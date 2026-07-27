«Это легально». Серена играет на терапевтических исключениях после возобновления карьеры?

Возобновление карьеры 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс на Уимблдоне стало одним из самых значимых событий в теннисе за последний месяц.

Серена уступила австралийке Майе Джойнт (3:6, 7:6, 3:6) в первом круге, но всё равно заслужила похвалу самим фактом возвращения на корт в 44 года.

Малозамеченным остался иной аспект камбэка Уильямс. Не секрет, что на более ранних этапах карьеры Серена пользовалась TUE (терапевтические исключения) для обхода антидопинговых правил.

Согласно данным хакерской группы Fancy Bear, опубликовавшей взломанные документы базы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2016-м, американка в разные периоды 2010-2015 годов оформляла (TUE) на приём следующих препаратов: преднизолон, метилпреднизолон, гидроморфон, преднизон, оксикодон. Эти лекарства относятся к группе кортикостероидов и сильных анальгетиков, которые применяются для снятия тяжёлых воспалительных процессов и болевых синдромов (в частности во время острых респираторных или вирусных заболеваний). Наличие одобренных TUE подтверждало законность их использования в медицинских целях.

После завершения карьеры в 2022 году Серена принимала препараты для похудения. Это помогало ей не набрать лишний вес после рождения второго ребёнка. Уильямс говорила об этом открыто и даже занималась рекламой различной фармацевтики. Тогда всё выглядело нормально, ведь уход американки из тенниса казался окончательным.

Серена Уильямс вернулась на Уимблдоне-2026 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Серена удивила всех и снова вернулась на корт, что вызвало у некоторых любителей тенниса беспокойство по поводу её новых TUE. Далеко не все фанаты восторгаются Уильямс – некоторые прямо пишут, что американке позволили нарушать антидопинговые правила ради камбэка.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) на фоне поднявшейся шумихи огласило свою позицию в отношении использования лекарственных препаратов в профессиональном теннисе, включая спорную тему TUE Уильямс. Генеральный директор ITIA Карен Мурхаус затронула этот вопрос в подкасте Off Court с Грегом Руседски, настаивая на том, что система терапевтических исключений разработана таким образом, чтобы быть строгой, прозрачной и ориентированной на благополучие спортсменов. Цель состоит в том, чтобы позволить игрокам получать необходимое лечение, сохраняя при этом справедливую конкурентную среду, а к Серене Уильямс не проявляли какие-либо поблажки.

«Я думаю, что в теннисном мире существует мнение, что огромное количество игроков используют терапевтические исключения. Это абсолютно не так. Процесс получения TUE включает в себя подтверждение диагноза двумя экспертами. Поэтому, опять же, всё тщательно контролируется, прежде чем заявка игроков будет рассмотрена специализированным комитетом. Только после завершения процесса может быть предоставлено исключение. Это позволяет спортсмену легально использовать лекарства, которые в противном случае попали бы в список запрещённых препаратов.

Главная цель — защита здоровья спортсменов. Необходима система, которая позволит игрокам получать важное для их здоровья лечение, одновременно гарантируя отсутствие злоупотребления или использования веществ, предназначенных для повышения спортивных результатов. Сочетание независимых медицинских экспертиз и надзора со стороны комитетов призвано предотвратить злоупотребления, обеспечивая при этом, чтобы игроки с обоснованными диагнозами не были лишены возможности получить помощь», — сказала Мурхаус.

Экс седьмая ракетка мира Фернандо Вердаско был отстранён на два месяца от соревнований в 2022 году после положительного результата теста на метилфенидат. Теннисист заявил, что он просто забыл продлить разрешение на терапевтическое исключение, прежде чем получить новое. Испанцу тогда было почти 40 лет, и он откровенно доигрывал. В случае Серены такой небрежности не было допущено. Американка полгода находилась в антидопинговом пуле, готовясь к возвращению, а TUE (при условии их наличия) оформила согласно всем правилам.

Наивно предполагать, что легендарная Серена Уильямс сразу после камбэка попадёт в допинговый скандал. Вероятно, у Уильямс всё ещё есть терапевтические исключения. Помогает ли это добиваться результата на корте? Не особо, если судить по первому матчу Серены на Уимблдоне. Уильямс формально ничего не нарушает, а в силу возраста и длительного простоя без игровой практики она сейчас явно не сможет претендовать на большие титулы, какими бы TUE ни пользовалась.