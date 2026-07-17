Рублёв в Бостаде взял реванш у аргентинца за поражение 4 года назад. Андрей — в полуфинале

В пятницу, 17 июля, на соревновании категории ATP-250 в Бостаде проводились состязания на стадии четвертьфинала. Среди теннисистов, стремившихся пробиться в следующий круг, был и российский теннисист Андрей Рублёв, который сошёлся на корте с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом. Но обо всём по порядку.

Во втором круге шведского турнира Рублёв боролся со 138-й ракеткой мира Андреа Пеллегрино. Казалось, сражение завершится быстрой и уверенной победой Андрея, однако итальянец преподнёс сюрприз: россиянину пришлось зарубиться с соперником аж на три партии и 2 часа 36 минут. Во втором сете наш теннисист упустил три матчбола, а вместе с ними — и сам отрезок поединка. Путёвку в четвертьфинал Рублёву пришлось отвоёвывать в решающей партии. В итоге встреча спортсменов завершилась со счётом 7:6, 6:7, 6:3 в пользу Андрея.

В послематчевом интервью на корте россиянин поделился мыслями о ходе игры, а ещё заявил, что потерянный сет пошёл ему на пользу. «Прежде всего, да, это здорово — снова вернуться в одно из моих самых любимых мест в туре. И да, матч действительно был очень тяжёлым. Андреа играл очень хорошо. Даже не знаю, как лучше объяснить… Он здорово играл, хорошо подавал, а мне немного не хватало уверенности в себе. Поэтому для меня этот матч был очень важен, но при этом я не чувствовал той уверенности, которая обычно нужна. Однако по ходу игры мне удалось постепенно её обрести. Я начал чувствовать себя лучше. И, думаю, когда проиграл второй сет, это даже в каком-то смысле меня освободило. Я подумал: «Ладно, будь что будет». И в третьем сете сыграл даже лучше, чем в первых двух. Так что в итоге, мне кажется, это пошло мне на пользу», — заявил Рублёв.

Андрей также прокомментировал выход в четвертьфинал Бостада, отметив, что битва с Пеллегрино оказалась для него очень важной. «Матч был действительно сложным. Я немного утратил уверенность в себе, потому что результаты за последние пару недель были не очень хорошими, и за это время не особо много играл в теннис. Важная игра», — приводит слова теннисиста официальный сайт АТР.

За полуфинал шведского соревнования россиянин бился с аргентинцем Себастьяном Баэсом. В данный момент спортсмен занимает 56-е место в рейтинге ATP, хотя ещё в июне 2024-го он располагался на 18-м месте. За карьеру в туре Себастьян успел завоевать семь трофеев, в числе которых два «пятисотника» — Рио-де-Жанейро (2024, 2025). На «челленджерах» Баэс тоже взял семь титулов, включая и победу в финале январского соревнования в Простеёве-2026.

На старте турнира 25-летний теннисист одержал волевую победу над хозяином кортов Максом Далином (4:6, 6:4, 6:1) и без особых проблем разобрался с 73-й ракеткой мира Йеспером де Йонгом, выступающим под флагом Нидерландов (6:4, 6:2). Небольшое преимущество по личным встречам между Рублёвым и Баэсом принадлежало Себастьяну — 1-0. Примечательно, что аргентинец обыграл Андрея как раз таки в Бостаде (полуфинал, 6:2, 6:4), только дело было не в 2026-м, а в 2022-м.

Первый сет прошёл в одну калитку: Андрей с первых же минут мощно начал стартовый отрезок матча, уверенно сделав брейк — 2:0. В четвёртом гейме Баэс смог размочить счёт — 3:1, но на этом всё закончилось. Рублёв забрал ещё одну подачу аргентинского теннисиста — 5:1, после чего поставил победную точку в партии — 6:1 за 23 минуты.

По проценту попадания первой подачи Андрей оказался лучше — 63%, чем Себастьян — 56%. Рублёв также не допустил двойных ошибок, а вот аргентинец позволил себе одну. Кроме того, россиянин стал безоговорочным лидером по эйсам — три против 0.

Андрей Рублёв Фото: Zuma/ТАСС

Вторая партия закончилась так же быстро, как и первая: Рублёв добился брейка в третьем гейме — 2:1 — и чуть позже взял очередную подачу Баэса — 5:2. А затем наш теннисист завершил поединок, отыграв брейк-пойнт на своей подаче — 6:1, 6:2 за 1 час ровно. Таким образом, Андрей вышел в пятый для себя полуфинал в сезоне! Рублёв также сравнял счёт личных встреч с Себастьяном Баэсом — 1-1. Далее в Бостаде россиянин сразится с лучшим из пары Алехандро Табило — Тьяго Агустин Тиранте.

Турнир в Бостаде проходит с 13 по 19 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».