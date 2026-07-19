Рублёв завоевал первый титул в сезоне! Андрей в Бостаде обыграл итальянца из топ-20

В воскресенье, 19 июля, на соревновании категории ATP-250 в Бостаде состоялся решающий поединок. За трофей боролись двое самых высоко сеянных теннисистов шведского турнира — представитель нашей страны Андрей Рублёв и итальянец Лучано Дардери. Но обо всём по порядку.

Борьба за попадание в финал у Рублёва получилась крайне напряжённой: россиянин сошёлся на корте с чилийским теннисистом Алехандро Табило, которому до начала сражения уступал по личным встречам со счётом 0-1. Спортсмены противостояли друг другу 2 часа 12 минут, то и дело прорываясь вперёд, и всё-таки победителем из этой битвы вышел Андрей — 6:4, 4:6, 6:4. Благодаря этому выигранному матчу Рублёв в 30-й раз в карьере пробился в титульный поединок, а ещё в 100-й раз одержал верх в состязании на грунтовом покрытии.

В мини-интервью на корте Андрей поделился с корреспондентом радостью по поводу позитивного для него окончания битвы с Табило. «Чувствую себя отлично. Рад снова оказаться в финале в Бостаде. Тяжело описать мои эмоции. Я просто чувствую благодарность за ещё одну возможность сыграть в финале здесь, и посмотрим, как получится», — заявил спортсмен.

Бывшая 54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева на своей странице в соцсетях выделила несколько модификаций в игре россиянина. «Работа ведётся, чтобы не играть прямолинейно. Явных изменений сразу увидеть не удалось, но я подметила некоторые особенности: Андрей берёт разные ракетки на приём и подачу, иногда использует форхенд с высокой траекторией и вращением для развития комбинации, пытается чаще сыграть коротким кроссом, особенно с бэкхенда, на второй подаче рискует, направляя мяч ближе к линии», — написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.

В решающем матче в Бостаде Рублёв боролся с итальянцем Лучано Дардери. 24-летний теннисист находился на 16-й строчке в рейтинге ATP в мае 2026-го, тогда как сейчас он немного сдал позиции и является 18-й ракеткой мира. В коллекции у спортсмена находится пять трофеев, в числе которых и недавний титул с турнира в Сантьяго-2026. Счёт личных встреч до начала поединка был на стороне Андрея — 1-0. Россиянин справлялся с Лучано в четвертьфинале Гамбурга-2025 — 6:1, 3:6, 6:3.

Благодаря статусу второго сеяного Дардери миновал первый круг и начал шведское соревнование только со второго. На этой стадии Лучано обыграл Даниэля Альтмайера (6:4, 6:4), следом итальянец отпраздновал победу над представителем Португалии Нуну Боржешем (7:6, 6:4), и в полуфинале спортсмен в трёх сетах одолел парагвайца Адольфо Даниэля Вальехо (6:4, 6:7, 6:4).

Лучано Дардери Фото: Sipa USA/ТАСС

После борьбы с Вальехо Лучано отдал должное сопернику и сказал много тёплых слов в его адрес. «Даниэль — мой большой друг, это была отличная борьба в нашем первом очном матче. Хочу поздравить его с этим. Второй сет получился действительно очень тяжёлым, но в итоге мне удалось победить. Я очень устал, думаю, сразу отправлюсь восстанавливаться. Нелегко играть под давлением, и финалы никогда не даются легко. Но на грунте всегда хорошо выступаю, а здешние условия очень мне помогают», — приводит слова Дардери Tennis World Italy.

Незадолго до сражения с Дардери Рублёв комплиментарно высказался о будущем оппоненте, выделив его игру в последнее время. «Я не знаю. Только закончил свой матч. Даже не думал ещё о Лучано. Посмотрим, он отличный игрок, отличный парень, играет всё лучше и лучше. Посмотрим, он играет хорошо на этой неделе, победил сильных соперников. Этот матч не будет лёгким, это точно», — подчеркнул россиянин в интервью на корте.

В первом сете Лучано добрался до брейк-пойнта уже в пятом гейме, однако Андрей не позволил перевернуть ход игры — 3:2. А вот у Рублёва получилось вырваться в лидеры: российский теннисист со второй попытки взял подачу Дардери, поставив точку в этом отрезке матча — 6:4 за 43 минуты. По проценту попадания первой подачи спортсмены сравнялись — 52%, а вот по количеству эйсов лучше оказался Андрей — два против одного. Рублёв также не сделал двойных ошибок, в то время как Лучано допустил одну.

Андрей Рублёв Фото: Sipa USA/ТАСС

Во второй партии россиянин лихо захватил инициативу, добившись брейка уже на старте — 2:0. Следом Рублёв смог отвести от себя чужую угрозу и увеличить преимущество — 3:0. Только после этого Дардери удалось размочить счёт — 3:1. Это небольшой перевес Андрей пронёс до конца партии, в итоге завершив матч со счётом 6:4, 6:3 за 1 час 18 минут.

Таким образом, наш теннисист выиграл 18-й титул в карьере, второй — в Бостаде и первый — в сезоне! Рублёв уже точно вернётся в топ-15 рейтинга ATP и займёт 14-е место, обойдя итальянца Лоренцо Музетти. А ещё Андрей остаётся одним из самых стабильных спортсменов тура: он уже восьмой год подряд берёт хотя бы один трофей за сезон.

Турнир в Бостаде проходил с 13 по 19 июля. Продолжайте следить за всеми подробностями на «Чемпионате».