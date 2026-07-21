От теннисисток требуют подтвердить пол для допуска к турнирам. Всё из-за прихоти Трампа

WTA ввела обязательное генетическое тестирование для всех участниц тура. Теперь теннисистки должны будут пройти проверку для сохранения права выступать на турнирах женской ассоциации.

Согласно новому документу, который должны подписать все теннисистки, отказ от прохождения тестирования может привести к дисциплинарным мерам и временному отстранению.

Американский журналист Бен Ротенберг опубликовал фрагмент документа, в котором указаны обязательства спортсменок.

«Я подтверждаю, что, если откажусь пройти генетическое тестирование для определения пола по требованию WTA или приму участие в турнире WTA, несмотря на то что не соответствую критериям допуска, ассоциация может применить ко мне дисциплинарные меры. Я также соглашаюсь с тем, что меры могут включать (в числе прочего) определённый срок отстранения от участия в турнирах WTA. Это может привести к тому, что причина моего недопуска станет достоянием общественности или предметом публичных обсуждений», – говорится в документе.

В последней редакции правил допуска женщин к соревнованиям, которая вступит в силу 21 июля, игрокам нужно будет предоставить мазок из щеки, образец крови или слюны для анализа на наличие гена SRY, который является частью Y-хромосомы и влечёт за собой развитие мужских половых признаков.

Теннисистки будут проходить тестирование один раз в жизни. Только отрицательный результат, указывающий на отсутствие гена, позволит им участвовать в турнирах WTA. В случае положительного результата теста игроки пройдут дополнительное медицинское обследование, прежде чем им будет позволено выступать. Среди возможных санкций указаны предупреждение или выговор, отстранение от турниров на определённый срок, лишение привилегий, штраф и аннулирование результатов, показанных в период, когда спортсменка не имела права участвовать.

Пока нет сведений о том, что на любом уровне профессионального тенниса играют те, кто менял пол. Трансгендерная теннисистка Рене Ричардс (Ричард Раскинд) выступала в женском профессиональном туре с 1977 по 1981 год и затем тренировала легендарную Мартину Навратилову, после чего подобных случаев не наблюдалось.

Арина Соболенко Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Первая ракетка мира Арина Соболенко ранее называла несправедливым, «если женщина соревнуется с биологическим мужчиной». Она могла убедиться в этом лично, когда уступила австралийцу Нику Кирьосу в «битве полов». Кирьос выпадал за пределы топ-1000 рейтинга ATP и не играл в теннис почти два года, восстанавливаясь от травм, что не помешало ему довольно легко победить Соболенко – 6:3, 6:3.

Прошлый регламент WTA разрешал участие трансгендеров, если они заявляли о своей женской гендерной идентичности и поддерживали пониженный уровень тестостерона в течение двух лет до начала соревнований.

Теперь всё изменилось. WTA приняла решение ввести гендерный тест для всех спортсменок, которые хотят выступать на турнирах. В 2025 году на аналогичный шаг пошли в лёгкой атлетике, другие виды спорта тоже наверняка подтянутся. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году должны участвовать только спортсмены, выступающие в соревнованиях, соответствующих их биологическому полу. Этот принцип Международный олимпийский комитет впоследствии включил в свою политику. Штаб-квартира WTA находится во Флориде и работает в рамках законов этого штата. Неудивительно, что женский теннис одним из первых последовал новому правилу.

По сути, генетическое тестирование является формальностью. Теннисистки должны без проблем пройти его, но в публичной плоскости само сообщение об этом выглядит несколько дико. WTA в своём пресс-релизе отметила, что это деликатный и сложный вопрос, однако ассоциация обязуется относиться ко всем игрокам с достоинством и внедрять политику уважительным и вдумчивым образом.