Топ-игроку приписали роман с ярчайшей теннисной красоткой. Неужели это правда?

Десятая ракетка мира Тейлор Фриц весной расстался с популярной блогершей Морган Риддл. Фриц и Риддл были едва ли не самой медийной парой в теннисе, поскольку девушка была очень активна в соцсетях и с помощью своего контента стремилась популяризировать вид спорта.

Разрыв Тейлора и Морган стал настоящей сенсацией. Инициатива исходила от Риддл, у которой накопилось слишком много претензий к теннисисту.

Очевидно, что Фриц сейчас находится в поисках новой половинки. На недавнем Уимблдоне Тейлор дошёл до четвертьфинала, где уступил немцу Александру Звереву (4:6, 4:6, 2:6). Фрицу в значительной степени помешала травма колена, иначе у финалиста US Open — 2024 был бы отличный шанс добраться до своего второго титульного матча на турнирах «Большого шлема» за карьеру.

Тейлор Фриц Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Тейлор попал в разные части сетки с первой ракеткой мира Янником Синнером, а Зверева обыгрывал в восьми предыдущих личных встречах, но проблемы с коленом действительно помешали американцу предстать в лучшей форме на корте. Фриц не защитил очки за прошлогодний полуфинал Уимблдона, хотя в целом успешно выступил на траве (ещё были финалы Штутгарта и Галле) и остался в топ-10 рейтинга ATP.

На этом фоне появилась новая информация о личной жизни Фрица. Медиа сообщили о романе Тейлора с бывшей пятой ракеткой мира и финалисткой Уимблдона-2014 Эжени Бушар. Канадка на Уимблдоне-2026 работала комментатором матчей и пересекалась с далеко зашедшим по сетке Фрицем, что якобы сблизило их.

32-летняя Бушар завершила выступление в WTA-туре в прошлом году. Она на 4 года старше Фрица, что не является таким уж критической разницей в возрасте для романа. Ранее Тейлор состоял в отношениях с теннисисткой Ракель Педрасой. Она родила ему сына Джордана, которому сейчас 9 лет. Фриц расстался с Педрасой и сошёлся с Риддл. Она была его девушкой с 2020-го и до момента недавнего разрыва.

Эжени Бушар – популярная личность. Она активно ведёт соцсети, работает на телевидении. В некоторым смысле канадка сочетает в себе черты двух предыдущих возлюбленных Фрица. Эжени играла в теннис на профессиональном уровне, при этом ведёт достаточно медийный образ жизни. Казалось, что она выглядит вполне подходящей парой для Тейлора, но так ли это?

Эжени Бушар на Уимблдоне Фото: Rob Kim/Getty Images

Шестикратная чемпионка ТБШ в парке и миксте Ренне Стаббс первой развеяла слухи о потенциальном романе Фрица и Бушар.

«Позвольте мне поправить себя и вас! Для меня это новость, учитывая, что я на прошлой неделе познакомился с настоящим парнем Эжени», — написала Стаббс в соцсети, комментируя новости об отношениях Фрица и Бушар.

Этим настоящим новым парнем Эжени, которая ранее встречалась с моделью Джеком Бринкли-Куком и квортербеком НФЛ Мэйсоном Рудольфом, с высокой степенью вероятности является генеральный директор компании по исследованию искусственного интеллекта OpenAI Иэн Хэтэуэй. Данная организация известная разработкой ChatGPT. Хэтэуэй занял руководящий пост в ней в 2024 году, сменив Сэма Альтмана.

После работы на Уимблдоне Бушар поехала отдыхать на озеро Комо в Италии. Бушар публикует внушительное количество фото оттуда и получает комплименты подписчиков: «Просто нереальная красотка», «Божественная», «Эжени такая милая. Я в неё влюблён». На снимках рядом с ней нет Хэтэуэя, хотя папарацци заметили, что они вместе гуляли по улицам и держались за руки.

В любом случае Тейлор Фриц в этой локации не находится. Теннисист вернулся домой в Лос-Анджелес и вскоре начнёт подготовку к серии хардовых турниров в Северной Америке. Скорее всего, слухи об отношениях Фрица и Эжени Бушар оказались беспочвенными, хотя опровержения со стороны теннисистов не было, как и подтверждения романа канадки с Иэном Хэтэуэем.