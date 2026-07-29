Самсонова и Захарова — в четвертьфинале. Анастасия победила при 33 градусах жары в Мемфисе

В среду, 29 июля, на «пятисотнике» в Вашингтоне начались матчи второго круга. В одной из встреч принимала участие российская теннисистка Людмила Самсонова. В первом круге Самсонова одержала яркую победу над чемпионкой Australian Open Мэдисон Киз, и сегодня соперница у неё была не столь серьёзная, поэтому шансы Людмилы на выход в четвертьфинал оценивались высоко. А на турнире WTA-250 в Мемфисе свой поединок провела другая россиянка Анастасия Захарова, сражавшаяся за свой первый четвертьфинал в этом сезоне.

Соперницей Самсоновой, занимающей 70-е место в рейтинге WTA, была китайская теннисистка Ван Синьюй, 42-я ракетка мира. Ранее россиянка дважды обыгрывала её на харде, а вот последний матч, состоявшийся в полуфинале травяного турнира в Берлине в прошлом году, остался за китаянкой. В этот раз Людмила одержала победу.

Самсонова вынесла уроки из предыдущего матча и существенно улучшила подачу. В первом сете она подарила сопернице лишь один брейк-пойнт, уже когда подавала на партию при 5:2 (а было и 4:0). В этом восьмом гейме россиянка реализовала первый же сетбол — 6:2 за 32 минуты.

Второй сет Самсонова забрала с тем же счётом, однако Ван сопротивлялась чуть упорнее. Людмила отыграла все пять брейк-пойнтов, четыре из которых — при подаче на матч. Российская теннисистка, сделавшая в этой партии ещё два брейка, закрыла встречу с первого же матчбола — 6:2, 6:2 за 1 час 10 минут. Процент попадания первым мячом у Самсоновой оказался на уровне 62% — не так и много. Зато на первой подаче Людмила выиграла 28 очков из 33 (85%), а двойных ошибок было не 14, как в предыдущем матче, а всего четыре (при семи эйсах).

«Сейчас действительно показываю очень высокий уровень игры. Получаю удовольствие от тенниса и надеюсь продолжать в том же духе. Сегодня подача была очень хорошей. Я сейчас много работаю над этим элементом, поэтому очень рада, что результат уже начинает появляться. Это делает меня по-настоящему счастливой», – сказала Людмила в интервью на корте после встречи.

Самсонова, чемпионка Вашингтона-2022, вышла в свой 30-й четвертьфинал в карьере (впервые с февраля — тогда это был турнир в Абу-Даби), в том числе в 20-й — на харде. В этом сезоне россиянка в третий раз сразится за выход в полуфинал — после Брисбена и Абу-Даби (на тех турнирах Людмила уступала в 1/4 финала). Самсонова в восьмой раз в этом году победила теннисистку топ-50 (при 10 поражениях). В четвертьфинале россиянка, которая отыграла уже 10 мест в лайв-рейтинге (но ещё может опуститься, если преследовательницы будут побеждать), сразится с победительницей встречи Диана Шнайдер (Россия, 4) — Анастасия Потапова (Австрия).

Лейла Фернандес, прошлогодняя победительница турнира в Вашингтоне, сложила чемпионские полномочия. Во втором круге её выбила Александра Эала — 6:2, 7:6 (7:1).

А 101-я ракетка мира Анастасия Захарова на турнире WTA-250 в Мемфисе провела матч с колумбийкой Камилой Осорио, 56-м номером мировой классификации. Осорио на этом турнире получила пятый номер посева.

В этом году Захарова уже обыгрывала Осорио, причём с «баранкой». Правда, соперницы встречались тогда на грунте, в первом круге Мадрида. Тогда россиянка победила 6:0, 6:3. В этот раз Анастасия справилась с жарой — температура в Мемфисе достигла 33℃ — и тоже не отдала ни партии.

Осорио не смогла удержать подачу в первом гейме. На четвёртом брейк-пойнте она допустила двойную ошибку, и Захарова начала с брейка. Россиянка подтвердила его, в четвёртом гейме отыграла два брейк-пойнта, а вот в шестом допустила мини-провал, не взяв ни очка на подаче, — 3:3. Во второй половине первого сета Анастасия всё же была лучше. Свои геймы она забирала уверенно и, взяв подачу соперницы в девятом гейме, подала затем на партию — 6:4 за 50 минут.

Второй сет Осорио начала провально. В первом гейме она не взяла ни очка на подаче, в третьем — допустила три двойные ошибки подряд. Захарова же свои геймы забирала, пусть и не без трудностей. Осорио после этого взяла медицинский перерыв, во время которого ей измерили давление. Как ни удивительно, теплолюбивой колумбийке на этой жаре приходилось тяжелее, чем Захаровой, хорошо подготовившейся к этим условиям.

Поединок возобновился, и казалось, что у колумбийки шансов не будет. Но она цеплялась. Анастасия в седьмом гейме не реализовала двойной матчбол на приёме, а после перехода не смогла подать на матч. А в девятом гейме россиянка воспользовалась ошибками соперницы и приняла на матч — 6:4, 6:3 за 1 час 41 минуту.

Так Захарова в третий раз в карьере вышла в 1/4 финала на уровне WTA. В Гонконге в 2024 году она остановилась на этой стадии, а в Кливленде в 2025-м выбыла в полуфинале. Теперь Анастасия сыграет с победительницей противостояния Татьяна Мария (Германия) — Рената Сарасуа (Мексика).

Турниры в Вашингтоне и Мемфисе завершатся 2 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».