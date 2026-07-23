Рублёв в Эшториле всего за час разгромил представителя Казахстана. И продлил серию побед

В четверг, 23 июля, на соревновании категории ATP-250 в Кицбюэле разыгрывались путёвки в полуфинал, а на турнире аналогичного уровня в Эшториле теннисисты боролись за попадание в восьмёрку лучших. В этот день свои поединки также проводили представитель Казахстана Александр Бублик и российский спортсмен Андрей Рублёв. Но обо всём по порядку.

В четвертьфинале Кицбюэля Бублик боролся со словацким теннисистом Алексом Молчаном, которому до этого матча уступал по личным встречам со счётом 0-1 (первый круг, Мюнхен-2026, 4:6, 2:6). В мае 2022-го спортсмен был 38-й ракеткой мира, тогда как сейчас он располагается только на 81-й позиции в рейтинге ATP. На уровне тура 28-летнему Алексу за всю карьеру не удалось раздобыть трофеев, при этом он трижды принимал участие в решающих сражениях — Белград-2021, Марракеш-2022 и Лион-2022.

В итоге Бублику понадобился всего лишь 1 час 9 минут, чтобы справиться с Молчаном и выйти в полуфинал соревнования — 6:3, 6:2. Благодаря этой победе Александр восстановил равновесие по личным встречам с Алексом, а ещё представитель Казахстана 27-й раз в карьере пробился в четвёрку лучших теннисистов на турнире ATP и пятый раз из них — в сезоне-2026. За попадание в титульный поединок Бублик далее поборется с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, который накануне одолел спортсмена из Перу Игнасио Бусе (6:2, 7:5).

На соревнование в Эшторил Рублёв приехал в статусе новоиспечённого чемпиона Бостада: на прошлой неделе спортсмен второй раз в карьере победил в финале этого турнира. Первым соперником Андрея в Португалии стал представитель Казахстана Тимофей Скатов, с которым он ранее ни разу не пересекался на корте. В данный момент 25-летний теннисист находится на 163-м месте в мировой классификации, а его наивысшая строчка — 123-я позиция. На уровне ATP Скатов не доходил даже до финалов, зато он является победителем трёх «челленджеров», а в сетку Эшторила он попал в статусе лаки-лузера.

На пресс-конференции накануне битвы со Скатовым Рублёв рассказал, что думает об игре на португальском турнире. «Здесь более сложные условия для меня, чем в Бостаде. Ветрено, и корты неудобные для моей игры. Но, знаете, у меня ещё есть время на адаптацию», – поделился теннисист.

А в беседе с журналистами после титула в Бостаде Андрей прокомментировал свой триумф, отметив, что победа в финале прибавила ему уверенности. «Потрясающе чувствую себя. Выиграть тут титул во второй раз – потрясающее чувство. Не могу много говорить – только что закончился матч, ощущаю адреналин. Счастлив, что смог хорошо выступить на этой неделе и выиграть титул.

У меня отличные эмоции от победы. Никакого секрета в моём успехе нет — я просто старался играть в теннис, и это сработало. Рад, что в моей игре есть улучшение. В какие-то моменты я показывал эмоции, но при этом продолжал соревноваться, не давал соперникам лёгких очков. Надо продолжать становиться лучше, и лучше, и лучше, и эта победа добавляет уверенности», — цитирует Рублёва ТАСС со ссылкой на пресс-службу АТР.

Андрей мощно начал матч, добившись брейка во втором же гейме — 2:0. Тимофею удалось размочить счёт, однако россиянин вновь забрал подачу соперника — 3:1. Дальше Рублёв методично продолжил разгром на корте: наш теннисист под ноль взял своё — 4:1, следом опять сделал брейк — 5:1 — и уверенно подал на партию — 6:1 за 33 минуты.

Процент попадания первой подачи в этом сете хромал у обоих спортсменов: 58% у Андрея и 40% — у Тимофея. Рублёву удалось сделать один эйс, а вот соперник подобным аспектом не отметился. Россиянин также допустил меньше двойных ошибок (1), чем Скатов (2).

Второй отрезок поединка пролетел ещё быстрее, чем стартовый: Андрей в самом начале взял подачу Скатова — 1:0, после чего подтвердил брейк — 3:0. Только в пятом гейме Тимофей смог немного сократить отставание — 4:1 в пользу Рублёва. Победную точку в партии, а также в сражении россиянин поставил на приёме с первого же матчбола — 6:1, 6:1 за один час ровно.

Андрей Рублёв Фото: Imago/TASS

Таким образом, Андрей одержал пятую победу подряд, если учитывать его недавний титул в Бостаде, и вышел в четвертьфинал Эшторила-2026. Рублёв 89-й раз в карьере попал в восьмёрку лучших на турнирах ранга ATP, 22-й раз — на грунтовом покрытии и седьмой раз — в текущем сезоне. Далее россиянин сразится с французом Люка Ван Ашем.

Турнир в Кицбюэле проходит с 20 по 25 июля, а соревнование в Эшториле — 20 по 26 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».