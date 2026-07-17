Корнеева вышла в полуфинал впервые с 2024 года! Алина одолела чемпионку юниорского «РГ»

Даже в первую неделю затишья после Уимблдона российские теннисисты радуют и заставляют следить за турнирами. В пятницу, 17 июля, на соревнованиях категории WTA-250 в Афинах Алина Корнеева сразилась за выход в полуфинал. Рассказываем об успехах юной спортсменки.

В основу турнира Корнеева попала по рейтингу: эту неделю она начинала на рекордной для себя 90-й строчке, хоть перед этим и не играла с самого старта Уимблдона. До этого лучшим результатом Алины на турнирах WTA был полуфинал в Мериде осенью 2024-го. Повторить и превзойти этот успех россиянка могла и в Афинах.

На греческих соревнованиях Корнеева сначала всего за 55 минут переиграла квалифаера Аои Ито, а затем за 1 час 6 минут выбила 31-ю ракетку мира Энн Ли. Это самая высокорейтинговая соперница, сильнее которой оказалась Алина.

Корнеева провела феноменальный сезон-2023, в котором выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос», а также добралась до полуфинала на Уимблдоне. Через год Алине пришлось выбыть на полгода из-за травмы. И, наконец, 19-летняя россиянка пробивается во взрослом туре! Помогает ей в этом испанка Анабель Медина-Гарригес.

«Это уже мой третий год с Анабель в академии [Рафаэля Надаля]. Я приехала туда, мы просто начали предсезонную подготовку и сразу нашли очень быстрый контакт друг с другом, и пока мне это нравится. Надеюсь, ей со мной тоже не тяжело! Мой тренер говорит мне: ты должна быть как змея, которая кусает и продолжает кусать до самого конца, не давая шансов уйти», — сказала Корнеева на пресс-конференции на Уимблдоне.

В четвертьфинале турнира в Афинах Корнеева встретилась с чешским юным дарованием – Терезой Валентовой (№49). Ранее девушки – кстати, ровесницы – друг с другом не играли. А Тереза так же, как и Алина, по юниорам побеждала на «Ролан Гаррос» (2024).

Встреча оказалась напряжённой и интригующей, а сами теннисистки были неуступчивы. Первый сет оказался полон брейков – на двоих спортсменки семь раз забрали подачи друг друга! С этого, впрочем, и начался поединок. Этим же стартовая партия и завершилась. Много было и невынужденных ошибок – 35 в сумме. Несмотря на то что больше брака таила в себе игра Корнеевой, именно Алине достался первый сет. Его россиянка с трудом забрала за 50 минут и со счётом 7:5.

Вторая партия также началась с обмена брейками. Ощущалось, что девушкам сложно нащупать подходящий ритм игры. Корнеева к тому же играла с затейпированным правым плечом, хоть фактически на игре это и не сказывалось. Уже к седьмому гейму стало понятно, что победа в этом матче останется за россиянкой.

Так и случилось! Алина оформила брейк при счёте 4:3, вышла подавать и тут же закрыла встречу в свою пользу. На это у спортсменки ушёл 1 час 40 минут. Ещё одной двухсетовой победой Корнеева добыла себе успех в Афинах.

Для Корнеевой это первый полуфинал на турнире WTA с осени 2024 года! Такой результат уже обеспечил 19-летней россиянке дебют в топ-75 рейтинга. За выход в решающую стадию Алина сразится с Алисией Паркс (№70) или Марией Саккари (№37).

Полуфинал с участием Корнеевой состоится в субботу, 18 июля. Следите за успехами Алины в Афинах вместе с нами на «Чемпионате»!