сенсацией. Инициатива исходила от Риддл, у которой накопилось слишком много претензий к теннисисту.

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Очевидно, что Фриц сейчас находится в поисках новой половинки. На недавнем Уимблдоне Тейлор дошёл до четвертьфинала, где уступил немцу Александру Звереву (4:6, 4:6, 2:6). Фрицу в значительной степени помешала травма колена, иначе у финалиста US Open — 2024 был бы отличный шанс добраться до своего второго титульного матча на турнирах «Большого шлема» за карьеру.

Тейлор Фриц

Тейлор Фриц

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Тейлор попал в разные части сетки с первой ракеткой мира Янником Синнером, а Зверева обыгрывал в восьми предыдущих личных встречах, но проблемы с коленом действительно помешали американцу предстать в лучшей форме на корте. Фриц не защитил очки за прошлогодний полуфинал Уимблдона, хотя в целом успешно выступил на траве (ещё были финалы Штутгарта и Галле) и остался в топ-10 рейтинга ATP.

На этом фоне появилась новая информация о личной жизни Фрица. Медиа сообщили о романе Тейлора с бывшей пятой ракеткой мира и финалисткой Уимблдона-2014 Эжени Бушар. Канадка на Уимблдоне-2026 работала комментатором матчей и пересекалась с далеко зашедшим по сетке Фрицем, что якобы сблизило их.

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32-летняя Бушар завершила выступление в WTA-туре в прошлом году. Она на 4 года старше Фрица, что не является таким уж критической разницей в возрасте для романа. Ранее Тейлор состоял в отношениях с теннисисткой Ракель Педрасой. Она родила ему сына Джордана, которому сейчас 9 лет. Фриц расстался с Педрасой и сошёлся с Риддл. Она была его девушкой с 2020-го и до момента недавнего разрыва.

Эжени Бушар – популярная личность. Она активно ведёт соцсети, работает на телевидении. В некоторым смысле канадка сочетает в себе черты двух предыдущих возлюбленных Фрица. Эжени играла в теннис на профессиональном уровне, при этом ведёт достаточно медийный образ жизни. Казалось, что она выглядит вполне подходящей парой для Тейлора, но так ли это?

Эжени Бушар на Уимблдоне

Эжени Бушар на Уимблдоне

Фото: Rob Kim/Getty Images

Шестикратная чемпионка ТБШ в парке и миксте Ренне Стаббс первой развеяла слухи о потенциальном романе Фрица и Бушар.

«Позвольте мне поправить себя и вас! Для меня это новость, учитывая, что я на прошлой неделе познакомился с настоящим парнем Эжени», — написала Стаббс в соцсети, комментируя новости об отношениях Фрица и Бушар.

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Этим настоящим новым парнем Эжени, которая ранее встречалась с моделью Джеком Бринкли-Куком и квортербеком НФЛ Мэйсоном Рудольфом, с высокой степенью вероятности является генеральный директор компании по исследованию искусственного интеллекта OpenAI Иэн Хэтэуэй. Данная организация известная разработкой ChatGPT. Хэтэуэй занял руководящий пост в ней в 2024 году, сменив Сэма Альтмана.

После работы на Уимблдоне Бушар поехала отдыхать на озеро Комо в Италии. Бушар публикует внушительное количество фото оттуда и получает комплименты подписчиков: «Просто нереальная красотка», «Божественная», «Эжени такая милая. Я в неё влюблён». На снимках рядом с ней нет Хэтэуэя, хотя папарацци заметили, что они вместе гуляли по улицам и держались за руки.

В любом случае Тейлор Фриц в этой локации не находится. Теннисист вернулся домой в Лос-Анджелес и вскоре начнёт подготовку к серии хардовых турниров в Северной Америке. Скорее всего, слухи об отношениях Фрица и Эжени Бушар оказались беспочвенными, хотя опровержения со стороны теннисистов не было, как и подтверждения романа канадки с Иэном Хэтэуэем.

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