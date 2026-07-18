Корнеева вновь остановилась в шаге от финала WTA! Она в Афинах уступила хозяйке кортов

Российская теннисистка Алина Корнеева продолжила свой волшебный путь в Афинах. На греческом турнире серии WTA-250 19-летняя спортсменка уже добралась до полуфинала. За путёвку в решающую стадию она поборолась в субботу, 18 июля.

В основную сетку соревнований Корнеева попала по рейтингу, так как перед стартом занимала 90-ю строчку. На этой неделе Алина пока не отдала ни сета, переиграв на пути квалифаера Аои Ито (6:2, 6:1), вторую сеяную Энн Ли (6:2, 6:2) и чемпионку юниорского «Ролан Гаррос» Терезу Валентову (7:5, 6:3).

Соперницей Корнеевой по полуфиналу стала хозяйка кортов, четвёртая сеяная Мария Саккари (№37 рейтинга). Она перед встречей с россиянкой одолела Полину Кудерметову (6:0, 7:6), Хэрриет Дарт (6:1, 6:2) и Алисию Паркс (6:4, 6:3). Друг с другом Мария и Алина сыграют впервые. Их разница в возрасте – 11 лет.

У Саккари есть любопытная история, связанная с турниром в Афинах. Ровно 40 лет назад – в сезоне-1986 – её мама Анжелики Канеллопулу добралась до финала. Теперь за тот же успех поборолась сама Мария.

Корнеева в Афинах стала самой юной участницей. Для Алины это четвёртый турнир в сезоне, на котором она играет в основной сетке.

Саккари в матче с Корнеевой сразу перехватила игровое преимущество. Встреча складывалась под диктовку греческой теннисистки, она действовала активно, раскладывала мяч широко к линиям и не давала россиянке выбраться из обороны. Под таким прессингом Алине удалось взять лишь один гейм. Стартовая партия за 31 минуту осталась за Марией (6:1). Показательной оказалась статистика в розыгрышах: гречанка по виннерам и невынужденным набрала 8/4, а россиянка – 4/8.

Во втором сете борьба была более острой. В пятом гейме Саккари вновь забрала подачу Корнеевой, но тут же Алина заиграла активно, вынудила соперницу допустить несколько ошибок и оформила первый для себя брейк! Дальше россиянка старалась удерживать равенство, однако концентрация просела в самый важный момент – при 4:4 на ей подаче. Тот гейм Алина отдала под ноль, и, казалось, всё было решено. Но нет! Следом Корнеева вцепилась и не дала Саккари подать на матч (5:5).

Увы, на этом марафон брейков не закончился. Саккари в следующем гейме вновь забрала подачу Корнеевой, получила второй шанс закрыть встречу и воспользовалась им. Мария за 1 час 22 минуты одолела Алину с итоговым счётом 6:1, 7:5.

Корнеевой во второй раз в карьере не удалось выйти в финал турнира WTA. Прошлая попытка была осенью 2024 года в Мериде. Тогда Алина уступила Зейнеп Сёнмез.

Саккари в финале Афин сразится с Кларой Таусон или Барборой Крейчиковой. Решающая встреча состоится в воскресенье, 19 июля.