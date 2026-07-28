Самсонова в Вашингтоне сенсационно выбила чемпионку ТБШ! И 14 двойных ошибок не помешали

Шнайдер в паре с легендарной Винус Уильямс вышла в четвертьфинал, а Прозорова в Мемфисе победила впервые за три года.

Главное соревнование последней недели июля — объединённый турнир в Вашингтоне. Мужские состязания в столице США проходят с 1969 года, а женские — с сезона-2011. И российские теннисистки исторически успешно выступают в Вашингтоне. Тем интереснее посмотреть, какого результата добьются они на этот раз.

Первой чемпионкой женского Вашингтона, в 2011 году, стала Надежда Петрова. В 2014-м трофей завоевала Светлана Кузнецова, в 2017-м — Екатерина Макарова, а на следующий сезон Кузнецова взяла второй титул. В сезоне-2022 победительницей турнира стала Людмила Самсонова, победившая в финале Кайю Канепи (4:6, 6:3, 6:3), только тогда Вашингтон имел категорию WTA-250, а сейчас это «пятисотник». А в минувшем сезоне обладательницей трофея стала Лейла Фернандес, которая в финале нанесла чувствительное (6:1, 6:2) поражение Анне Калинской.

Турнирная сетка рассчитана на 28 участниц, и в силу этого первая четвёрка посева не играет в стартовом раунде. Первый круг пропускают Джессика Пегула, Элина Свитолина, Наоми Осака и Диана Шнайдер. Из россиянок, помимо Шнайдер, в сетке присутствуют Анна Калинская (5), защищающая очки за финал, и Людмила Самсонова.

Самсонова, замыкающая топ-70 рейтинга WTA, в стартовом матче на турнире сражалась с чемпионкой Australian Open 2025 года Мэдисон Киз, шестой сеяной. Американская теннисистка занимает 22-ю строчку в мировой классификации. В личных встречах подавляющее преимущество было у Киз, одержавшей пять побед в шести матчах. Самсонова победила её ещё в 2021 году в четвертьфинале Берлина, а потом потерпела пять поражений подряд. В этот раз серия наконец-то прервалась, несмотря на то что Киз в свете этой статистики считалась явным фаворитом.

В первой половине стартового сета преимущество было на стороне Самсоновой. Она без брейк-пойнтов удерживала свою подачу, а на приёме имела три шанса на брейк, но не использовала ни одного из них. А после 3:3 Киз перевернула ход партии. Россиянка отдала подачу с 40-0, потом быстро проиграла ещё два гейма и потеряла сет — 6:3 в пользу американки за 43 минуты.

Несмотря на большие проблемы с подачей, преследовавшие Самсонову на протяжении всего матча, Людмила сумела оформить камбэк. Во второй партии она в третьем гейме с третьего брейк-пойнта забрала подачу соперницы, в продолжение сета отыграла два брейк-пойнта и в 10-м гейме подала на партию — 6:4 за 50 минут.

В решающем сете Самсоновой, казалось, мало что светит, особенно в свете того, что она после 2:2 под ноль отдала два гейма подряд. Несмотря на это, россиянка и тут смогла совершить камбэк. Киз не удержала подачу с 40-0, и воодушевлённая Самсонова после этого не только сравняла счёт (4:4), но и добилась важнейшего брейка, а затем подала на матч — 3:6, 6:4, 6:4 за 2 часа 26 минут. Что касается вышеупомянутых проблем с подачей, то в этой встрече российская теннисистка попадала первым мячом лишь в 45% случаев, а двойных ошибок у неё накопилось 14.

Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей матча Джульета Пареджа (США, Q) — Ван Синьюй (Китай).

В парном разряде состоялся любопытный матч первого круга с участием Дианы Шнайдер, вместе с которой на корт вышла 46-летняя Винус Уильямс. Россиянка и легендарная американка, на счету которой семь одиночных и 14 парных титулов на турнирах «Большого шлема» (все парные трофеи Винус завоевала вместе с младшей сестрой Сереной), получили уайлд-кард на этот турнир. И по жребию им выпало играть с норвежско-американским дуэтом Улрикке Эйкери/Куинн Глисон.

В первом сете перевесом поначалу владели Эйкери и Глисон. Однако Шнайдер и Уильямс дважды удерживали подачу на решающем очке (при 40-40) и избегали неприятностей. В восьмом гейме россиянка и американка сами взяли решающий мяч, после чего закрыли партию — 6:3 за 36 минут.

В середине второго сета состоялся парад брейков — четыре подряд. Шнайдер и Уильямс дважды брали приём, но не пользовались этим преимуществом. А в концовке Диана и Винус дожали соперниц. При 4:4 они сделали брейк на решающем мяче, после чего подали на матч — 6:3, 6:4 за 1 час 23 минуты.

В 1/4 финала Диана Шнайдер и Винус Уильямс сразятся с победительницами встречи Тан Цяньхуэй/Сюй Ифань (Китай) — Анна Данилина (Казахстан)/Лейла Фернандес (Канада, 4).

А на турнире WTA-250 в Мемфисе 181-я ракетка мира Татьяна Прозорова (Q) в первом раунде играла с аргентинкой Соланой Сьеррой, 86-м номером рейтинга WTA.

В стартовом сете все геймы, кроме первого, доходили до счёта «ровно». Почти во всех случаях сильнее оказывалась Прозорова, которая неожиданно заполучила шансы на «баранку». В шестом гейме она, ведя 5:0, упустила двойной сетбол на приёме, но после этого ушла с брейк-пойнта и с третьего сетбола закрыла партию — 6:1 за 42 минуты.

Во втором сете Прозорова в седьмом гейме взяла подачу соперницы и подтвердила брейк — 5:3. Однако быстро закончить встречу не получилось. Россиянка отдала четыре гейма подряд и тем самым позволила Сьерре перевести матч в третью партию — 7:5 в пользу аргентинки за 51 минуту.

Решающий сет Прозорова провела собранно и заслуженно добилась победы. Она не подарила сопернице ни одного брейк-пойнта, а на приёме дважды делала брейк. И в восьмом гейме подала на матч — 6:1, 5:7, 6:2 за 2 часа 18 минут. Эта победа стала для Татьяны лишь второй на уровне основных сеток турниров WTA. Первый такой матч она выиграла в Палермо в июле 2023 года.

За выход в дебютный четвертьфинал WTA Прозорова сразится с победительницей встречи Мэри Стояна (США) — Питон Стирнс (США, 7).

Чуть ранее в Мемфисе Анастасия Захарова обыграла Линду Фрухвиртову и вышла во второй круг. Подробнее об этой встрече читайте в отдельном материале.

Турниры в Вашингтоне и Мемфисе завершатся 2 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».