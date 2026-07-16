Рублёв победно вернулся на грунт после провала на Уимблдоне. Это 6-й четвертьфинал в году

В четверг, 16 июля, на соревновании категории ATP-250 в Бостаде разыгрывались путёвки в четвертьфинал. За выход в следующий круг боролся единственный российский теннисист на этом шведском турнире — Андрей Рублёв. Но обо всём по порядку.

В этом году Бостад отпраздновал уже 78-й день рождения: в мужском календаре он появился в 1948 году. Соревнование всегда обладало рангом ATP-250, а спортсмены состязались в этом городе на открытых грунтовых кортах. Отечественные теннисисты успели поднять над головой чемпионский кубок и во времена СССР, и в период современной России. Так, в 1966-м победителем турнира стал Александр Метревели, а в 2023-м решающий матч выиграл Андрей Рублёв. Кроме того, в 2006-м Николай Давыденко боролся за трофей, однако потерпел поражение в финале.

Андрей Рублёв с трофеем Бостада-2023 Фото: Mathilda Ahlberg/ZUMA/ТАСС

В этом году на шведский турнир из представителей нашей страны заявился только Андрей Рублёв. Россиянину достался первый номер посева, и благодаря попаданию в топ-4 самых высокорейтинговых участников Бостада он получил право пропустить стартовый круг, так что его путь по сетке соревнования должен был начаться только со второго круга. Соперником Рублёва на этой стадии стал итальянский теннисист Андреа Пеллегрино, обыгравший в первом круге норвежца Николая Будков Кьера — 6:3, 6:2.

В данный момент 29-летний Андреа располагается на 138-й строчке в мировой классификации, при этом ещё в июне текущего сезона он был близок к сотне лучших теннисистов и находился в рейтинге на 109-м месте. В одиночке у Пеллегрино нет ни одного титула на уровне тура, тогда как на «челленджерах» ему удалось завоевать четыре трофея. В парном разряде итальянец является чемпионом соревнования ATP-250 в Сантьяго-2023 и победителем семи турниров категории «челленджер». До битвы в Бостаде Андрей и Андреа никогда не пересекались на корте друг с другом.

Не так давно экс 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о текущем уровне игры россиянина, а также порассуждал о его ментальных сложностях. «Андрей Рублёв пытается что-то менять. Но, на мой взгляд, это всё надо было делать немного раньше, однако раньше было сложно. Всё было хорошо, были результаты, и вопрос сразу: «А зачем?» А теперь, пять лет спустя, уже всем понятно, зачем это нужно, но уже, вполне возможно, что и поздно что-то будет менять», — заявил Турсунов в интервью «Чемпионату».

В первом сете спортсмены шли ровно до тех пор, пока Рублёв не добрался до брейк-пойнта в восьмом гейме. Однако этот шанс Андрею не удалось реализовать — 4:4. В итоге дело плавно добралось до тай-брейка, где россиянин навязал сопернику мощный темп и выиграл этот отрезок сражения со счётом 7:6 (7:3) за один час ровно.

В этом отрезке матча Рублёв стал безоговорочным лидером по эйсам — четыре против 0. Теннисисты допустили одинаковое количество двойных ошибок (1), а процент попадания первой подачи с минимальным перевесом оказался лучше у Пеллегрино: 56% у итальянца и 55% – у россиянина.

Андрей Рублёв Фото: Burak Akbulut/Getty Images

Во втором сете ситуация получилась совершенно иной: спортсменам не удавалось даже получить шанс перевернуть ход поединка, не то что сделать брейк. Партия подошла к тай-брейку, на котором точнее оказался Андреа Пеллегрино — 7:6 (9:7) за 55 минут. Отметим, что итальянец не дал россиянину реализовать три матчбола!

Процент попадания первой подачи получился одинаковым у обоих спортсменов — 68%. В этом сете оба теннисиста сделали много эйсов, и всё же Андрей оказался впереди по этому показателю — восемь против шести. Рублёв также допустил меньше двойных ошибок (1), чем Пеллегрино (2).

Во втором же гейме решающей партии россиянин завоевал две возможности выйти в лидеры, однако соперник устоял — 1:1. А вот чуть позже у Рублёва с четвёртого брейк-пойнта получилось забрать чужую подачу — 3:1. С этим минимальным преимуществом Андрей и завершил сражение, уверенно подав на матч — 7:6, 6:7, 6:3 за 2 часа 36 минут. Таким образом, Рублёв пробился в четвертьфинал Бостада, где его дальше ждёт победитель встречи Йеспер де Йонг — Себастьян Баэс. Для Андрея это будет уже шестой четвертьфинал в сезоне!

Турнир в Бостаде проходит с 13 по 19 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».