Безумное расписание тенниса на Олимпиаде-2028. Матчи начнутся через 3 дня после Уимблдона

ITF сообщила, что теннисный турнир на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе состоится с 19 по 28 июля.

Матчи пройдут на стадионе Dignity Health Sports Park в городе Карсон, который является пригородом места проведения турнира и находится в 21 км от его центра.

Главная проблема заключается в том, что участникам одиночного разряда придётся выйти на корт через четыре дня после финала Уимблдона, а пары начнут матчи вообще через трое суток после битвы за титул в Лондоне.

Нужно учитывать тот факт, что топовых теннисистов, дошедших до второй недели турнира «Большого шлема», ждёт долгий перелёт из Лондона в Калифорнию. Кроме того, всем игрокам придётся в кратчайшие сроки адаптироваться к переходу с травы на хард, ведь именно это покрытие будет использоваться на ОИ-2028.

Стадион в Карсоне, где пройдут теннисные матчи Олимпиады-2028 Фото: Los Angeles Times via Getty Images

Обычно теннисные турниры проходят в первую неделю Олимпийских игр, но из-за плотного графика в 2028 году их сдвинули на вторую. Смешанные парные соревнования пройдут в первые два дня по аналогии с быстротечным форматом микста US Open.

Олимпиада-2028 состоится с 14 по 30 июля 2028 года, а Уимблдон утвердил даты турнира на тот год с 3 по 16 июля. Плотность графиков просматривалась изначально. В таких обстоятельствах Уимблдон мог бы немного «подвинуться». Например, начав турнир на неделю раньше. В этом году травяной «Шлем» проходил с 29 июня по 12 июля, то есть закончился на четыре дня раньше, чем подобное случится в 2028-м. В Лондоне не захотели как-то менять заранее утверждённый график, что создало проблему.

Теннисисты, которые дойдут до поздних стадий Уимблдона, вряд ли успеют полноценно подготовиться к Олимпиаде. Особенно это касается участников полуфиналов и финала, которым придётся выходить на хардовые корты в Карсоне практически сразу после перелёта из Лондона, где они две недели сражались на траве. Даже красота местной арены и центральной корт вместимостью 10 000 зрителей данный фактор не нивелируют.

Система сеток на ОИ остаётся прежней: мужской и женский одиночный разряды включают по 64 участника, парный – по 32, смешанный – по 16. Одна страна может выставлять до четырёх игроков в одиночном разряде, до двух команд в паре и одну – в миксте. При отборе учитываются рейтинги ATP и WTA по состоянию на 12 июня 2028 года (день после завершения «Ролан Гаррос»). Все спортсмены должны иметь действующую лицензию своей национальной теннисной ассоциации и Всемирной теннисной ассоциации и выполнить минимальное требование по участию в матчах Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг за свои сборные в течение олимпийского цикла.

Сам по себе факт переноса теннисных встреч на вторую неделю Олимпиады из-за Уимблдона является экстренным случаем. Вероятно, игрокам придётся делать ставку на какой-то один турнир.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович выполнил мечту, выиграв Олимпиаду-2024 в Париже, но это не значит, что Игры перестали иметь для него значение. Новак ранее заявлял, что планирует завершить карьеру на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе, поэтому постарается устроить ещё один забег за золотыми медалями. Тем более что на Олимпиаде играют в трёхсетовом формате, в отличие от пятисетового на «Шлемах». Это упрощает для возрастного серба возможность бороться с более молодыми конкурентами, включая Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

Новак Джокович — чемпион Олимпиады в Париже-2024 Фото: Maja Hitij/Getty Images

У большинства остальных звёзд теннис на Олимпиаде, вероятно, отойдёт на второй план, а более важной задачей станет борьба за титул на турнире «Большого шлема». Даже в 2024 году в Париже участвовали далеко не все топы. Например, действующие лидеры рейтингов ATP и WTA Янник Синнер и Арина Соболенко Игры во Франции пропустили и вполне могут сделать это ещё раз в 2028-м, особенно если далеко зайдут на Уимблдоне. Одно можно сказать точно – плотность графика не пойдёт на пользу теннису, а зрители двух крупных турниров лишатся возможности увидеть полноценную борьбу с максимальной мотивацией всех звёзд.