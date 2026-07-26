Россиянка Тихонова выиграла пятый парный турнир в сезоне! Она уже в топ-75 рейтинга WTA

Новая неделя – новые чемпионы! В эти выходные – 25 и 26 июля – на турнирах World Tennis (ITF) российские теннисисты поборолись за трофеи. Рассказываем, кому удалось добраться до кубка, а кто остановился в шаге от заветной награды.

В одиночном разряде на неделе отличились только парни. А именно – 21-летний Павел Лагутин. Сначала он в России тренировался в школе J-PRO, а затем переехал на Мальорку в академию Unity Tennis. В начале недели Павел в рейтинге ATP занимал наивысшую для себя 710-ю строчку.

На турнире серии M25 в Дении, Испания, Лагутин добрался до финала, где сошёлся с хозяином кортов, 22-летним Педро Роденасом (№793 рейтинга). Год назад – на соревнованиях той же категории в Таусте, Испания, – Павел тоже боролся за дебютный трофей на взрослом уровне, но в трёх сетах потерпел поражение. Теперь же россиянину удалось добраться до дебютного кубка! Он переиграл Роденаса за 1 час 48 минут и со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Павел Лагутин Фото: Из личного архива Павла Лагутина

В паре россияне тоже заявили о себе на этой неделе. В Оллерсбахе, Австрия, на турнире серии M25 23-летний уроженец Чебоксар Марат Шарипов поборолся за 13-й трофей на взрослом уровне. Напарник у нашего спортсмена был именитый – грек Петрос Циципас, родной брат бывшего третьего номера рейтинга ATP.

Марат и Петрос на австрийских соревнованиях получили второй номер посева, но в решающем матче уступили лидерам – Яну Кумстату/Штепану Печаку. Итоговый счёт встречи – 5:7, 6:7 (4:7).

«Чемпионат» общался с Шариповым прошлой осенью. Марат поделился тем, что уже в 16 лет сам перебрался в Сербию в академию Янко Типсаревича, а также тренировался во Франции. Молодой россиянин также поделился любопытной историей, как попал в теннис.

«Я пришёл в теннис в пять лет. Моя родная сестра посоветовала родителям, потому что у нас в семье не очень хорошее зрение по папиной линии. И она сказала, что это будет хорошей гимнастикой для глаз. Мы записались в детскую группу в Чебоксарах, откуда я родом, и начали там заниматься. Потом тренер сказал, что, в принципе, я способный мальчик», — сказал Шарипов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Параллельно на турнире серии M15 в Куршумлия-Бане, Сербия, за трофей сразился 20-летний россиянин Иван Грецкий. В дуэте с 17-летним представителем Узбекистана Никитой Белозерцевым они, увы, потерпели поражение от Обрада Марковски/Марко Милосавлевича – 5:7, 2:6. Раньше Грецкий тренировался в академии Александра Островского в Химках. Во взрослом туре Иван выиграл пока только один парный турнир – M15 в Шарм-эш-Шейхе с Григорием Шебекиным в том году.

Девушки на этой неделе, в отличие от парней, в дуэтах всё же добрались до кубков. Успеха добилась 25-летняя Анастасия Тихонова (№77 в парном рейтинге). Вместе с бывшей 22-й ракеткой мира в одиночке Тамарой Зиданшек они выиграли турнир серии WTA-125 в Палермо. В решающем матче девушки взяли верх над Рашидой Макэду/Адриенн Надь – 6:4, 6:4.

Тихонова проводит выдающийся парный сезон: с начала года она уже выиграла пять турниров! Победа в Палермо стала для Анастасии 30-й на взрослом уровне. А ещё помогла в рейтинге WTA подняться на рекордное для неё 73-е место.

Анастасия Тихонова и Тамара Зиданшек (справа) Фото: пресс-служба турнира в Палермо

Непривычно для нас, но в одиночном разряде наши девушки на этой неделе до финалов не добрались. Хотя 21-летняя Алевтина Ибрагимова боролась за выход в решающую стадию на «челленджере» в Палермо, однако уступила 113-й ракетке мира Франческе Джонс (3:6, 4:6). А 19-летняя Дарья Егорова на соревнованиях категории W75 в Вакарии, Бразилия, на стадии 1/2 финала проиграла Луссиане Перес-Аларкон (6:7 (2:7), 6:1, 6:7 (8:10)).

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