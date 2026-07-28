US Open собрал фантастическую сетку микста. Джокович и Соболенко наконец-то сыграют в паре

Организаторы US Open объявили 16 команд, которые сыграют в миксте. Турнир во второй раз подряд пройдёт на неделе перед стартом одиночной сетки – 25-26 августа.

Восемь мест в сетке позже распределят по уайлд-кард. Ещё два места разыграют в квалификации 24 августа – там выступят восемь команд: шесть по прямому попаданию и две по уайлд-кард.

Пары, попавшие в основную сетка микста US Open напрямую выглядят следующим образом: Диана Шнайдер и Даниил Медведев, Мирра Андреева и Андрей Рублёв, Арина Соболенко и Новак Джокович, Елена Рыбакина и Тейлор Фриц, Ига Швёнтек и Каспер Рууд, Белинда Бенчич и Флавио Коболли, Аманда Анисимова и Лёнер Тьен, Александра Эала и Феликс Оже-Альяссим, Лейла Фернандес и Фрэнсис Тиафо, Александр Зверев и Тейлор Таунсенд, Елена Габриэла-Русе и Нуну Боржес, Джессика Пегула и Джек Дрейпер; Наоми Осака и Кей Нисикори, Сара Эррани и Андреа Вавассори, Катержина Синякова и Генри Паттен, Питон Стирнс и Престон Стирнс.

Можно сказать, что предварительная сетка микста US Open выглядит не менее впечатляюще, чем в прошлом году, когда в подобном формате кубок разыграли впервые. В списке нет Карлоса Алькараса и Эммы Радукану, которые были самым медийным дуэтом турнира в 2025-м. Вероятно, причина в проблемах с запястьем Карлоса. Испанец ещё не принял решение по игре на «Мастерсе» в Цинциннати. Если Карлос будет чувствовать себя хорошо, то ему и Эмме наверняка дадут уайлд-кард в микст Открытого чемпионата США позже.

Некоторые звёздные дуэты из прошлого года не изменились. Елена Рыбакина и Тейлор Фриц, Ига Швёнтек и Каспер Рууд, Джессика Пегула и Джек Дрейпер продолжат выступать вместе. Аманда Анисимова и Лёнер Тьен в начале этого год играли в паре на Кубке Эйзенхауэра в Индиан-Уэллсе, но уступили в финале Рыбакиной и Фрицу. К слову, пара Елены и Тейлора взяла кубок в Калифорнии второй год подряд и теперь попробует замахнуться на титул в Нью-Йорке. Именно микст Индиан-Уэллса больше всего похож на US Open. Он тоже проходит в экспресс-формате с участием одиночных звёзд, но только титул приносит $ 200 тыс. призовых, в то время как на турнире «Большого шлема» победитель получит $ 1 млн.

Тейлор Фриц и Елена Рыбакина имеют опыт побед в миксте Индиан-Уэллса Фото: Robert Prange/Getty Images

Из новообразованных пар больше всего внимания привлекают Новак Джокович и Арина Соболенко. Новак и Арина известны свой дружбой вне корта, но сейчас 24-кратный чемпион ТБШ и первая ракетка мира рейтинга WTA наконец-то получат выступить на нём вместе. Год назад Джокович предпочёл сыграть со своей соотечественницей-сербкой Ольгой Данилович, которая сейчас в декрете. Пара с Соболенко была самым очевидным вариантом для Новака.

Российские теннисисты тоже будут активно представлены в сетке микста US Open. Мирра Андреева играла с Даниилом Медведевым на Олимпиаде-2024 в Париже и прошлогоднем Открытом чемпионате США, в Индиан-Уэллсе выходила на корт с Александром Бубликом, а сейчас попробует выступить вместе с Андреем Рублёвым. Даниил Медведев в качестве партнёрши получил Диану Шнайдер.

Андреева и Шнайдер – сильные парницы, которые брали серебро Олимпиады, а также «тысячники» в Майами и Риме, участвовали в Итоговом. Медведев и Рублёв достижениями в игре дуэтами не славятся, поэтому девушкам явно придётся тащить парней. Хотя сетка микста составлена с учётом именитости игроков и их достижений в одиночном разряде, поэтому почти все конкуренты россиян находятся не в лучшей ситуации.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева – именитые российские парницы Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Исключением являются только дуэты классических парников Сара Эррани и Андреа Вавассори, Катержина Синякова и Генри Паттен. В прошлом году Эррани и Вавассори стали чемпионами микста US Open, одолев Елену Рыбакину и Тейлора Фрица, Андрея Рублёва и Каролину Мухову, Даниэль Коллинз и Кристиана Харрисона, Игу Швёнтек и Каспера Рууда.

Можно было бы назвать итальянцев главными фаворитами турнира и в этом году, но Синякова и Паттен точно способны составить им конкуренцию. Катержина и Генри являются первыми ракетками мира в парных рейтингах WTA и ATP прямо сейчас. На счету чешки и британца множество побед на ТБШ в парном разряде. Год назад Синякова должна была играть с Янником Синнером, но тот в последний момент снялся. Сейчас Катержина взяла более подходящего партнёра для успеха в миксте, так что ничего не мешает ей и Паттену взять титул, обставив Эррани и Вавассори, а также остальные дуэты из преимущественно звёзд одиночного разряда.