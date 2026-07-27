Захарова первой из россиянок открыла американскую серию. Анастасия — во 2-м круге Мемфиса

В понедельник, 27 июля, стартовало соревнование категории WTA-250 в Мемфисе, в котором принимали участие и российские теннисистки. В этот день первой из представительниц нашей страны в свой путь по сетке турнира отправилась Анастасия Захарова, а сражения остальных отечественных спортсменок начнутся позже. Но обо всём по порядку.

В сезоне-2026 состязание в Мемфисе появилось в календаре WTA-тура после продолжительной паузы, а последний раз поединки среди девушек в этом городе проводились в 2013-м — 13 лет назад. Наши теннисистки успели вписать свои имена в историю той версии турнира: в 2004-м Вера Звонарёва стала чемпионкой соревнования, в 2005-м она же повторила успех, а в 2010-м заветный трофей завоевала Мария Шарапова. Отечественные теннисистки также становились финалистками предыдущей версии Мемфиса: в 1989-м Лейла Месхи добралась до решающей стадии, а в 1995-м в титульный поединок вышла Елена Лиховцева. Сейчас состязанию присвоен уровень WTA-250, и все матчи тут проходят на открытых хардовых кортах, а не в закрытом помещении, как раньше.

В основную сетку Мемфиса-2026 заявились две россиянки — Екатерина Александрова (1) и Анастасия Захарова. Также в состав участниц благодаря победе в финале квалификации попали ещё две наши спортсменки — 16-летняя Кристина Лютова и 22-летняя Татьяна Прозорова. В решающей встрече отборочного турнира Прозорова в трёх сетах справилась с американкой Кеннеди Дренсер-Хагманн (4:6, 6:3, 6:1), а Лютова одолела соотечественницу Марию Козыреву (6:3, 2:6, 7:6).

Первой из россиянок на американском соревновании стартовала Анастасия Захарова, соперницей которой стала Линда Фрухвиртова. В 18 лет чешка входила в топ-50 сильнейших спортсменок мира и располагалась на 49-й позиции, однако сейчас теннисистке 21 год, и находится она только на 176-й строчке в рейтинге. За свою карьеру Линда успела завоевать только один трофей — на турнире в Ченнае-2022. На уровне WTA-тура Фрухвиртова и Захарова ни разу не играли до битвы в Мемфисе, а вот на состязаниях рангом пониже они провели уже три поединка.

Счёт личных встреч между Анастасией и Линдой был в пользу россиянки — 2-1. Отечественная спортсменка одерживала верх над соперницей в решающем сражении квалификации Индиан-Уэллса-2026 (6:4, 7:6) и в 1/8 финала «челленджера» в Остине-2026 (6:0, 6:2), чешка же оказывалась сильнее на соревновании ранга WTA-125 в Сучжоу-2025 (2:6, 6:0, 6:2). Отметим, что все эти матчи проходили исключительно на хардовых кортах, в том числе и новый бой в Мемфисе.

В интервью «Чемпионату» на «тысячнике» в Риме-2026 Захарова рассказала, как настраивает себя перед сражениями. «Я слушаю музыку, но не перед выходом. Слушаю, когда нахожусь в лаунже (зона отдыха игроков. — Прим. «Чемпионата»), потому что там очень шумно и на меня как-то этот шум очень давит. А я люблю свою музыку включать, которая у меня есть, вроде мне так поспокойнее становится. Это обычная попса. Русская, иностранная — в общем, всё в микс. Я стараюсь максимально ни на кого не смотреть, стараюсь смотреть только вперёд и говорю, что сейчас нужно работать, сейчас надо играть, что я сейчас выхожу на корт и должна сделать всё, над чем я работала», — заявила Анастасия.

Начало матча сложилось неудачно для Захаровой: теннисистка упустила свою подачу — 0:2, а потом позволила сопернице подтвердить брейк — 0:3. Только в четвёртом гейме Анастасия сумела взять своё — 1:3. Когда счёт дошёл до 4:1 в пользу Фрухвиртовой, россиянка пошла на камбэк: она под ноль взяла чужую подачу — 3:4, после чего восстановила равновесие — 4:4. В девятом гейме Захарова заработала скрытый сетбол, но не реализовала его — 4:5. Так партия перешла в тай-брейк, где точнее оказалась наша спортсменка — 7:6 (8:6).

Процент попадания первой подачи у Анастасии оказался намного выше (80%), чем у Линды (59%). Теннисистки допустили по одной двойной ошибке, а по количеству эйсов впереди оказалась Фрухвиртова — два против 0.

В третьем гейме второго сета Захаровой удалось отыграть двойной брейк-пойнт — 2:1, а затем сама Анастасия под ноль взяла подачу Фрухвиртовой — 3:1. Следом у теннисисток развернулась затяжная борьба, по ходу которой Линда даже получила шанс перевернуть ход игры. Однако россиянка выстояла — 4:1. После этого наша теннисистка взяла медицинский тайм-аут и вызвала на корт физиотерапевта. Специалист какое-то время колдовал над Захаровой, после чего поединок продолжился. И сразу же Анастасия добилась брейка — 5:1, а потом под ноль поставила победную точку — 7:6, 6:1 за 1 час 54 минуты.

Анастасия Захарова Фото: Ferda Demir/Getty Images

Таким образом, Анастасия вышла во второй круг Мемфиса, где её далее ждёт сильнейшая из матча между Сторм Хантер и Камилой Осорио. Захарова также увеличила преимущество по личным встречам с Линдой Фрухвиртовой — 3-1. В лайв-рейтинге россиянка сейчас находится на 96-м месте. Анастасия первой из представительниц нашей страны одержала победу в рамках американской серии хардовых турниров.

Соревнование в Мемфисе проходит с 27 июля по 2 августа. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».