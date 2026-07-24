Рублёв не сумел дойти до полуфинала Эшторила. Серия побед россиянина прервалась

В пятницу, 24 июля, состоялись сражения на турнире категории ATP-250 в Кицбюэле и на соревновании аналогичного ранга в Эшториле. В Австрии за титульный поединок боролся представитель Казахстана Александр Бублик, а российский теннисист Андрей Рублёв стремился пробиться в полуфинал. Но обо всём по порядку.

За решающую стадию Бублик бился с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, получившим четвёртый номер посева в Кицбюэле. 27-летний спортсмен сейчас занимает 31-е место в рейтинге ATP, а совсем недавно — в мае текущего года — он стоял на наивысшей для себя 25-й строчке. В одиночке Этчеверри завоевал только один трофей, причём эту победу в финале он одержал в нынешнем сезоне — на турнире в Рио-де-Жанейро. В парном же разряде Томас Мартин не добирался даже до титульного матча. Лидерство по личным встречам до начала боя между Бубликом и Этчеверри принадлежало Александру — 1-0 (третий круг Australian Open — 2026, 7:6, 7:6, 6:4).

Особых трудностей в поединке с Томасом Мартином у Александра не возникло: всего за 1 час 25 минут казахстанский спортсмен справился с соперником и увеличил количество побед в личных встречах с ним — 6:3, 6:4. Таким образом, Бублик 17-й раз в карьере добрался до решающей стадии на соревновании уровня ATP и второй раз — в 2026-м. Для Александра это также будет первый финал на грунтовом покрытии со времён Кицбюэля-2025. Если говорить об австрийском турнире, представитель Казахстана стал первым теннисистом после Робина Хасе (2011-2012), который второй сезон подряд вышел в титульный поединок на этом состязании. Далее Бублика ждёт француз Кентен Алис.

В это же время проходило сражение Рублёва с Люка Ван Ашем за полуфинал Эшторила. В октябре 2023-го французский теннисист достиг лучшего для себя положения в мировой классификации — 63-го места, а сейчас он находится на 78-й строчке. За всю свою недолгую карьеру 22-летнему Люка не удалось пробиться даже в решающий поединок на турнирах категории ATP, а вот на «челленджерах» он завоевал семь титулов. Небольшое преимущество по личным встречам принадлежало Андрею до начала его матча с Ван Ашем — 1-0. Эту победу россиянин вытащил у француза во втором круге Вашингтона-2024 (4:6, 6:3, 6:4).

В беседе с журналистами Андрей поделился эмоциями по поводу успешного старта в Эшториле. Во втором круге соревнования наш теннисист разгромил представителя Казахстана Тимофея Скатова со счётом 6:1, 6:1. «Счастлив быть тут, я здесь впервые. Игровые условия не совсем простые, но хорошо, что смог одержать победу в двух сетах, провести на корте минимум времени и быть, насколько возможно, свежим к завтрашнему дню», – приводит слова россиянина официальный сайт АТР.

А в интервью на корте после попадания в четвертьфинал Рублёв высказался о месте, где проходит турнир, и поделился, чем занимался в эту неделю. «Мне очень нравится этот город. За последние несколько дней мы несколько раз отлично поужинали, немного погуляли по пляжу. Так что это очень красивый город, и мне здесь действительно нравится», – сказал теннисист.

Рублёву и Ван Ашу пришлось тяжело уже на первых минутах стартовой партии: спортсмены провели затяжной второй гейм, по ходу которого Андрей шесть раз добирался до брейк-пойнтов. Однако реализовать шанс выйти вперёд россиянин не сумел — 1:1. И следом уже Рублёву пришлось отводить от себя четыре угрозы Люка — 2:1. По ходу третьего гейма Андрей даже немного вышел из себя, выкрикнув на английском языке, что даже в Анталье корты лучше, чем в Эшториле. После этого россиянин смог совладать с собой и с четвёртого брейк-пойнта забрал чужую подачу — 4:2. И чуть позже Рублёв уверенно завершил сет — 6:3 за 54 минуты.

Андрей Рублёв Фото: Zuma/TASS

По количеству эйсов в этом отрезке сражения лучше оказался Андрей — трм против 0. Россиянин также не допустил двойных ошибок, тогда как Люка позволил себе одну. А ещё Рублёв превзошёл Ван Аша по проценту попадания первой подачи: 74% у нашего теннисиста и 66% — у аргентинца.

Второй сет получился менее упорным, чем первый: до четвёртого гейма теннисисты не доходили даже до брейк-пойнтов, а как только Ван Ашу выпал шанс перевернуть ход матча, француз его не упустил. С пятого брейк-пойнта Люка дожал Рублёва и забрал подачу соперника — 3:1. Следом у теннисистов больше не было шансов сделать брейк. Закончилась партия тем, что Ван Аш под ноль поставил точку — 6:3 за 38 минуты.

Процент попадания первой подачи снизился у обоих теннисистов в этом сете: 62% у Рублёва и 53% — у Ван Аша. Количество эйсов у спортсменов вышло одинаковым (3), а двойных ошибок меньше допустил Люка — одна против двух.

Практически сразу же Ван Аш захватил лидерство в третьей партии. Люка с первого же брейк-пойнта вышел вперёд — 2:1 — и уверенно подтвердил брейк — 3:1. Дальше спортсмены спокойно брали свои геймы, дело шло к развязке. Во время подачи француза на матч Рублёв получил возможность восстановить равновесие в сете и не дать сопернику завершить поединок. Однако всё оказалось тщетным: Ван Аш отвёл эту угрозу и выиграл сражение со счётом 3:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 16 минут.

Таким образом, у Рублёва прервалась серия из пяти побед, начавшаяся на победном для него турнире в Бостаде-2026. Андрей также не смог удержать лидерство по личным встречам с Ван Ашем, теперь счёт равный — 1-1. Дальше россиянин выступит на «Мастерсе» в Монреале.

Турнир в Кицбюэле проходит с 20 по 25 июля, а соревнование в Эшториле — с 20 по 26 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».