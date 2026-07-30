Хачанов проиграл 171-й ракетке мира после возвращения на хард. Карен покинул Лос-Кабос

В ночь на четверг, 30 июля, Диана Шнайдер в паре с Винус Уильямс поборолась за выход в полуфинал «пятисотника» в Вашингтоне. А Карен Хачанов стартовал на турнире серии ATP-250 в Лос-Кабосе.

На женских соревнованиях категории WTA-500 в Вашингтоне сложился интересный дуэт: россиянка Диана Шнайдер встала в пару с легендарной американкой Винус Уильямс. Изначально играть турнир с Винус должна была Александра Эала, но филиппинка отказалась из-за высокой нагрузки в одиночном разряде. При этом, по словам Уильямс, она была только рада объединиться с Шнайдер.

«Я знаю, что она [Шнайдер] добивалась успеха в парах. Видела, как она хорошо играет, поэтому подумала: «Окей, мы можем стать отличной командой». Я очень рада, что она согласилась, потому что серия US Open длинная и нужно беречь энергию. Играть в двух разрядах непросто. Но, думаю, это было правильное решение», — сказала Винус на послематчевой конференции.

Диана Шнайдер и Винус Уильямс Фото: Emilee Chinn/Getty Images

На старте соревнований Шнайдер/Уильямс без проблем прошли Улрикке Эйкери/Куинн Глисон – 6:3, 6:4. В четвертьфинале на пути Дианы и Винус повстречались представительницы Китая Тан Цяньхуэй/Сюй Ифань. Этот поединок оказался для российско-американского дуэта значительно тяжелее предыдущего. Соперницы и в первом, и во втором сете сразу перехватывали инициативу и оформляли пару брейков. В партии №2 китаянки и вовсе начали с пяти выигранных геймов кряду! К счастью, счёт Диане и Винус удалось размочить. Однако нагнать соперниц по скорости и точности ударов так и не получилось.

Как итог: Шнайдер/Уильямс потерпели поражение за 1 час 15 минут и со счётом 4:6, 2:6. Винус в Вашингтоне завершает борьбу, а Диана продолжает выступление в одиночном разряде и ждёт матча второго круга с Анастасией Потаповой.

Завершился игровой день встречей Карена Хачанова (№26 рейтинга) и Бернарда Томича (№171) на стадии 1/8 турнира в Лос-Кабосе. На мексиканских соревнованиях категории ATP-250 россиянин должен был сыграть свой первый матч: стартовый круг он на правах высокосеяного прошёл без борьбы. Встреча с 33-летним австралийцем оказалась первой – ранее парни не пересекались.

Немного о Томиче: он рано заявил о себе в про-туре, уже в 18 лет сразившись в четвертьфинале взрослого Уимблдона. Бернард выиграл четыре турнира ATP, побывал в топ-18 рейтинга, но в силу сложного характера закрепиться на высоком уровне не смог. В последние годы ему пришлось опуститься на уровень «фьючерсов» и турниров World Tennis (ITF), а ещё – выбираться из публичных скандальных историй.

Турнир в Лос-Кабосе стал для Томича первым на уровне ATP в этом году. Правда, в основу он попал как лаки-лузер. Зато в первом круге провёл выдающийся матч: одержал самую быструю победу в сезоне, за 46 минут одолев Алекса Эрнандеса (6:1, 6:0). А за неделю до этого в Линкольне Бернард выиграл первый «челленджер» за восемь лет.

Томич в Лос-Кабосе доставил проблемы Хачанову. Впрочем, и Карен себя на корте ощущал как-то неважно. Сильно подводила россиянина подача: то лишний раз не рисковал на ней, то смягчал, то вовсе допускал двойную ошибку. Тяжёлые, затяжные геймы складывались у парней в первом сете, пока при 3:2 Бернард не оформил брейк. С позиции Карена партия в тот момент показалась упущенной. К тому же при 2:5, 15-40 он вновь допустил двойную.

Во втором сете Хачанов прибавил, стал чаще удерживать мяч в розыгрышах и в пятом гейме даже повёл с брейком (3:2), но к концу партии будто вновь ощутил на себе давление и стал вновь массово ошибаться в ралли. Томич при этом просто действовал надёжно – и этого в матче оказалось достаточно.

В итоге Бернард отыгрался на исходе второго сета, оформил обратный брейк и закрыл матч в свою пользу. Австралиец переиграл россиянина за 1 час 24 минуты и со счётом 6:2, 6:4. Дальше по сетке у Томича четвертьфинальная встреча с Кэмероном Норри или Джеймсом Даквортом.

Турнир в Лос-Кабосе завершится в субботу, 1 августа, а развязку соревнований в Вашингтоне мы увидим в воскресенье, 2-го числа. Следим за турнирами вместе на «Чемпионате»!