Калинская в Вашингтоне победила экс-россиянку Касаткину. Анне хватило одного часа

Во вторник, 28 июля, на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне проходили заключительные матчи первого круга. В этот день в борьбу вступила Анна Калинская. Российская теннисистка вернулась на корт впервые после Уимблдона, где она выбыла в третьем круге. И турнир в Вашингтоне был для Калинской важным в свете того, что год назад она дошла здесь до финала. Строго говоря, о защите 325 очков за это достижение можно говорить с небольшой натяжкой, так как в минувшем сезоне турнир в столице США проходил на неделю раньше, а это значит, что очки за него уже сгорели.

В соперницах у Калинской, занимающей 20-е место в рейтинге WTA и посеянной под пятым номером, оказалась бывшая российская, а ныне австралийская теннисистка Дарья Касаткина. На данный момент Касаткина, бывшая первая ракетка России, занимает лишь 61-ю строчку в мировой классификации. И в основную сетку Дарья пробилась через квалификацию.

Фаворитом противостояния считалась Анна, невзирая на плохую статистику личных встреч. Касаткина вела 4-1, если считать матч в квалификации Кубка Кремля в 2015 году. Калинская смогла победить неудобную соперницу в третьем круге Гвадалахары-2022 — 6:2, 2:6, 6:3. После этого теннисистки сыграли ещё во втором круге Аделаиды-2024, и там Дарья одержала волевую победу со счётом 5:7, 6:4, 7:5.

Касаткина начала встречу с двойной ошибки и не справилась в первом гейме с давлением Калинской, которая на приёме отдала лишь одно очко и начала с брейка. Анна тоже стартовала с двойной ошибки (дул сильный ветер), однако ей, в отличие от соперницы, удалось взять свой гейм — 2:0. В первой половине стартового сета россиянка доминировала и отдала лишь один гейм, на своей подаче.

После 5:1 игра Калинской неожиданно развалилась, однако это продолжалось не так долго, а именно три гейма, на протяжении которых она взяла всего два очка. Со второй попытки Анна всё же подала на партию — 6:4 за 36 минут. Обе теннисистки продемонстрировали отрицательный баланс активно выигранных очков и невынужденных ошибок. Но о характере игры, проходившей под диктовку Калинской, говорит даже не сам баланс, а количество виннеров и невынужденных: у Калинской — 13 и 17 соответственно, у Касаткиной — один и шесть соответственно. Обе теннисистки допустили по четыре двойных ошибки.

Второй сет Калинская тоже начала с брейка. Касаткина продолжала сыпать двойными и чуть было не отдала ещё один свой гейм. Впрочем, и Анна на подаче ушла с брейк-пойнта. В пятом гейме россиянка в очередной раз взяла подачу соперницы и повела 4:1. Такой счёт наблюдался и в первой партии, и тогда у Калинской возникли сложности. Однако в этом сете концовка прошла спокойно. Анна уверенно довела встречу до победы, закончив матч очередным брейком (причём под ноль), — 6:4, 6:1 за 1 час 6 минут.

Калинская одержала 11-ю победу в этом сезоне над теннисистками не из топ-50 (при четырёх поражениях). Во втором круге Вашингтона Анна сразится с Джаниче Чен из Индонезии, 37-й ракеткой мира.

Ранее в этот день на турнире WTA-250 в Мемфисе состоялось российское дерби, в котором 16-летняя Кристина Лютова сенсационно одолела первую сеяную Екатерину Александрову. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.