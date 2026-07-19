Звонарёва выиграла «челленджер»! Вера оставила без трофея двух молодых россиянок

Новая неделя — новые чемпионы! В эти выходные — 18 и 19 июля — несколько российских теннисистов сразились за трофеи на турнирах World Tennis (ITF). Многие из этих имён нам с вами в этом году стали хорошо знакомы. Рассказываем, кто успешно провёл эту неделю.

Выдающимся результатом отметилась 14-летняя россиянка Екатерина Доценко. Ещё месяц назад спортсменка только дебютировала на юниорском «Ролан Гаррос», а уже в это воскресенье она поборолась за первый взрослый трофей. На полюбившимися российским игрокам турнире в Монастире (серии W15) москвичка дебютировала на про-уровне и сразу дошла до финала! В решающей встрече Екатерина уступила 18-летней белоруске Юлии Перапехиной — 4:6, 2:6.

В прошлом сезоне Доценко забрала престижный турнир Les Petits As, а в этом году сыграла полуфинал юниорского «Ролан Гаррос». Мы уже дважды общались с Екатериной. Рекомендуем поближе познакомиться с нашей восходящей звездой.

«Я стала чувствовать себя намного увереннее. Поняла, над чем мне нужно работать. Увидела, как тренируются топовые игроки. Поняла, к чему нужно стремиться и что можно обыграть кого угодно, если ты этого хочешь и будешь делать всё для этого. Поняла, что результат зависит от того, насколько хорошо ты готовишься и тренируешься», — сказала Доценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Параллельно на турнире серии W15 в Астане в борьбу за кубок вступила 18-летняя россиянка Екатерина Тупицына (№697 рейтинга WTA). В этом сезоне ученица Академии Александра Островского уже совершила прорыв: сыграла в финале юниорского Australian Open и завоевала дебютный трофей на взрослом уровне.

В Казахстане у Екатерины был шанс забрать ещё одну награду. Однако на пути встала её ровесница, представительница Таиланда Камонван Йодпетч (№1012). Россиянка в титульном матче уступила со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 5:7. При этом в рейтинге Тупицына прибавит и займёт наивысшую для себя 688-ю позицию.

Ещё один одиночный финал с участием российской теннисистки прошёл в Луане, Китай. Там на турнире серии W15 второй трофей подряд выиграла Алина Тихонова (№885). 23-летняя спортсменка после четырёх сезонов без международных соревнований успешно возвращается на про-уровень. В это воскресенье Алина в Луане взяла верх над хозяйкой кортов Ван Цзяи (№518). Россиянка одержала победу со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

В паре россиянки тоже провели яркую неделю. Отличный финал состоялся на «челленджере» (WTA-125) в Стамбуле. Там приняли участие три россиянки: Александра Шубладзе и Татьяна Прозорова сразились с 41-летней Верой Звонарёвой и японкой Эной Сибахарой. Победа осталась за последними – 6:3, 3:6, [10:8]. Вместе Вера и Эна в текущем сезоне сыграли финал на турнире той же категории WTA-125 в Канберре, а также вышли в полуфинал Australian Open.

В апреле во время супертурнира в Мадриде «Чемпионат» пообщался с Верой. Узнали о мотивации спортсменки продолжать карьеру.

«Вы знаете, я просто получаю удовольствие от каждого матча. Я очень благодарна тому, что я могу, что у меня есть работа, которая мне нравится, и я получаю удовольствие. Да, бывает, что где-то мы выигрываем, где-то проигрываем, но, да, для спортсмена после такой долгой карьеры в моём возрасте это, наверное какая-то привилегия – иметь возможность выступать ещё, играть. Поэтому для меня это просто работа, которая мне нравится, и я стараюсь наслаждаться каждым моментом, каждым матчем», — сказала Звонарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Вера Звонарёва и Эна Сибахара Фото: Kelly Defina/Getty Images

За парный трофей в эти выходные также поборолась 19-летняя россиянка Дарья Егорова. Она вместе с представительницей Мексики Мариан Гомес Пезуэлой Кано добралась до кубка! В финале девушки одолели четвёртых сеяных Джорджу Педоне/Ану-Софию Санчес (6:2, 6:4). Сами Дарья и Мариан были посеяны под вторым номером.

В текущем сезоне Егорова выиграла три одиночных турнира и два – парных. Родом Дарья из Ростова-на-Дону. Тренируется спортсменка с Александром Красноруцким – бывшим капитаном юниорской сборной России.

У парней в паре успешную неделю провёл только 19-летний Тимофей Дерепаско. На турнире серии M15 в Куршумлия-Бане (Сербия), россиянин вместе с испанцем Педро Вивес-Маркосом завоевал трофей. В решающей встрече первые сеяные не оставили шансов дуэту Динко Динев/Маттиас Уйвари – 6:3, 6:2. В одиночке на этом турнире Тимофей оступился на стадии 1/4 финала.

Ровно месяц назад Дерепаско в паре взял этот же сербский турнир. На нём из недели в неделю молодой россиянин и продолжает бороться за очки, призовые и трофеи.

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