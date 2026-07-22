Уволил тренера и снялся с «пятисотника». Что происходит с Медведевым за месяц до US Open?

Лидер российского тенниса Даниил Медведев уже третий раз за этот июль врывается в информационное пространство. Сперва спортсмен довольно рано завершил борьбу на Уимблдоне-2026 — в третьем раунде, после этого он объявил о прекращении работы со своим тренером Томасом Юханссоном, а теперь ещё и снялся с грядущего «пятисотника» в Вашингтоне. Что же происходит с первой ракеткой России? Рассказываем.

В прошлом году Медведев покинул травяной ТБШ в первом же круге, так что в текущем сезоне ему не нужно было защищать рейтинговые очки. В этот раз Даниилу удалось добраться до третьего раунда, но на этом его путь по сетке Уимблдона завершился: россиянин драматично проиграл Ян-Леннарду Штруффу, упустив пять геймов подряд в третьей партии — 6:7, 6:7, 5:7 за 2 часа 53 минуты. Отметим, что до этого поединка наш теннисист справлялся с немцем девять раз, причём перед битвой в Лондоне у Медведева была серия из пяти побед над Штруффом.

На пресс-конференции Даниил с горечью прокомментировал поражение от Ян-Леннарда, подчеркнув, что его в том числе подвела подача. «Обидно вот так проигрывать, ведя с брейком в каждом сете. Всё дело – в поиске решений для победы, и я не нашёл правильных решений и проиграл. Надо было лучше играть, но у меня не получилось подавать так, как хотел. И не получилось сыграть на тай-брейках так, как хотел. Даже если не подаёшь на сет, всё равно потом можешь его выиграть. Но сегодня он был лучше в важных моментах. Я очень разочарован.

Расслабился ли я из-за того, что вёл с двумя брейками? Если брать первые два матча, этого не случалось. Бывают матчи, когда это случается, а бывает – когда нет. Если бы это был пятый сет и ты подавал на матч, вопрос может упереться в ментальность. А тут третий круг, повёл с брейком, надо просто закончить сет. Вероятно, в следующем матче я смогу это сделать, так что дело не в менталке, а в том, чтобы быть лучше в данном моменте, хорошо подать пару раз, нанести пару нужных ударов и закончить сет», — сказал теннисист.

Даниил Медведев Фото: Morgan Hancock/Getty Images

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков выразил недоумение по поводу выступления россиянина на Уимблдоне-2026. «Для меня главным разочарованием стал Даниил Медведев. Всё-таки он игрок топ-10, а его соперник был явно ниже уровнем. Мне кажется, что в матче с Медведевым он ничего сверхъестественного не показал. Я не знаю, как можно было проиграть два сета подряд, ведя со счётом 5:2», – приводит слова Чеснокова ТАСС.

В этом сезоне у Медведева результаты на турнирах «Большого шлема» получаются достаточно нестабильными, но однозначно лучше прошлогодних. Так, в 2026-м на Australian Open Даниил с «баранкой» зачехлил ракетку в 1/8 финала после поражения от американца Лёнера Тьена (4:6, 0:6, 3:6), а на «Ролан Гаррос» россиянин покинул турнир уже на старте, проиграв пятисетовик австралийцу Адаму Уолтону, занимавшему тогда 97-е место в рейтинге (2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6).

В 2025-м наш теннисист прекратил борьбу на австралийском мэйджоре во втором круге, уступив всё тому же вышеупомянутому представителю США (3:6, 6:7, 7:6, 6:1, 6:7), на парижском турнире спортсмен не справился с британцем Кэмероном Норри (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7), а на лондонском ТБШ Медведев не сумел одолеть француза Бенжамена Бонзи (6:7, 6:3, 6:7, 2:6). На момент этих побед над Медведевым Тьен был 121-й ракеткой мира, Норри — 81-й ракеткой мира, Бонзи — 64-й ракеткой мира. Сам же Даниил в матче с Тьеном находился на 5-м месте в рейтинге, в битве с Кэмероном — на 11-й позиции, в сражении с Бонзи — на 9-й строчке.

Испанский журналист Карлос Наварро в своей статье для издания Punto de Break предположил, что неудачи Даниила связаны с ментальными сложностями. «Поражение Медведева в третьем круге Уимблдона-2026 обнажило структурную и психологическую проблемы россиянина. Что-то происходит с Медведевым на «Шлемах» в последнее время: за последние два года он лишь раз доходил до второй недели турнира (и был разгромлен в четвёртом круге на Australian Open Лёнером Тьеном), всё чаще становясь жертвой собственных ментальных качелей.

В сезоне, полном взлётов и падений — с яркими вспышками вроде победы над Алькарасом в Индиан-Уэллсе — Медведев гаснет на главных аренах. Поражения на старте последних ТБШ (все — от более низкорейтинговых соперников), отсутствие энергии и внятного плана, провалы в концовках сетов — симптомы и диагноз очевидны. Поражение от Ян-Леннарда Штруффа [в третьем круге Уимблдона-2026] лишь укрепляет самые пессимистичные прогнозы.

Россиянин принадлежит к поколению, зажатому между ещё не ушедшей «Большой тройкой» и приходом двух монстров, которым суждено войти в историю (Алькарас и Синнер). Они были частью (и главными жертвами) тихого, но мощного сдвига в скорости и мощности ударов. Некоторые современники уже чувствуют, что теннис оставил их позади (Циципас). Другие удержались на гребне волны и дождались своего часа (Зверев). А россиянин, кажется, оказался в ничейной земле», – написал обозреватель.

Казалось, россиянин примет во внимание свои предыдущие выступления и совместно с тренерским штабом подумает над решением нахлынувших проблем, но грянула неожиданная новость: в соцсетях Медведев объявил о прекращении работы с Томасом Юханссоном, с которым сотрудничал с сентября 2025 года. «Спасибо, Томас, за отличную работу. Было приятно с вами сотрудничать, ценю всё, что вы сделали», — написал теннисист. Под руководством шведа Даниил побеждал в финале турниров категории АТР-250 в Алма-Ате-2025 и Брисбене-2026, а также на «пятисотнике» в Дубае-2026.

На своей личной странице Томас тоже выразил благодарность Медведеву за сотрудничество и сказал тёплые слова в его адрес. «После почти года совместной работы мы с Даниилом решили разойтись. Хочу поблагодарить его за усердную работу за это время и пожелать ему и его команде всего наилучшего в будущем», — написал Юханссон в соцсетях. При этом ни Даниил, ни швед ничего не говорили о судьбе другого специалиста в команде россиянина — австралийца Рохана Гётцке, который помогал Томасу.

Даниил Медведев и Томас Юханссон Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Теоретически разрыв российского теннисиста со шведом можно было предположить, беря во внимание слова Даниила на уимблдонской пресс-конференции, где он не скрывал разочарования по поводу своих результатов в текущем году. «По-разному оцениваю сезон. В последнее время — немного не очень, но что сказать? Очень разочарован, потому что чувствовал, что мог бы хорошо выступить на Уимблдоне. Однако дело не только в результатах, но и в игре, которую ты показываешь. И я знаю, что, когда играю хорошо, могу добиться хороших результатов или провести хороший матч. Сегодня это было не так, второй круг – под вопросом, я мог бы сыграть лучше. Так что разочарован, однако в сезоне были и хорошие моменты. Единственное, что можно сделать, — двигаться дальше, постараться выступить лучше на следующих турнирах», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал новость о расставании Медведева с Юханссоном, отметив, что далеко не каждый сможет сработаться с россиянином. «С тренером надо иметь определённый контакт. Чтобы была связь эмоциональная, психологическая. Это не так просто. Ну и Даня не слишком простой человек — далеко не каждый сможет с ним работать. Но если он найдёт специалиста, с которым появится контакт по психологии, — всё будет хорошо. А так, можно и всю жизнь искать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Перед US Open — 2025 Даниил принял участие в трёх соревнованиях: Вашингтоне, Торонто и Цинциннати. На американском «пятисотнике» россиянин добрался до четвертьфинала, где уступил французу Корентену Муте (6:1, 4:6, 4:6), на канадском «Мастерсе» Медведев завершил борьбу уже в третьем раунде после поражения от австралийца Алексея Попырина (7:5, 4:6, 4:6), а на состязании категории ATP-1000 в США теннисист и вовсе зачехлил ракетку на старте, уступив ещё одному представителю Австралии Адаму Уолтону (7:6, 4:6, 1:6). Получается, что за все вышеперечисленные турниры наш спортсмен заработал 160 рейтинговых баллов.

В этом сезоне Медведев заявился на все ранее упомянутые соревнования, входящие в американскую хардовую серию. Однако в среду, 22 июля, стало известно о снятии россиянина с Вашингтона, так что Даниил не сможет отстоять предыдущий результат и потеряет 100 очков. Но в запасе у нашего теннисиста останутся ещё два «Мастерса», где эту потерю можно будет компенсировать. Говоря же о прошлогоднем результате Медведева на US Open, россиянин проиграл французу Бенжамену Бонзи на старте соревнования, так что в копилку спортсмена попало всего лишь 10 рейтинговых баллов.

Будем надеяться, что перед нью-йоркским ТБШ Даниил успеет решить проблемы со своей командой и набрать хорошую форму, несмотря на сокращение соревновательной практики. «Мастерс» в Монреале пройдёт с 2 по 13 августа, а турнир аналогичной категории в Цинциннати состоится с 11 по 23 августа. Ну а US Open стартует с 30 августа и завершится 13 сентября. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».