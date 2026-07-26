Шнайдер, Самсонова и Калинская — в одной половине сетки Вашингтона. Обзор турниров недели

На заключительной неделе июля болельщиков российского тенниса ждут первые крупные соревнования после завершения Уимблдона-2026 — женский «пятисотник» в Вашингтоне, а также состязания категории ATP-250 в Лос-Кабосе и WTA-250 — в Мемфисе. Предлагаем вам изучить сетки турниров и соперников представителей нашей страны.

В Лос-Кабосе с призовым фондом в $ 909 790 выступит всего один отечественный спортсмен — Карен Хачанов, получивший четвёртый номер посева. Действующим чемпионом соревнования является канадец Денис Шаповалов, который присутствует в сетке и в этом году. В квалификационный отбор никто из россиян не стал заявляться, так что количество представителей нашей страны не изменится.

Вероятные четвертьфинальные пары по итогам жеребьёвки выглядят так:

Иржи Легечка (Чехия, 1) — Корентен Муте (Франция, 6);

Франсиско Серундоло (Аргентина, 3) — Мартин Ландалус (Испания, 7);

Кэмерон Норри (Великобритания, 5) — Карен Хачанов (Россия, 4);

Денис Шаповалов (Канада, 8) — Лучано Дардери (Италия, 2).

Хачанов впервые выступит на соревнованиях после Уимблдона-2026, который завершился для него в третьем круге. Для нашего теннисиста это будет дебютное появление на мексиканском турнире, до этого он дважды (в 2023-м и 2017-м) заявлялся в сетку, однако позже снимался. Попадание в топ-4 посева позволяет Карену пропустить первый круг и стартовать только со второго. Первым соперником россиянина станет победитель сражения между квалифаерами, в четвертьфинале его может ждать британец Кэмерон Норри (5), в полуфинале — итальянец Лучано Дардери (2), а в битве за трофей — чех Иржи Легечка (1).

Карен Хачанов Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Также на следующей неделе состоится турнир в Мемфисе (призовой фонд — $ 283 347), в числе участниц которого две россиянки — лидер посева Екатерина Александрова и Анастасия Захарова. В финал отборочного соревнования вышли три представительницы нашей страны — Татьяна Прозорова (1), Кристина Лютова (5) и Мария Козырева (12), причём последние две теннисистки сойдутся друг с другом на корте, так что в основную сетку пробьётся по крайней мере одна из них. Также отметим, что последний раз состязание в Мемфисе проводилось аж в 2013 году! Чемпионский кубок над головой тогда подняла австралийка Марина Эракович, ставшая победительницей состязания на снятии третьей сеяной Сабины Лисицки по ходу матча.

После жеребьёвки потенциальные четвертьфинальные встречи сформировались так:

Екатерина Александрова (Россия, 1) — Кэти Макнелли (США, 6);

Зейнеп Сёнмез (Турция, 4) — Питон Стирнс (США, 7);

Юлия Стародубцева (Украина, 8) — Виктория Голубич (Швейцария, 3);

Камила Осорио (Колумбия, 5) — Маккартни Кесслер (США, 2).

Александрова и Захарова ещё не выступали на уровне WTA-тура, когда последний раз прошло соревнование в Мемфисе, так что для обеих спортсменок это будет дебютное участие в сетке турнира. Благодаря высокому рейтингу Екатерина начнёт не с первого круга, а со второго, где её ждёт лучшая из пары Майя Джойнт — Уитни Осуйве. В четвертьфинале у россиянки не исключена встреча с американкой Кэти Макнелли (6), в полуфинале — с представительницей Турции Зейнеп Сёнмез (4), в решающем поединке — с ещё одной теннисисткой из США Маккартни Кесслер (2).

Захарова на старте состязания сойдётся с чешкой Линдой Фрухвиртовой, далее нашу спортсменку может ждать колумбийка Камила Осорио (5), в четвертьфинале — американка Маккартни Кесслер, в полуфинале — швейцарка Виктория Голубич (3), а в титульной встрече у российских болельщиков есть вероятность увидеть российское дерби между Анастасией и первой ракеткой турнира Екатериной Александровой.

Кроме того, на следующей неделе пройдёт женский «пятисотник» в Вашингтоне с призовым фондом в $ 1 637 982. На американский турнир заявились три представительницы нашей страны — Диана Шнайдер (4), Анна Калинская (5) и Людмила Самсонова. В прошлом году состязание выиграла канадская теннисистка Лейла Фернандес, победив в финале вышеупомянутую Калинскую. В тот раз финалистка US Open — 2021 не получила посев, а сейчас ей достался седьмой номер.

По итогам жеребьёвки возможные четвертьфинальные сражения выглядят так:

Джессика Пегула (США, 1) — Анна Калинская (Россия, 5);

Диана Шнайдер (Россия, 4) — Мэдисон Киз (США, 6);

Эмма Наварро (США, 8) — Наоми Осака (Япония, 3);

Лейла Фернандес (Канада, 7) — Элина Свитолина (Украина, 2).

Шнайдер должна была принять участие в Вашингтоне в 2025-м, но позже Диана снялась с «пятисотника», так что в этом году случится её дебют на этом турнире. Высокий номер посева дал россиянке performance-bye, благодаря которому она начнёт путь по сетке только со второго круга. На этой стадии наша спортсменка встретится с победительницей матча между представительницей Австрии Анастасией Потаповой и американкой Винус Уильямс, в четвертьфинале Шнайдер может побороться с ещё одной теннисисткой из США Мэдисон Киз (6) или с соотечественницей Людмилой Самсоновой, в полуфинале — с очередной американкой Джессикой Пегулой (1) или россиянкой Анной Калинской (4), в решающем поединке — с украинкой Элиной Свитолиной (2).

Добавим, что, помимо одиночки, Диана также выступит в парном разряде с Уильямс-старшей. В первом круге теннисистки сразятся с дуэтом Куинн Глисон/Улрикке Эйкери. При этом ранее сообщалось, что Винус планирует создать дуэт в Вашингтоне с филиппинкой Александрой Эалой, с которой она уже играла в Бад-Хомбурге. «Нам очень понравилось принимать участие в Бад-Хомбурге, поэтому мы с нетерпением ждали возможности выступить вместе снова. В этот раз не получилось. Было бы здорово, если бы у нас была возможность скооперироваться в будущем. Посмотрим, что произойдёт», — заявила американка на пресс-конференции.

Из вышеперечисленных россиянок Калинская вместе с Самсоновой лидирует по количеству выступлений на американском «пятисотнике»: Анна уже в четвёртый раз примет участие в Вашингтоне, её лучшее достижение — финал в 2025-м. В этом году теннисистка в первом круге поборется с квалифаером, затем спортсменку может ждать индонезийка Джаниче Чен, в четвертьфинале — американка Джессика Пегула (1), в полуфинале — соотечественницы Диана Шнайдер (4) или Людмила Самсонова, а также ещё одна представительница США Мэдисон Киз, в битве за трофей — Элина Свитолина.

Анна Калинская с трофеем финалистки Вашингтона-2025 Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Как и Калинская, Самсонова тоже поборется в Вашингтоне в четвёртый раз в карьере. Наивысший результат Людмилы на этом турнире — титул в 2022-м. Первой соперницей россиянки будет шестая сеяная Мэдисон Киз, следом у нашей теннисистки возможна встреча с китаянкой Ван Синьюй, в четвертьфинале — с соотечественницей Дианой Шнайдер, в полуфинале — со спортсменкой из США Джессикой Пегулой или Анной Калинской, в титульном матче — с украинкой Элиной Свитолиной.

Турнир в Лос-Кабосе проходит с 27 июля по 1 августа, а соревнования в Вашингтоне и Мемфисе — с 27 июля по 2 августа. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».