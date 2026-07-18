Рублёв пробился в финал Бостада! Андрей в 30-й раз в карьере сыграет в титульном матче

В субботу, 18 июля, на соревновании категории ATP-250 в Бостаде проходили полуфинальные сражения. В одном из поединков сошлись российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Чили Алехандро Табило. На кону у спортсменов стояла путёвка в решающий матч. Но обо всём по порядку.

В полуфинал шведского турнира Рублёв ворвался благодаря сверхуверенной победе над аргентинцем Себастьяном Баэсом. Андрею потребовался ровно один час, чтобы справиться с соперником, занимающим 56-ю строчку в мировой классификации, и пятый раз в сезоне пробиться в четвёрку сильнейших спортсменов — 6:1, 6:2. Россиянин также отомстил аргентинцу за поражение четырёхлетней давности на всё том же соревновании в Бостаде (полуфинал, 6:2, 6:4 в пользу Себастьяна).

После выигранного сражения Андрей поделился эмоциями по поводу выхода в полуфинал, а ещё сказал, что ему было важно взять реванш у Баэса. «Потрясающее чувство. Здорово снова вернуться в Бостад, а затем вновь выйти здесь в полуфинал после отличной победы над сильным соперником. До этого мы играли друг с другом всего один раз — как раз здесь, в Бостаде, и тогда Себастьян довольно легко меня одолел. Поэтому сегодня для меня это был серьёзный вызов и возможность увидеть, насколько изменилось то, над чем я работаю. Это была хорошая проверка, очень горжусь тем, что сумел победить в двух сетах», — приводит слова спортсмена пресс-служба АТР.

Соперником Рублёва за попадание в титульный поединок стал Алехандро Табило. 29-летний теннисист сейчас находится на 31-й позиции, при этом ровно два года назад он входил в двадцатку лучших игроков и был 19-й ракеткой мира. В одиночке чилиец взял три трофея на уровне тура, в то время как на «челленджерах» ему удалось раздобыть семь титулов. В парном разряде Табило является чемпионом домашнего для себя соревнования категории ATP-250 в Сантьяго-2024.

По ходу Бостада-2026 Алехандро в трёх сетах одолел аргентинца Лаутаро Мидона (6:4, 6:7, 6:4) и без борьбы прошёл в полуфинал благодаря снятию ещё одного представителя Аргентины Тьяго Агустина Тиранте. В личных встречах между Рублёвым и Табило царило равенство до начала их битвы на шведском турнире — 1-1. Андрей побеждал соперника во втором круге Базеля-2024 (7:6, 6:1), а чилиец отомстил за это поражение на аналогичной стадии на «Мастерсе» в Майами-2026 (6:7, 6:2, 6:4).

После обидного проигрыша на американском соревновании Рублёв подробно разобрал игру соперника и рассказал, что стоит улучшить перед следующим матчем с Табило. «Надо улучшать все вот эти нюансы, приём. Очень сейчас надо будет сфокусироваться на приёме, на подаче тоже, потому что очень видна разница, насколько он легко выигрывает столько мячей на своей подаче. И сколько мне приходится… Какие-то геймы у меня получается легко выигрывать, какие-то – приходится трудиться, напрягаться и бегать. И когда ты играешь на маленьких кортах, где всё непредсказуемо, всё намного быстрее, конечно, подача прямо очень сильно спасает, выручает в эти моменты. Поэтому сейчас, да, будет достаточно времени, чтобы над всем этим поработать и идти дальше», — отметил теннисист в видео на YouTube-канале «Больше!».

В первом гейме стартового сета Андрей заработал двойной брейк-пойнт, однако соперник отвёл от себя эти угрозы — 0:1. Зато чуть позже Рублёву со второй попытки удалось вырваться в лидеры — 2:1. В седьмом гейме россиянин вновь получил возможность забрать чужую подачу, но Алехандро не позволил ему ещё больше увеличить преимущество — 4:3. Впрочем, нашему теннисисту хватило и этого запаса, чтобы завершить сет в свою пользу — 6:4 за 40 минут.

Андрей Рублёв Фото: AP/TASS

Лучшим по проценту попадания первой подачи в этом отрезке поединка стал Табило — 77% против 68%. Зато Рублёв значительно превзошёл соперника по количеству эйсов: семь у россиянина и два — у чилийца. Наш теннисист также допустил меньше двойных ошибок (1), чем Алехандро (2).

Во втором сете только с шестого гейма началась настоящая борьба: Табило вышел вперёд, добившись брейка — 4:2. С этим преимуществом Алехандро должен был подавать на партию, спортсмен даже заработал сетбол, однако Андрей не позволил ему так быстро завершить этот отрезок сражения — 5:4. А вот на приёме у чилийца всё получилось — 6:4 за 46 минут.

В этой партии процент попадания первой подачи у Андрея получился крайне низким — 41%, а вот у Алехандро этот аспект остался примерно на таком же уровне — 73%. Кроме того, Табило стал лидером по эйсам — пять против двух — и допустил меньше двойных ошибок: одна у чилийца и две — у россиянина.

В третьем сете теннисисты дошли до счёта 3:3, после чего Андрей вошёл в раж: россиянин со второй попытки сделал брейк в седьмом гейме — 4:3 — и следом не позволил Табило восстановить равновесие — 5:3. На приёме Рублёв заработал двойной сетбол, но соперник вцепился в своё и устоял — 5:4. Зато на своей подаче наш спортсмен смог поставить победную точку в сражении — 6:4, 4:6, 6:4 за 2 часа 10 минут.

Таким образом, Андрей вышел в решающий матч в Бостаде, где поборется за трофей с итальянцем Лучано Дардери. Для Рублёва это будет вторая титульная встреча в этом сезоне и 30-я — в карьере! Россиянин также поднялся в лайв-рейтинге на 15-ю строчку, с которой его никто не сдвинет, даже несмотря на результат финала шведского турнира.

Турнир в Бостаде проходит с 13 по 19 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».