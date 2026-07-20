Карлос Алькарас вынес трофей на поле и отпраздновал с футболистами, а Рафаэль Надаль не сдержал эмоций во время просмотра по телевизору.

«Мне нужна форма Испании с двумя звёздами!» Теннисисты оторвались на финале ЧМ по футболу

Сборная Испании по футболу в финале чемпионата мира в дополнительное время дожала Аргентину – 1:0. За этим матчем пристально следило всё спортивное сообщество, включая теннисистов.

Победа испанцев особенно порадовала Карлоса Алькараса, Рафаэля Надаля и других местных теннисистов, которые делились эмоциями в соцсетях.

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Алькарас не играл последние три месяца из-за травмы запястья, но скоро должен вернуться на крупных турнирах в США. Карлос заранее прибыл в эту страну на финал ЧМ.

Алькарас и актриса Чон Хо Ен вынесли официальный чемодан с трофеем на футбольное поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.

Карлос Алькарас вынес трофей на поле перед финалом ЧМ по футболу Фото: Dan Mullan/Getty Images

Карлос определённо остался доволен итоговым результатом. Испания одержала заслуженную победу, нанеся 12 ударов в створ ворот и не позволив Аргентине оформить хотя бы один. После финального свистка теннисист вышел на поле праздновать успех вместе с Ламином Ямалем и другими испанскими футболистами.

«Вперёд», — коротко написал Алькарас в соцсетях, добавив многочисленные эмодзи испанского флага.

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в 2010 году вживую наблюдал за триумфом национальной команды в ЮАР, но сейчас ограничился просмотром финального матча по телевизору. Это не помешало ему получить искренние эмоции от победы. Рафа поделился видео данного момента в соцсетях.

«Вперёд! Чемпионы мира во второй раз», — написал Надаль.

Рафаэль Надаль радуется победе сборной Испании на ЧМ по футболу Фото: Кадр из видео

Другие испанские теннисисты тоже не прошли мимо триумфа национальной команды.

«Мне срочно нужна форма сборной Испании с двумя звёздами!» — отметил Алехандро Давидович-Фокина.

«Чемпионы мира. Вперёд», — более сдержанно написал Рафаэль Ходар, который тоже смотрел матч со стадиона.

Аргентинцы Франсиско Серундоло и Диего Шварцман также наблюдали за финальным матчем вживую. Они не смогли подобрать слов после поражения своей любимой команды, но Серундоло дал понять, что хорошо провёл время, сделав репост совместного фото с испанцем Ходаром и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Рафаэль Ходар, Франсиско Серундоло и Феликс Оже-Альяссим на финале ЧМ по футболу Фото: Из личного архива Феликса Оже-Альяссима

Оже-Альяссим мог позволить себе наслаждаться матчем с позиции нейтрального болельщика.

«Невероятная атмосфера от фанатов сборной Аргентины. Это было эпично! Поздравляю Испанию. Невероятная команда и спортивная нация. Победа Испании заслуженная – культура спортивного мастерства этой страны проявилась в очередной раз», — написал Оже-Альяссим.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович тоже посетил финальный матч, но на его итог пока никак не отреагировал. Новак в большей степени запомнился шоу перед битвой за титул ЧМ. Среди прочего на Fanatics Fest в Нью-Йорке он пообщался с Лионелем Месси и дал мастер-класс по работе с мячами из классического и американского футбола легенде НФЛ Тому Брэди.

Новак Джокович устроил шоу перед финалом ЧМ по футболу Фото: Bryan Bedder/Getty Images

Чемпионат мира по футболу официально завершён, поэтому теннисистам следует переключаться на подготовку к ближайшим крупным хардовым турнирам. 27 июля стартует «пятисотник» в Вашингтоне, в следующем месяце пройдут «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати, а закончится американская серия последним в сезоне турниром «Большого шлема» US Open.