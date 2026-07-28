Вот это дебют! 16-летняя россиянка заставила Александрову зачехлить ракетку в Мемфисе

Екатерина не смогла завершить трёхчасовую битву с уроженкой Москвы Кристиной Лютовой, для которой это был первый матч на уровне WTA-тура.

Во вторник, 28 июля, на соревновании категории WTA-250 в Мемфисе состоялось российское дерби между лидером посева Екатериной Александровой и квалифаером Кристиной Лютовой. На кону у теннисисток стояла путёвка в 1/8 финала турнира. Но обо всём по порядку.

В данный момент 31-летняя Александрова занимает 19-ю строчку в мировой классификации, при этом ещё в самом начале текущего года она располагалась на 10-м месте в рейтинге. За карьеру в одиночке Екатерина выиграла пять трофеев, включая «пятисотник» в Линце-2025. А в парном разряде россиянка три раза становилась чемпионкой различных соревнований, в том числе и двух турниров категории WTA-500 — в Абу-Даби-2026 и Берлине-2026.

Лютова же в свои 16 лет находится на 229-м месте в рейтинге WTA, а в середине июля этого года она даже была 225-й ракеткой мира. Отметим при этом, что в табели о рангах Кристина сейчас занимает самую высокую позицию среди всех теннисисток, не достигших 18-летия. На уровне тура россиянка пока не завоевала ни одного титула, однако в этом сезоне ей трижды удалось стать победительницей соревнований ранга ITF. Лютова также является обладательницей впечатляющего достижения: Кристина выиграла два турнира уровня W100 (Индиан-Харбор-Бич-2026 и Самтер-2026) и стала самой молодой спортсменкой, завоевавшей несколько трофеев такой категории.

В основную сетку Мемфиса Александрова попала благодаря высокому рейтингу и даже стала первой ракеткой турнира, а вот Лютова оказалась в числе участниц американского соревнования после победы в финале квалификации. Пятый номер посева позволил Кристине пропустить первый круг отбора и выступить сразу же в решающем сражении. В этом поединке юная россиянка сошлась с соотечественницей Марией Козыревой (12), с которой до этого ранее никогда не боролась. В итоге 16-летняя теннисистка одержала трудовую победу над соперницей за 2 часа 51 минуту — 6:3, 2:6, 7:6.

До битвы за четвертьфинал Мемфиса Александрова и Лютова ни разу не встречались друг с другом на корте. Более того, американский турнир стал для юной спортсменки первым соревнования уровня профессионального тура! Кристина родилась в Москве, но последние годы живёт и тренируется в США, в городе Редмонд. Известный тренер Дмитрий Турсунов после успеха Лютовой на состязании уровня W100 в Самтере-2026 ярко прокомментировал триумф россиянки. «Ну что, дамы и господа! Лютова выигрывает турнир уровня 100к!!! Будем держать кулачки!!!» — написал Турсунов в телеграм-канале.

В четвёртом гейме стартового отрезка матча Лютовой удалось увести от себя угрозу — 2:2, а дальше уже сама Кристина получила три шанса вырваться в лидеры, однако реализовать их она не сумела — 2:3. И дальше юная россиянка упустила свою подачу — 2:4. В следующем гейме теннисистки долго боролись, и с шестого брейк-пойнта Лютова добилась обратного брейка — 3:4. А чуть позже ей удалось выйти вперёд — 5:4. Но Александрова не дала 16-летней спортсменке подать на сет — 5:5. Так партия подобралась к тай-брейку, где сильнее оказалась Кристина — 7:6 (7:2).

По двойным ошибкам Александрова многократно превзошла Лютову в стартовой партии — 10 против трёх. Процент попадания первой подачи у 16-летней теннисистки оказался лучше (78%), чем у 31-летней спортсменки (52%). Зато Екатерина сделала два эйса, тогда как Кристина ни одного не исполнила.

Кристина Лютова Фото: Christopher Levy/Zuma/ТАСС

Теннисистки обменялись брейками на старте следующей партии — 1:1. И только через пять геймов Александровой удалось ещё раз забрать подачу Кристины Лютовой — 4:3. Это небольшое преимущество Екатерина пронесла до конца второго отрезка сражения и завершила сет со счётом 6:4 за 46 минут.

В этой партии у Александровой значительно снизилось количество двойных ошибок: две у Екатерины и одна — у Лютовой. 31-летняя спортсменка также исполнила четыре эйса, в то время как Кристина таким аспектом не отметилась. По проценту попадания первой подачи лучше оказалась Александрова — 73% против 65%.

В третьем сете Александрова сделала брейк уже в третьем гейме — 2:1. Но Лютова смогла восстановить равновесие — 2:2. Екатерина не пала духом и с первого же брейк-пойнта ещё раз забрала подачу соперницы — 3:2. А следом россиянка отвела от себя угрозу Кристины — 4:2. Тут же у Александровой появился шанс ещё больше увеличить преимущество, однако она им не воспользовалась — 4:3. Матч прервался на медицинский тайм-аут для Лютовой: 16-летняя теннисистка вызвала врача на корт и пожаловалась на левое бедро. Специалист поколдовал над спортсменкой, после чего битва возобновилась. Несмотря на паузу, Кристина лихо включилась в игру и с пятого брейк-пойнта сравняла счёт — 4:4. Теннисистки провели ещё один гейм, и тут поединок опять остановился из-за прихода физиотерапевта — 5:4, 30:15 в пользу Лютовой. Но на этот раз врач прибыл по просьбе Екатерины, а не Кристины. В это время в Мемфисе было 36°С, так что россиянка вполне объяснимо испытывала проблемы со здоровьем из-за жары. После долгого осмотра Александрова приняла решение сняться с поединка, так что во второй круг Мемфиса вышла Кристина — 7:6, 4:6, 5:4 (отказ) за 3 часа 8 минут.

Таким образом, Лютова выиграла первый матч в карьере на уровне WTA-тура! И в своём дебютном сражении Кристина сумела одолеть теннисистку из топ-20. За четвертьфинал американского соревнования юная спортсменка поборется с австралийкой Майей Джойнт.

Соревнование в Мемфисе проходит с 27 июля по 2 августа. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».