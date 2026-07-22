Похоже, суперзвёздный микст US Open удалось спасти. Но всё может испортить Синнер

У группы игроков во главе с Янником остаются вопросы по призовым, несмотря на достигнутый прогресс в переговорах.

Последние турниры «Большого шлема» запомнились болельщикам не только яркой игрой на корте, но и конфликтом теннисистов с чиновниками из-за призовых. Боссы «Ролан Гаррос» и Уимблдона выделяли на выплаты спортсменам менее 15% своих доходов, что приводило к бойкотам в виде отказа проводить полноценные пресс-конференции.

Топ-игроки, среди которых первая ракетка мира Янник Синнер, рассматривали возможность бойкота звёздного микста на US Open, чтобы заставить организаторов увеличить призовой фонд, улучшить условия и предоставить теннисистам большее право голоса при принятии решений. Похоже, ситуация поменялась в лучшую сторону – бойкот смешанного парного разряда с высокой вероятностью не состоится, сообщает New York Times.

В прошлом году микст на US Open прошёл в обновленном формате, где значительную часть команд приглашали организаторы. Матчи были сыграны до старта основной сетки в одиночном разряде, что нетипично для «Шлемов», а ставку делали на именитость и медийность игроков. В этом плане равных не было паре Карлоса Алькараса и Эммы Радукану, хотя они вылетели уже в первом круге от Джека Дрейпера и Джессики Пегулы.

Зрители также смогли увидеть в деле известные дуэты из одиночников, которые в обычных обстоятельствах в миксте на ТБШ не играли бы. Например, на кортах Нью-Йорка вместе выступили Даниил Медведев и Мирра Андреева, Новак Джокович и Ольга Данилович, Ига Швёнтек и Каспер Рууд, Елена Рыбакина и Тейлор Фриц, Андрей Рублёв и Каролина Мухова, Наоми Осака и Гаэль Монфис.

Из классических па́рников, по сути, были только представители Италии Сара Эррани и Андреа Вавассори, которые в конечном счёте взяли трофей, одолев в финале Швёнтек и Рууда. Эррани и Вавассори заработали $ 1 млн призовых, что очень много для микста, а зрители заполняли трибуны и наслаждались зрелищем.

Андреа Вавассори и Сара Эррани выиграли микст US Open – 2025 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Бойкот одиночного разряда «Шлемов» пока не стоит на повестке у топ-теннисистов. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне от их протеста пострадали в основном медиа, а вот на US Open самым очевидным рычагом давления был только что введённый новый формат микста.

Ассоциация тенниса США (USTA) – организатор US Open, который прислушался к угрозам теннисистов и сделал шаги для предотвращения снятия звёзд с микста в Нью-Йорке. По данным источников New York Times, 4 июля в Лондоне группа игроков, в которую вошли Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Кори Гауфф и Бен Шелтон, встретилась с председателем USTA Брайаном Вахали. Угроза бойкота микста US Open не отозвана окончательно со стороны всех звёзд, но обе стороны отметили прогресс в переговорах.

Первая ракетка мира Янник Синнер всё ещё входит в число тех, кто рассматривает возможность отказа от микста. Некоторые ведущие игроки готовы поддержать его, что было передано Вахали, а также дошло до Крэйга Тайли, который в понедельник занял пост генерального директора USTA. Ранее Тайли занимал должность президента Tennis Australia, компании-владельца и организатора Открытого чемпионата Австралии, где он зарекомендовал себя как один из самых лояльных к игрокам менеджеров в этом виде спорта. Однако даже у Тайли пока нет чёткой позиции по поводу доли призовых для игроков на мэйджоре в США.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Синнер не участвовал в прошлогоднем миксте US Open, сославшись на болезнь. Янник должен был играть с чешкой Катержиной Синяковой, но перед этим из-за недомогания снялся с финала «Мастерса» в Цинциннати с Карлосом Алькарасом. Тогда эта отговорка выглядела вполне обоснованной.

Сейчас Синнер тоже может сняться с микста под предлогом плохого самочувствия, и никого это особо не удивит. Ещё свежи в памяти моменты «Ролан Гаррос» — 2026, когда Янник во втором круге уступил Хуан-Мануэлю Серундоло, растеряв лидерство 2:0 по сетам из-за жары, «отключившей» его тело. Но ключевой вопрос для итальянца всё-таки заключается в финансах.

Интересы теннисистов в переговорах с боссами «Шлемов» представляет Ларри Скотт, многолетний спортивный функционер и бывший руководитель WTA. В ходе серии переговоров и встреч Скотт попросил у каждого ТБШ создать отдельные советы игроков, которые будут участвовать в таких вопросах, как составление расписания, ежегодно выделять $ 4 млн на пенсионное обеспечение и медицинское обслуживание спортсменов, а также гарантировать выплату призовых в размере не менее 16% от доходов турнира, с постепенным увеличением до 22% к 2030 году.

USTA готова пойти на создание консультативного совета и внести свой вклад в пенсионное и социальное обеспечение теннисистов. На Открытом чемпионате США также планируется значительно увеличить призовой фонд, что позволит сохранить за турниром статус самого прибыльного мэйджора. Группа игроков высоко оценила достигнутый прогресс, однако продолжает настаивать на плане распределения доходов, который поможет реструктурировать систему вознаграждения на турнирах «Большого шлема».

В прошлом году призовой фонд US Open был увеличен на 21% – до $ 85 млн, по сравнению с $ 70 млн годом ранее. В сезоне-2026 этот показатель достигнет как минимум $ 100 млн – точную сумму огласят в ближайшее время. Неясно, удовлетворит ли это требование игроков о 16% от выручки. В 2024 году USTA в последний раз сообщала о доходах турнира – тогда они составили $ 560 млн. Призовой фонд в $ 85 млн в 2025-м составил 15,2% от этой суммы, но доходы мэйджоров обычно растут, и можно предположить, что в предыдущем сезоне желаемая теннисистами отметка не была достигнута. Данные о доходах прошлогоднего Открытого чемпионата США будут опубликованы позже в этом году, что позволит получить полную картину.

В сезоне-2026 цены на билеты в Нью-Йорке значительно выросли, а общий рост доходов от медиаправ и спонсорства по прогнозам приблизит выручку турнира к $ 700 млн. Призовые в $ 100 млн выглядят впечатляюще на бумаге, но могут не дотянуть до запросов теннисистов. Для этого нужно заплатить теннисистам $ 112 млн – это те самые 16%, которые они хотят прямо сейчас.

Организаторы US Open заявили, что увеличение доходов поможет покрыть расходы на реконструкцию стадиона имени Артура Эша стоимостью $ 800 млн и строительство нового тренировочного, ресторанного и гостиничного центра для игроков, расположенного рядом с кортами. Группа теннисистов во главе с Синнером настаивает на большем – им нужны «чистые» деньги в виде конкретной доли от доходов турнира. Пока «Шлемы», включая US Open, такие гарантии им не предоставляют, что ставит под угрозу микст в максимально звёздном составе, несмотря на достигнутый прогресс в переговорах.