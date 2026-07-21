Блинкова проиграла третий матч подряд на уровне тура. Анна едва избежала «баранки» в Праге

Во вторник, 21 июля, на соревновании категории WTA-250 в Гамбурге и на турнире аналогичного уровня в Праге проводились сражения первого круга. За преодоление стартового барьера боролись и российские теннисистки, в числе которых были Елена Приданкина и Анна Блинкова. Но обо всём по порядку.

Женский турнир в Гамбурге появился в 1982-м и в этом году отпраздновал 44-летие. При этом состязания здесь проводились не постоянно, а с перерывами. Так, соревнование брало паузу с 1984-го по 1986-й, а также с 2003-го по 2020-й. Категория WTA-250 тоже не всегда принадлежала Гамбургу: такой ранг он носил с 2021-го по 2023-й, затем стал «челленджером» в 2024-м, а на последующие годы вернул прежний статус. Удивительно, но за всю историю существования турнира россиянкам даже ни разу не удавалось принять участие в титульной битве.

Единственной представительницей нашей страны, вошедшей в итоговый список участниц немецкого турнира в этом году, стала квалифаер Елена Приданкина. На корте россиянка сошлась с венгеркой Панной Удварди, у которой до этого вела по личным встречам со счётом 1-0 (соревнование W50 в Трнаве-2024, четвертьфинал, 6:4, 6:0). 27-летняя Удварди сейчас занимает 71-ю строчку в рейтинге, при этом в мае текущего сезона она стояла на 59-м месте. На уровне тура спортсменка не выиграла ни одного титула, однако в апреле этого года добиралась до финала Боготы, а здесь посеяна под третьим номером.

Уже в первом гейме стартовой партии Панна заработала два брейк-пойнта, но Елена не позволила их реализовать — 0:1. Зато через пару минут Удварди всё-таки сумела вырваться вперёд — 2:1. В девятом гейме венгерка заработала двойной сетбол, однако так быстро завершить отрезок сражения ей не удалось — 5:4. А вот на своей подаче Панна сработала как надо и поставила победную точку — 6:4 за 43 минуты.

Второй сет сложился для Приданкиной не лучшим образом: Удварди в первом же гейме сделала брейк — 1:0 — и под ноль подтвердила его — 2:0. У Панны появилось два шанса ещё больше увеличить преимущество, но Елена отвела от себя эти угрозы — 2:1. Следом венгерка вновь забрала чужую подачу — 4:1, и только после этого россиянка отыграла один брейк — 4:2. Но на этом всё закончилось: Удварди снова взяла чужой гейм — 5:2, после чего с пятого матчбола закрыла сражение — 6:4, 6:2 за 1 час 25 минут.

Елена Приданкина Фото: Alex Nicodim/Imago/ТАСС

Таким образом, Приданкиной не удалось пробиться во второй круг Гамбурга. При этом Елена не станет покидать немецкий турнир и продолжит выступать на нём, но не в одиночном разряде, а в паре с Марией Козыревой. Панну Удварди же далее ждёт победительница матча Паула Бадоса — Катажина Кава.

Процент попадания первой подачи у Приданкиной вышел лучше — 73%, чем у Удварди — 65%. При этом Елена допустила достаточно много двойных ошибок — четыре против одной. А Панна стала лидером по количеству эйсов: четыре у венгерки и две — у россиянки.

В календаре профессионального женского тура соревнование Prague Open появилось относительно недавно — 11 лет назад, в 2015-м, перейдя из ITF. С этого момента турнир всегда носил ранг WTA-250, а вот покрытие у него менялось: с 2010-го по 2020-й спортсменки сражались друг с другом на грунтовых кортах, а с 2021-го по настоящее время девушки проводят поединки на харде. До чемпионского титула никому из российских спортсменок дойти не удавалось, но в 2022-м в финале выступала Анастасия Потапова, ещё представлявшая нашу страну.

На турнире в Праге-2026 должны были выступить две россиянки — Анна Блинкова и Алина Корнеева. Однако последняя спортсменка решила отказаться от участия в соревновании, так что в сетке осталась только Блинкова. Первой соперницей Анны стала юная Сара Бейлек, представляющая Чехию. В мировой классификации 20-летняя теннисистка располагается на 40-й позиции, а её лучшее достижение — 34-я строчка, на которую она забралась в июне 2026-го. В коллекции у Бейлек всего один трофей, зато Сара завоевала его на «пятисотнике» в Абу-Даби-2026.

Чешка и россиянка до этого успели провести два поединка, и в личных встречах между ними царило равенство — 1-1. Бейлек одерживала вверх над Блинковой на старте «тысячника» в Мадриде-2024 (4:6, 6:3, 6:3), а Анна брала реванш на аналогичной стадии на «пятисотнике» в Брисбене-2025 (6:1, 7:6). Отметим, что победа на хардовом корте принадлежит нашей спортсменке (1-0), а битва теннисисток в Праге прошла именно на этом покрытии.

Старт первого сета получился для Анны удачным: она добилась брейка в первую же минуту — 1:0, после чего ещё больше увеличила разрыв — 3:0. Но тут в игру включилась Сара: теннисистка размочила счёт — 3:1, а затем восстановила равновесие — 3:3. Блинкова же вновь сумела выйти вперёд — 4:3 — и подтвердить брейк — 5:3. Оставалось только подать на сет, но россиянку «зажало» — 5:5. Спортсменки обменялись своими подачами и перевели партию в тай-брейк — 6:6. Блинковой удалось уйти с 4:6 на тай-брейке и заработать три сетбола, но реализовать преимущество ей не удалось. В итоге отрезок матча завершился со счётом 7:6 (11:9) за 1 час 17 минут в пользу Бейлек.

Анна Блинкова Фото: Hector Vivas/Getty Images

Во второй партии Анна с первых же минут захватила преимущество — 2:0, но отстоять его ей не удалось, и счёт оказался равным — 2:2. После этого теннисистки обменялись брейками — 3:3. И в восьмом гейме с шестого брейк-пойнта Блинкова вновь оказалась впереди — 5:3. А затем уверенно подала на сет с этим небольшим перевесом — 6:3 за 54 минуты.

В решающем сете россиянка будто бы отсутствовала на корте: Бейлек взяла сначала одну чужую подачу — 2:0, потом и другую — 4:0. Чешка взяла ещё один гейм — 5:0 — и должна была поставить победную точку в поединке, однако перенервничала. Сара потеряла два матчбола на приёме — 5:1, зато на своей подаче у неё всё получилось — 7:6, 3:6, 6:1 за 2 часа 52 минут. Таким образом, Блинкова потерпела уже третье поражение подряд на уровне тура, начиная с Уимблдона-2026. Во втором круге Праги Сару Бейлек ждёт представительница Узбекистана Мария Тимофеева. И на чешском соревновании, и на турнире в Гамбурге российских теннисисток в одиночной сетке больше не осталось.

Турниры в Гамбурге и Праге проходят с 20 по 26 июля. Продолжайте следить за всеми подробностями на «Чемпионате».