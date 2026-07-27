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Призовые теннисистов: сколько заработали Мирра Андреева, Карлос Алькарас, Янник Синнер, Арина Соболенко за сезон, за карьеру

Алькарас за год заработал на рекламе $ 44 млн. А Синнер даже не попал в тройку
Александр Насонов
Призовые теннисистов
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По призовым в этом сезоне Мирру Андрееву опережает только одна теннисистка. Считаем деньги игроков.

Издание Sportico подсчитало призовые ведущих теннисистов и теннисисток. Суммы, которые игроки уже успели заработать в сезоне-2026, сведены в общую таблицу — мужчины вместе с женщинами. Также подсчитаны общие доходы спортсменов и спортсменок — с учётом тех выплат, которые они получают за деятельность за пределами корта. В этом случае взят период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года, то есть последние 12 месяцев. Кто же оказался на вершине?

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Янник Синнер занимает первое место по сумме призовых за 2026-й среди всех теннисистов и теннисисток — $ 11,62 млн. Лидер рейтинга ATP в первой половине сезона выдал впечатляющую серию, выиграв все пять «Мастерсов» и заработав более $ 1 млн за каждый титул. Затем 24-летний итальянец взял свой первый в этом году турнир «Большого шлема» — Уимблдон, — что принесло ему почти $ 4,8 млн и вывело на пятое место в истории по сумме призовых за карьеру — в общей сложности $ 69,6 млн. Больше Янника на корте заработали только «Большая тройка» и Серена Уильямс.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Александр Зверев идёт на второй строчке после Синнера по сумме призовых, заработанных с начала года, — $ 9,03 млн. Немецкий теннисист получил $ 3,27 млн за титул на «Ролан Гаррос» — эта сумма на 10% превысила призовые, выплаченные победителю в прошлом году, — а затем добрался до финала Уимблдона. Зверев поднялся на шестое место в списке теннисистов с наибольшими призовыми за всю карьеру, заработав в общей сложности $ 68,4 млн, хотя выиграл лишь один турнир «Большого шлема».

Линда Носкова заработала в сезоне-2026 $ 6,19 млн — это самый высокий показатель среди всех теннисисток, а среди мужчин она уступает только Синнеру и Звереву. Подавляющая часть этой суммы пришлась на победу на Уимблдоне, где выплачивается второй по величине призовой фонд среди четырёх турниров «Большого шлема» — после Открытого чемпионата США. 21-летняя чешка за свою пока ещё недолгую карьеру заработала $ 10,7 млн призовых.

А четвёртой с $ 5,58 млн оказалась Мирра Андреева. По призовым за этот сезон среди теннисисток она уступает только Носковой, да и то лишь потому, что выплаты за титул на Уимблдоне были выше, чем на «Ролан Гаррос», который выиграла 19-летняя россиянка. За трофей в Париже Андреева заработала $ 3 266 702. Среди других достижений Мирры можно выделить выход в финал «тысячника» в Мадриде ($ 535 585) и четвёртый круг Australian Open ($ 310 761). За карьеру она уже успела заработать $ 13 125 250 призовых.

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Лидеры по призовым в сезоне-2026

  1. Янник Синнер (Италия) — $ 11,62 млн.
  2. Александр Зверев (Германия) – $ 9,03 млн.
  3. Линда Носкова (Чехия) – $ 6,19 млн.
  4. Мирра Андреева (Россия) – $ 5,58 млн.
  5. Арина Соболенко (Беларусь) – $ 5,08 млн.
  6. Елена Рыбакина (Казахстан) – $ 4,66 млн.
  7. Каролина Мухова (Чехия) – $ 4,46 млн.
  8. Карлос Алькарас (Испания) – $ 4,37 млн.
  9. Кори Гауфф (США) – $ 4,11 млн.
  10. Флавио Коболли (Италия) – $ 3,87 млн.

А вот по заработкам за пределами корта Синнер ($ 30 млн) даже не попал в тройку — тут нет равных Карлосу Алькарасу. Семикратный чемпион ТБШ, не играющий уже более трёх месяцев из-за повреждения руки (с грунтового «пятисотника» в Барселоне), за период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года заработал $ 62,9 млн, в том числе $ 44 млн — за околотеннисную деятельность. Списку компаний, с которыми сотрудничает Алькарас, можно только позавидовать. Карлоса поддерживают Nike (одежда и обувь) и Babolat (ракетки). В январе 2022 года испанец стал послом бренда Rolex. В январе 2023-го он снялся в рекламной кампании Calvin Klein. В июне 2023 года Алькарас стал послом бренда Louis Vuitton. Также он является послом бразильского банка Itaú, испанской компании по производству косметики Isdin, испанской пищевой компании ElPozo и немецкого автопроизводителя BMW.

В июне 2025 года Алькарас стал послом транснациональной пищевой компании Danone. В том же месяце было объявлено, что он стал послом французского бренда минеральной воды Evian, принадлежащего Danone. В июле 2025-го он был объявлен послом бренда YoPRO — бренда йогуртов с высоким содержанием белка, также входящего в портфель Danone, — и его дочернего бренда Oikos. В феврале 2026 года Babolat анонсировала коммерческую линейку ракеток и сумок Carlitos Junior для юных теннисистов. В марте 2026 года Карлос стал послом бренда Sunreef Yachts. В апреле 2026 года он был объявлен послом бренда индийской транснациональной технологической компании Infosys, которая в числе прочего предоставляет данные ATP.

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

Фото: Patricia J. Garcinuno/Getty Images

На второй строчке по заработкам вне корта оказалась Серена Уильямс — $ 40 млн. Интересно, что общая сумма призовых Уильямс за всю карьеру — $ 94,8 млн — по-прежнему почти в два раза превышает показатели ближайшей преследовательницы; на втором месте среди профессиональных теннисисток находится Арина Соболенко с $ 49,9 млн. С момента перехода в профессионалы в 1995 году Серена заработала более $ 400 млн за пределами корта. Легендарная теннисистка активно инвестирует средства через компанию Serena Ventures, которую она основала ещё в 2014 году, а также владеет долями в «Майами Долфинс», «Торонто Темпо», «Энджел Сити ФК» и гольф-клубе Лос-Анджелеса.

Серена Уильямс

Серена Уильямс

Фото: Rob Kim/Getty Images

На третьем месте обосновалась Кори Гауфф, которая за 12 месяцев заработала $ 35 млн за пределами корта. Она продолжает оставаться не только топ-теннисисткой, но и звездой маркетинга, заключив новые контракты с Chase Bank и Miu Miu. У неё более 10 других партнёров по рекламным контрактам, в том числе Baker Tilly, Bose, Fanatics, Head, New Balance и Rolex. В прошлом году Кори пополнила свой список трофеев вторым титулом «Большого шлема», выиграв «Ролан Гаррос» — в дополнение к победе на Открытом чемпионате США 2023 года.

Лидеры по заработкам вне корта за 12 месяцев

  1. Карлос Алькарас – $ 44 млн.
  2. Серена Уильямс – $ 40 млн.
  3. Кори Гауфф – $ 35 млн.
  4. Янник Синнер – $ 30 млн.
  5. Чжэн Циньвэнь – $ 24 млн.
  6. Арина Соболенко – $ 22 млн.
  7. Новак Джокович – $ 21 млн.
  8. Ига Швёнтек – $ 14 млн.
  9. Александр Зверев – $ 6 млн.
  10. Елена Рыбакина – $ 5 млн.
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