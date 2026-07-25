Миллиарды Маска не пришли. Звёзды тенниса отказываются играть на канадском «Мастерсе»

Янник Синнер и Новак Джокович снялись с «Мастерса» в Монреале.

«Всегда тяжело пропускать такие важные соревнования, но мы считаем, что сейчас правильнее сосредоточиться на моем здоровье. Я с нетерпением жду возвращения в Монреаль в будущем», – сказал Синнер в своём заявлении, в то время как Джокович предпочёл не давать каких-либо комментариев.

Канадский «Мастерс» пройдёт со 2 по 13 августа. Этот турнир начинает свою историю с 1881 года — древнее него среди теннисных соревнований только Уимблдон и US Open. К сожалению, статус соревнований в последние годы падает. Это касается не только мужского «Мастерса», но и женского «тысячника», на который тоже приезжают далеко не все звёзды.

Синнер и Джокович — первые звёздные потери в Монреале. В список условно можно добавить и третью ракетку мира Карлоса Алькараса, хотя он давно залечивает травму запястья и рискует пропустить даже следующий «Мастерс» в Цинциннати. С высокой степенью вероятности снятия именитых игроков продолжатся, хотя одни лишь Синнер и Джокович сами по себе являются серьёзными потерями для турнира.

Янник Синнер и Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В случае 39-летнего Новака всё довольно ожидаемо. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пропускает почти все «Мастерсы». В этом году он сыграл в Индиан-Уэллсе и Риме, без особой мотивации вылетая в четвёртом и втором раунде соответственно. В Майами, Монте-Карло и Мадриде легендарный серб не играл. Было бы странно, если бы он сделал исключение для Канады, где не выступал с 2018 года.

У первой ракетки мира Синнера несколько иная ситуация. Янник выиграл все первые пять «Мастерсов» сезона-2026, но решил даже не пытаться продолжить феноменальную серию. Итальянец наверняка ещё держит в уме недавний случай на «Ролан Гаррос», когда он вылетел во втором круге от аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло после физического недомогания из-за жары. Перед этим Синнер взял три грунтовых «Мастерса» в Монте-Карло, Мадриде и Риме, чем сильно перегрузил себя физически. Это было круто, но Янник явно обменял бы все трофеи ATP-1000 на кубок ТБШ в Париже.

Синнер не играл на травяных турнирах перед Уимблдоном, что не помешало ему взять титул в Лондоне. Сейчас Янник тоже не планирует перегружать себя. Он намерен сыграть только в Цинциннати для подготовки к US Open. Неизвестно, как будет выглядеть итоговая мужская сетка Монреаля к моменту старта турнира, но пока Александр Зверев, Феликс Оже-Альяссим, Даниил Медведев и другие представители топ-10 рейтинга ATP значатся в списке участников.

У женщин канадский «тысячник» в прошлом году пропустила первая ракетка мира Арина Соболенко. Пока Арина не объявляла о снятии с Канады, но не будет такой уж сенсацией, если она сделает это по аналогии с Синнером и Джоковичем. Другие звёзды WTA-тура вроде как должны приехать в Торонто, хотя остаются вопросы по их мотивации. Год назад представительницы топ-5 посева Кори Гауфф, Ига Швёнтек, Джессика Пегула, Аманда Анисимова не дошли на канадском «тысячнике» дальше 1/8 финала.

В последние два сезона прослеживается тенденция, когда для главных звёзд тенниса крупные турниры в Канаде перестали иметь значение. Отсюда довольно неожиданные мужские титулы Алексея Попырина и Бена Шелтона, которые обыгрывали в финалах россиян Андрея Рублёва и Карена Хачанова. У девушек в прошлом году чемпионкой тоже сенсационно стала Виктория Мбоко, но в этом году она не сыграет из-за травмы.

Виктория Мбоко сенсационно выиграла канадский «тысячник» в 2025 году Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Основная проблема – двухнедельный формат турнира. Теннисисты давно жалуются на то, что на турнирах категории 1000 это слишком изматывающе, учитывая и без того высокую плотность календаря в течение сезона. Далее идёт такой же двухнедельный Цинциннати, а затем турнир «Большого шлема» US Open, который в первую очередь интересен игрокам уровня Синнера, Джоковича и Соболенко. В своё время Пит Сампрас пропускал Канаду 6 раз, а Роджер Федерер после 2011 года играл здесь всего дважды, но сейчас ситуация выглядит по-настоящему критически.

Бороться за три подряд престижных трофея в течение полутора месяцев подряд очень сложно и чревато физическим выгоранием на «Шлеме», что доказал пример того же Янника на «Ролан Гаррос». Поэтому «Мастерсы» и «тысячники» суперзвёздами приносятся в жертву. Это даёт шанс менее именитым игрокам взять крупный титул и заработать немало рейтинговых очков, но всё-таки фанаты предпочли бы увидеть максимально сильный состав турнирных сеток.

Проблему в какой-то степени могли бы решить деньги. За титул на турнирах в Канаде платят чуть более $ 1 млн, что не слишком мотивирует звёзд. В прошлом году сообщалось, что самый богатый человек планеты Илон Маск планировал выкупить лицензию у Монреаля и Торонто, перенеся соревнования в Остин, штат Техас. Маск якобы собирался улучшить условия для теннисистов, но никаких подвижек по данному вопросу с тех пор не было.

Мужские «Мастерсы» и женские «тысячники» пока остаются в Канаде, однако их престижность стремительно падает. Возвращение недельного формата турниров в какой-то степени могло бы изменить ситуацию в лучшую сторону, хотя руководство ATP и WTA не спешит это делать, поскольку только недавно расширило длительность соревнований ради максимизации доходов. Похоже, отсутствие Синнера, Джоковича и ряда других звёзд в Монреале и Торонто не выглядит для них такой уж катастрофой на фоне возможности заработать побольше денег на продаже билетов, рекламе и правах на трансляции.